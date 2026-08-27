Giá vàng nhẫn “4 số 9” diễn biến trái chiều, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng
MMai Nhi
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Tính đến 14 giờ ngày 27/8, trong khi Công ty SJC và Phú Quý điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn thêm 100 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 26/8, nhiều hệ thống kinh doanh lớn giảm mạnh giá giao dịch vàng nhẫn, lên tới 1,5 triệu đồng/lượng…
Đóng cửa phiên hôm qua (26/8), giá mua, bán
vàng miếng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt hạ 300 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều, chấm dứt 5 phiên tăng giá liên tiếp. Giá vàng miếng SJC tiếp tục điều
chỉnh giảm ngay khi mở cửa phiên hôm nay (27/8) nhưng nhịp tăng vào cuối phiên sáng
đã đưa giá giao dịch nằm trong diễn biến tăng.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
miếng tại Công SJC tăng nhẹ 100 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết giá mua tại ngưỡng
147,4 triệu và giá bán là 150,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao
dịch trên không đổi.
Các hệ thống kinh doanh khác như DOJI, PNJ,
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng
loạt neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 147,4 triệu – 150,4 triệu
đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP.Hồ Chí
Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng chốt phiên sáng ghi nhận tới 4 nhịp
tăng và 1 nhịp giảm. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng
148,2 triệu – 149,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều.
Diễn biến giá vàng
miếng SJC niêm yết tại Ngọc Thẩm đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường.
Tính đến 14 giờ, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều, đặt tại ngưỡng 146 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng.
Trái ngược với diễn
biến tăng đồng bộ trên thị trường vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” nằm trong
thế phân hoá rõ rệt. Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn bám
sát giá vàng miếng SJC, các doanh nghiệp còn lại đều đồng loạt hạ giá vàng 9999.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định tại ngưỡng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, khoảng cách này cao hơn, lên tới 4 triệu đồng/lượng. Trong đó, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý tiếp tục nới thêm từ 100 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng, lên mức lần lượt là 3,3 triệu và 3,5 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên, giá
vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/8, niêm yết giá mua, bán tại 147 triệu – 150
triệu đồng/lượng.
Chỉ sau hơn 1 tiếng đầu mở
cửa, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng, đặt tại
ngưỡng 146,9 triệu – 149,9 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng tổng cộng 100 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Tương tự, tại
Phú Quý, thương hiệu này điều chỉnh hai nhịp tăng, giảm đan xen trong phiên sáng
nay. Mở cửa phiên, giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng đối
với chiều mua và giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều bán, đặt tại ngưỡng 147
triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng,
giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều,
niêm yết tại 147,4 triệu – 150,9 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định sang phiên
chiều. So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng lần lượt 100 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng.
Ngược lại, tính
đến 14 giờ, giá mua, bán
vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ bật giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn
đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 147 triệu – 150,3
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Bảo Tín Mạnh Hải
cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn ép
vỉ Kim Gia Bảo. Doanh nghiệp này neo giá vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại
ngưỡng 148,4 triệu – 152,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên sang phiên
chiều.
Trong khi đó, DOJI,
Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm là ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn
lên tới cả triệu đồng/lượng trong phiên.
Mức giá giao dịch
148,4 triệu – 152,4 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu đối
với giá vàng nhẫn tròn trơn. So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
DOJI là doanh nghiệp
niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đóng
cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng
148,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng nhưng đi kèm với mức điều chỉnh giảm mạnh nhất
là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Tính đến 14 giờ, Ngọc Thẩm
neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141 triệu – 145 triệu
đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại
thương hiệu này sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Đồng thời, đây cũng là
doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất so với mặt chung. So với giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại DOJI, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 7,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 26/8 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,07%, tiến lên ngưỡng 4.597 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank
(đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng
3,21 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn neo cao hơn vàng thế giới, dao
động từ 2,71 – 5,31 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn thấp
hơn vàng thế giới khoảng 2,19 triệu đồng/lượng.
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