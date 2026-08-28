Chỉ trong 3 phiên giảm liên tiếp (26 – 28/8), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm tổng cộng phổ biến 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, tổng mức giảm dao động từ 1,2 triệu tới 3,1 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm tới 3,1 triệu đồng/lượng trong ba phiên. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau nhịp điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều chốt phiên hôm qua (27/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục đi xuống ngay khi mở cửa phiên sáng nay (28/8).

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết giá mua tại ngưỡng 146,7 triệu và giá bán là 149,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mức giá giao dịch 146,7 triệu – 149,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng đồng loạt được neo cố định tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 27/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Gía mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận 3 phiên giảm liên tiếp (26 – 28/8). Tổng mức giảm phổ biến trên thị trường là 1,2 triệu đồng/lượng. Riêng đối với các doanh nghiệp phía Nam, tổng mức điều chỉnh giảm giá vàng miếng mạnh hơn, ở ngưỡng từ 1,5 triệu – 2 triệu đồng/lượng.

Riêng tại DOJI, giá giao dịch vàng miếng SJC giảm gấp đôi so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng sụt mạnh 500 nghìn đồng/lượng ngay đầu phiên sáng.

Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 147 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời, đây là doanh nghiệp niêm yết giá bán thấp nhất trên thị trường, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này chỉ bằng một nửa so với ngưỡng chung là 1,5 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm bật tăng 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng miếng tại 145,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 28/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đà giảm cũng bao trùm thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Các thương hiệu điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn dao động từ 300 nghìn tới 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Với 3 phiên giảm liên tiếp (26 – 28/8), giá vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận tổng mức giảm cao hơn so với vàng miếng SJC. Giá mua, bán vàng nhẫn giảm tổng cộng từ 1,2 triệu tới 3,1 triệu đồng/lượng, tuỳ đơn vị. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp điều chỉnh mạnh nhất.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 27/8, niêm yết giá mua, bán tại 146,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng

Tương tự, tại Phú Quý, giá nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, đặt tại ngưỡng 146,7 triệu – 149,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, Phú Quý vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 146,1 triệu – 149,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Bám sát mức giảm trên thị trường vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. Tính đến 9 giờ 30 phút, doanh nghiệp này vẫn neo giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 147,7 triệu – 151,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 28/8 so với 27/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Biên độ giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu gấp đôi so với mặt bằng chung. Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này sụt 600 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 147,4 triệu – 151,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giừo 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi.

Trong khi đó, DOJI và Ngọc Thẩm là hai doanh nghiệp thuộc nhóm có mức điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn cao trên thị trường trong phiên sáng nay.

Mức giá giao dịch ngưỡng 147,7 triệu – 151,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI đối với giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao nhất so với mặt bằng chung.

Tính đến 9 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140 triệu – 144 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 27/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 28/8, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại SJC và Phú Quý neo ở mức thấp nhất là 3 triệu đồng/lượng, tương đương với mặt chung trên thị trường vàng miếng SJC. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn trên thị trường ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.