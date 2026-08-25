Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng mạnh hơn vàng miếng SJC

Trong phiên 25/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch tăng từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Ảnh: Phú Quý

Đà tăng trên thị trường vàng miếng SJC tiếp tục duy trì sang phiên thứ năm liên tiếp. Kể từ phiên 20/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đã tăng tổng cộng 7,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, biên độ tăng giá vàng miếng tại thị trường phía Nam mạnh hơn, lên tới 8 triệu - 8,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật diễn biến trên thị trường, đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công SJC bật tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết giá mua tại ngưỡng 147,6 triệu và giá bán là 150,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên chiều.

Tính đến 16 giờ, các hệ thống kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 147,6 triệu – 150,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau ba nhịp tăng và hai nhịp giảm liên tiếp trong phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tiếp tục bật tăng 1 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với mặt bằng chung. Tính đến 16 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 149 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi đó, Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng miếng SJC. Trong suốt phiên chiều, Ngọc Thẩm vẫn là doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường, đặt tại ngưỡng 146,5 triệu – 150 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 25/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch tại hệ thống lớn cũng nằm trong xu hướng tăng. Giá mua, bán vàng nhẫn ghi nhận biên độ tăng dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng. So với giá vàng miếng SJC, biên độ tăng trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn từ 400 nghìn – 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 25/8, khoảng cách giữa giá bán và giá mua vàng nhẫn tại PNJ thu hẹp 200 nghìn đồng/lượng, xuống 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán tăng mạnh hơn giá mua kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, lên 4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch phổ biến trên thị trường vàng nhẫn.

Tính đến 16 giờ, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với giá chốt phiên 24/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên hôm nay.

Ngược lại, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Đây cũng là ba doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC đang niêm yết tại đơn vị gần 4 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên sáng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng, vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo.

Cả ba doanh nghiệp này cùng neo giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 150,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều. So với giá vàng nhẫn niêm yết tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn khoảng 8,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 25/8 so với 24/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên 25/8, Phú Quý và PNJ là hai doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn ‘4 số 9” không đồng đều giữa cả chiều mua và bán.

Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ bật tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, thương hiệu này điều chỉnh ba nhịp tăng, giảm đan xen trong suốt phiên hôm nay. Mở cửa phiên, giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán và tăng 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua, đặt tại ngưỡng 148,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 148 triệu – 152 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Bám sát đà tăng trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 24/8 ngay khi mở cửa phiên, niêm yết giá mua, bán tại 147,1 triệu – 150,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên hôm nay.