Trục Hương lộ 2 hình thành: Động lực phát triển cho dải đô thị ven sông Đồng Nai
Đức Minh
06/03/2026, 09:37
Dự án Hương lộ 2, đoạn nối từ cầu Vàm Cái Sứt trực tiếp vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức khởi động được kỳ vọng không chỉ khơi thông tuyến giao thông huyết mạch nối với TP.HCM mà còn là chìa khóa mở ra giá trị dài hạn cho các đô thị vệ tinh, đặc biệt là loạt dự án đô thị trọng điểm khu vực ven sông Đồng Nai…
KHỞI ĐỘNG HƯƠNG LỘ 2: MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG TRONG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Sáng ngày 5/3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 kết nối trung tâm đô thị Biên Hòa với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Dự án Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Trong đó, tuyến đường Hương lộ 2 có chiều dài hơn 9,4km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60m, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng.
Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần với dự án thành phần 1 gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 573 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Trong tương lai gần, tuyến đường sẽ góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị. Bên cạnh đó, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết dự án xây dựng đường Hương lộ 2 là minh chứng cụ thể cho việc đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn. Theo ông Út, dự án là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả để tuyến Hương lộ 2 sớm kết nối phát triển các đô thị ven sông Đồng Nai.
Trước đó, nút giao giữa đường Hương lộ 2 (giai đoạn 1) và Quốc lộ 51 (thay thế cho nút giao Quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền) cũng được chính thức khai thác, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Quốc lộ 51 vào khu dân cư dọc tuyến Hương lộ 2 với điểm cuối tuyến giao với đường nhựa hiện hữu (đường An Hòa - Long Hưng) của phường Long Hưng.
HÀNH LANG KINH TẾ VEN SÔNG ĐỒNG NAI SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG
Bên cạnh lợi ích về giao thông, Hương lộ 2 còn mang sứ mệnh thúc đẩy kinh tế khu vực phía Đông. Khi dòng vốn đầu tư đổ về hạ tầng, các dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục đẳng cấp quốc tế cũng sẽ theo chân các cư dân về đây sinh sống, hình thành nên những cộng đồng văn minh, hiện đại.
Theo các chuyên gia, trong phát triển đô thị, hạ tầng luôn đóng vai trò là “vốn mồi”. Khi toàn tuyến Hương lộ 2 chính thức đi vào khai thác, tạo đà cho dải hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai tăng trưởng sầm uất, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Nổi bật trong dải đô thị ven sông 1.200ha khu vực Long Hưng, Izumi City đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn nhờ lợi thế kết nối trực tiếp và quy hoạch đón đầu hạ tầng.
Đặc biệt, trong bức tranh quy hoạch hạ tầng phía Đông, khu vực này được xem là tâm điểm của "tam giác vàng" kết nối sân bay quốc tế Long Thành - hành lang ven sông Đồng Nai và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (TP.HCM). Trong đó, sân bay Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng chiến lược quốc gia, mà còn là động lực thúc đẩy nhu cầu về nhà ở cao cấp, văn phòng và dịch vụ logistics. Còn hành lang ven sông Đồng Nai đang được quy hoạch trở thành dải đô thị sầm uất bậc nhất khu vực phía Nam.
Hơn nữa, sức bật của khu Đông TP.HCM với hạt nhân là Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam thì khu vực ven sông Đồng Nai sẽ đóng vai trò vùng đệm về hạ tầng nhà ở. Khi ba cực tăng trưởng này cộng hưởng, Izumi City sẽ nằm trong trung tâm của đô thị vệ tinh được đầu tư đồng bộ với chất lượng sống vượt trội và lợi thế độc tôn.
Tọa lạc ngay mặt tiền Hương lộ 2 nên dự án này chính là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh giá trị của Izumi City. Khi dự án này hoàn thành, kết nối Izumi City trực tiếp vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, thị trường sẽ chứng kiến sự bứt phá của một đại đô thị vệ tinh tầm cỡ, nơi hạ tầng và không gian sống hòa quyện để tạo nên giá trị bền vững theo thời gian.
