Giá vàng nhẫn “4 số 9” diễn biến trái chiều, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 14 giờ ngày 27/8, trong khi Công ty SJC và Phú Quý điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn thêm 100 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 26/8, nhiều hệ thống kinh doanh lớn giảm mạnh giá giao dịch vàng nhẫn, lên tới 1,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Đóng cửa phiên hôm qua (26/8), giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt hạ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, chấm dứt 5 phiên tăng giá liên tiếp. Giá vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm ngay khi mở cửa phiên hôm nay (27/8) nhưng nhịp tăng vào cuối phiên sáng đã đưa giá giao dịch nằm trong diễn biến tăng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công SJC tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết giá mua tại ngưỡng 147,4 triệu và giá bán là 150,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Các hệ thống kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 147,4 triệu – 150,4 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng chốt phiên sáng ghi nhận tới 4 nhịp tăng và 1 nhịp giảm. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 148,2 triệu – 149,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Diễn biến giá vàng miếng SJC niêm yết tại Ngọc Thẩm đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường. Tính đến 14 giờ, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 146 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 27/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến tăng đồng bộ trên thị trường vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” nằm trong thế phân hoá rõ rệt. Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn bám sát giá vàng miếng SJC, các doanh nghiệp còn lại đều đồng loạt hạ giá vàng 9999.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định tại ngưỡng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, khoảng cách này cao hơn, lên tới 4 triệu đồng/lượng. Trong đó, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý tiếp tục nới thêm từ 100 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng, lên mức lần lượt là 3,3 triệu và 3,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/8, niêm yết giá mua, bán tại 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng.

Chỉ sau hơn 1 tiếng đầu mở cửa, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 146,9 triệu – 149,9 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng tổng cộng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, tại Phú Quý, thương hiệu này điều chỉnh hai nhịp tăng, giảm đan xen trong phiên sáng nay. Mở cửa phiên, giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều bán, đặt tại ngưỡng 147 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 147,4 triệu – 150,9 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng lần lượt 100 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng.

Ngược lại, tính đến 14 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ bật giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 147 triệu – 150,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. Doanh nghiệp này neo giá vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại ngưỡng 148,4 triệu – 152,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên sang phiên chiều.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 27/8 so với 26/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm là ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn lên tới cả triệu đồng/lượng trong phiên.

Mức giá giao dịch 148,4 triệu – 152,4 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu đối với giá vàng nhẫn tròn trơn. So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 148,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng nhưng đi kèm với mức điều chỉnh giảm mạnh nhất là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tính đến 14 giờ, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất so với mặt chung. So với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 7,5 triệu đồng/lượng.