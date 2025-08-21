Gia Lai sẽ phát triển bền vững, hiện đại với loạt công trình nghìn tỷ vừa khởi công

Việc khởi công các dự án nghìn tỷ tại Gia Lai nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/09 được kỳ vọng góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Gia Lai theo hướng phát triển bền vững và hiện đại...

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công các dự án lớn, thúc đẩy nền kinh tế bền vững và hiện đại. Trong đó, các dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1; dự án Royal Park Quy Nhơn và dự án Điểm số 2 (2-2) - Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến được kỳ vọng góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Gia Lai theo hướng phát triển bền vững và hiện đại.

KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, THÂN THIỆN

Tại lễ khởi công ngày 19/8 vừa qua, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đánh giá Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phù Mỹ thực hiện là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, định hướng trở thành trung tâm thu hút đầu tư chiến lược cho các ngành công nghiệp sạch, logistics và năng lượng tái tạo tại khu vực duyên hải miền Trung.

Giai đoạn 1 có tổng diện tích quy hoạch lên đến 436,87 ha, tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, tọa lạc tại vị trí chiến lược với hệ thống kết nối hạ tầng hoàn chỉnh bao gồm: Tiếp giáp cảng nước sâu Phù Mỹ (cách 1km), cách cảng Quy Nhơn 51km, cách sân bay Phù Cát khoảng 60km; Kết nối với đường phía Tây tỉnh, quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường ven biển. Dự án được quy hoạch hiện đại, phân khu linh hoạt từ 1 - 50 ha, tích hợp khu logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ, khu hành chính - kỹ thuật, xử lý nước thải và không gian cây xanh đạt trên 15% diện tích.

Đặc biệt, dự án định hướng thu hút các ngành: Chế biến nông - lâm - thủy sản; Công nghiệp năng lượng tái tạo; Công nghiệp hóa chất, nhựa, thép; Dịch vụ logistics và sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Với những định hướng rõ rệt, Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng cho các tập đoàn trong và ngoài nước trong thời kỳ chuyển đổi xanh toàn cầu.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB), một trong những đối tác chiến lược của dự án cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự quyết tâm, triển khai đồng bộ dự án từ các cấp Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cho thấy rõ nét những bước đi sớm nhằm đón đầu xu thế phát triển hiện nay. Trong vai trò là một tổ chức tín dụng, OCB hiện đã và đang đẩy mạnh hoạt động thúc đẩy cung ứng vốn, dịch vụ tài chính hướng tới nền kinh tế xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050. Đây cũng là lý do mà OCB đặc biệt quan tâm đến khu công nghiệp Phù Mỹ - một dự án được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái công nghiệp xanh - hiện đại - bền vững, cũng như các dự án lớn khác trên địa bàn tỉnh”.

HÌNH THÀNH KHU ĐÔ THỊ, DU LỊCH ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Trong dịp này, các dự án khu đô thị, du lịch biển cũng được khởi công hứa hẹn sẽ giúp tỉnh Gia Lai hình thành các đô thị, khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế.

Chỉ riêng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia đã khởi công rực rỡ hai dự án bất động sản đô thị Royal Park Quy Nhơn (toạ lạc tại 354 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam) với quy mô hơn 6.3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.920 tỷ; dự án Điểm số 2 (2-2) - Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến có quy mô lên đến 40 ha, tổng mức đầu tư trên 2.999 tỷ đồng.

Với định hướng thúc đẩy kinh tế bền vững và hiện đại, Gia Lai từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều đối tác lớn trong nước và quốc tế.

Hai dự án được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị kinh tế và văn hóa lâu dài cho khu vực, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn, nâng tầm cho bất động sản tại khu vực hướng đến chiến lược phát triển đô thị và du lịch bền vững cho tỉnh Gia Lai.

Ngay tại Lễ khởi công, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia đã tiến hành ký kết loạt hợp đồng chiến lược với các đối tác chiến lược và các tập đoàn quốc tế.

Đại diện Daiwa Corporate Japan (đối tác ký thỏa thuận phát triển thị trường cùng Phú Gia) - Ông Shiomi Yasuhiro, Tổng giám đốc Daiwa Corporate Japan, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Phú Gia để mang đến một dự án nghỉ dưỡng cao cấp đẳng cấp quốc tế tại khu vực Nhơn Lý - Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Với kinh nghiệm phát triển thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ trở thành một biểu tượng mới cho du khách toàn cầu khi đến Việt Nam. Cùng với Phú Gia, chúng tôi hướng đến việc đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.”

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia hiện đã được OCB cấp tín dụng với tổng mức gần 1.200 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 2 dự án trên. Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục cấp tín dụng đồng hành cùng chủ đầu tư thực hiện các dự án và xây dựng các sản phẩm tín dụng cho vay khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua các sản phẩm tại dự án. Phối hợp cùng chủ đầu tư trong việc khai thác bán hàng, tạo đòn bẩy tài chính ưu việt nhất dành cho khách hàng khi mua dự án.