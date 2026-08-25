Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng mạnh hơn vàng miếng SJC
MMai Nhi
Chọn cỡ chữ
Trong phiên 25/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch tăng từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Đà tăng trên thị trường vàng miếng SJC tiếp
tục duy trì sang phiên thứ năm liên tiếp. Kể từ phiên 20/8, giá mua, bán vàng miếng
SJC tại các đơn vị kinh doanh đã tăng tổng cộng 7,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, biên độ tăng giá vàng miếng tại
thị trường phía Nam mạnh hơn, lên tới 8 triệu - 8,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật diễn biến trên thị trường, đóng cửa
phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công SJC bật tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt
phiên hôm qua, niêm yết giá mua tại ngưỡng 147,6 triệu và giá bán là 150,6
triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên chiều.
Tính đến 16 giờ, các hệ thống kinh doanh khác
như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 147,6 triệu
– 150,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP.Hồ Chí Minh,
sau ba nhịp tăng và hai nhịp giảm liên tiếp trong phiên, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Mi Hồng tiếp tục bật tăng 1 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với mặt
bằng chung. Tính đến 16 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC
tại ngưỡng 149 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trong khi đó, Ngọc
Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng miếng SJC. Trong
suốt phiên chiều, Ngọc Thẩm vẫn là doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng miếng
SJC thấp nhất trên thị trường, đặt tại ngưỡng 146,5 triệu – 150 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
Ở phân khúc vàng
nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch tại hệ thống lớn cũng nằm trong xu hướng tăng. Giá
mua, bán vàng nhẫn ghi nhận biên độ tăng dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng.
So với giá vàng miếng SJC, biên độ tăng trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn
từ 400 nghìn – 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên 25/8, khoảng cách giữa giá bán và giá mua vàng nhẫn tại PNJ thu hẹp 200 nghìn đồng/lượng, xuống 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán tăng mạnh hơn giá mua kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, lên 4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch phổ biến trên thị trường vàng nhẫn.
Tính đến 16 giờ, Ngọc Thẩm
neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142 triệu – 146 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
So với giá chốt phiên 24/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương
hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp
neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên hôm nay.
Ngược lại, DOJI,
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn
“4 số 9” cao nhất thị trường. Đây cũng là ba doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao
hơn giá vàng miếng SJC đang niêm yết tại đơn vị gần 4 triệu đồng/lượng
Đóng cửa phiên sáng,
DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng
loạt tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn
tròn Hưng Thịnh Vượng, vàng
nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo.
Cả ba doanh nghiệp
này cùng neo giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 150,5 triệu – 154,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều.
So với giá vàng nhẫn niêm yết tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn khoảng
8,5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên
25/8, Phú Quý và PNJ là hai doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn ‘4 số 9” không đồng
đều giữa cả chiều mua và bán.
Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ bật
tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt
giá giao dịch vàng nhẫn tại 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Tại Phú Quý, thương
hiệu này điều chỉnh ba nhịp tăng, giảm đan xen trong suốt phiên hôm nay. Mở cửa
phiên, giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán và tăng
1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua, đặt tại ngưỡng 148,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng,
giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều,
niêm yết tại 148 triệu – 152 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch
trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,5 triệu
đồng/lượng với chiều bán.
Bám sát đà tăng trên
thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2
chỉ, 5 chỉ tại
Công ty SJC cũng tăng 600 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 24/8 ngay khi mở cửa phiên, niêm yết
giá mua, bán tại 147,1 triệu – 150,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ
nguyên trong suốt phiên hôm nay.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 16 giờ ngày 25/8 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm hơn 0,4%, lùi về ngưỡng 4.631,7 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng
thế giới khoảng 2,18 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn neo cao hơn
vàng thế giới, chênh lệch dao động từ 1,68 – 6,08 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn thấp
hơn vàng thế giới khoảng 2,42 triệu đồng/lượng.
Thay vì chờ khách hàng tìm đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên theo cách truyền thống, ACB chủ động “đảo chiều” bằng cách gửi mở lời mời tới những cộng đồng tinh hoa để trải nghiệm hệ sinh thái ACB Privilege Banking…
Đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, và dù phục hồi trong phiên ngày thứ Hai (24/8) tại thị trường Mỹ và trong sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á, bạc xanh vẫn ở rất gần đáy...
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon.
Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.
Với 4 phiên tăng liên tiếp (20 – 24/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mứuc tăng mạnh hơn, dao động từ 7,3 triệu – 8,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon.
Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.