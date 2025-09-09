Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm 36 nghìn tỷ, giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp sôi động trở lại trong tháng 8, đạt 47.713 tỷ đồng tăng 47% so với tháng trước và giảm 8,2% so với cùng kỳ, với 47 đợt phát hành, theo dữ liệu từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Lũy kế 8 tháng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 318.041 tỷ đồng tăng 39,8% so với cùng kỳ. Cùng thời điểm, đáo hạn cao nhất năm khoảng 36.000 tỷ đồng, kéo nhu cầu xoay vòng vốn và cơ cấu lại kỳ hạn tăng rõ rệt.

Tháng 8 chứng kiến nhóm bất động sản phát hành tăng mạnh nhờ thương vụ VHM 15.000 tỷ đồng; kỳ hạn 3,5 năm; lãi 11%. Ngân hàng tiếp tục duy trì vai trò chủ lực với mặt bằng lãi phát hành ổn định 5,3–5,9%/năm, kỳ hạn chủ đạo 2–3 năm; tiêu biểu OCB 4.800 tỷ; 2–3 năm; 5,3–5,9%/năm và BAB 3.200 tỷ; 2–3 năm; 5,4–5,8%/năm.

Giá trị mua lại trong tháng đạt 39.782 tỷ đồng tăng 150,3% so với cùng kỳ, chủ yếu ở khối ngân hàng với các lô phát hành tháng 8/2024 nhằm quản trị kỳ hạn và chi phí. Động thái này cho thấy các ngân hàng tận dụng lãi suất đầu vào hạ nhiệt để rút ngắn dư nợ còn lại 1–2 năm và tạo dư địa phát hành mới với lãi suất thấp hơn.

Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm (36 nghìn tỷ), giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Tháng 8 ghi nhận 10 doanh nghiệp bất động sản công bố chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu. Đáng chú ý, Hano-Vid còn 182 lô đang lưu hành (9.544 tỷ đồng); trong tháng 8 đã ghi nhận nghị quyết kéo dài kỳ hạn diện rộng, khoảng 110 lô với tổng giá trị trên 5,2 nghìn tỷ đồng được gia hạn đến 2027, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn cao.

Trái chiều với nhịp phục hồi ở sơ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường thứ cấp đã hạ nhiệt so với tháng trước. Sau khi tháng 7 ghi nhận 132.028 tỷ đồng (bình quân 5.740 tỷ/phiên), các thống kê theo tuần trong tháng 8 cho thấy nhịp giao dịch suy yếu, kéo tháng 8 chỉ còn 109.288 tỷ đồng giảm 17,2% so với tháng trước.

Tương tự, số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận 53 đợt phát hành mới được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 31/07 đến ngày 04/09, với tổng giá trị đạt 48,6 nghìn tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành đã vượt 322 nghìn tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt hoạt động phát hành trên thị trường sơ cấp với tổng giá trị phát hành đạt 20,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 8. Theo sau là nhóm Bất động sản với tổng giá trị phát hành trong cùng giai đoạn đạt 18 nghìn tỷ đồng.

Tính chung cả quỹ 3/2025, VNDirect ước tính sẽ có khoảng hơn 64,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 89,3% so với quý 2/2025. Nhóm Bất động sản là nhóm có tỷ trọng lớn nhất chiếm 58,2% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2025, đứng thứ 2 là nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 25,6% tổng giá trị đáo hạn.

Nhóm ngân hàng có thể vẫn tích cực phát hành trong quý 3/2025. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2025 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, theo đó nhiều khả năng tín dụng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý 3/2025. Điều này sẽ dẫn tới nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng trong quý 3/2025 sẽ tiếp tục tăng lên.

Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với kỳ hạn dài như đã thực hiện trong quý 2/2025 không chỉ giúp các ngân hàng gia tăng vốn huy động mà còn giúp các ngân hàng tăng tỷ lệ nguồn vốn huy động trung và dài hạn nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Do đó nhiều khả năng nhóm Ngân hàng sẽ tiếp tục tích cực phát hành trái phiếu trong quý 3/2025.