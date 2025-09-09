Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Thu Minh

09/09/2025, 10:50

Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm 36 nghìn tỷ, giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

VnEconomy

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp sôi động trở lại trong tháng 8, đạt 47.713 tỷ đồng tăng 47% so với tháng trước và giảm 8,2% so với cùng kỳ, với 47 đợt phát hành, theo dữ liệu từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Lũy kế 8 tháng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 318.041 tỷ đồng tăng 39,8% so với cùng kỳ. Cùng thời điểm, đáo hạn cao nhất năm khoảng 36.000 tỷ đồng, kéo nhu cầu xoay vòng vốn và cơ cấu lại kỳ hạn tăng rõ rệt.

Tháng 8 chứng kiến nhóm bất động sản phát hành tăng mạnh nhờ thương vụ VHM 15.000 tỷ đồng; kỳ hạn 3,5 năm; lãi 11%. Ngân hàng tiếp tục duy trì vai trò chủ lực với mặt bằng lãi phát hành ổn định 5,3–5,9%/năm, kỳ hạn chủ đạo 2–3 năm; tiêu biểu OCB 4.800 tỷ; 2–3 năm; 5,3–5,9%/năm và BAB 3.200 tỷ; 2–3 năm; 5,4–5,8%/năm.

Giá trị mua lại trong tháng đạt 39.782 tỷ đồng tăng 150,3% so với cùng kỳ, chủ yếu ở khối ngân hàng với các lô phát hành tháng 8/2024 nhằm quản trị kỳ hạn và chi phí. Động thái này cho thấy các ngân hàng tận dụng lãi suất đầu vào hạ nhiệt để rút ngắn dư nợ còn lại 1–2 năm và tạo dư địa phát hành mới với lãi suất thấp hơn.

Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm (36 nghìn tỷ), giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Tháng 8 ghi nhận 10 doanh nghiệp bất động sản công bố chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu. Đáng chú ý, Hano-Vid còn 182 lô đang lưu hành (9.544 tỷ đồng); trong tháng 8 đã ghi nhận nghị quyết kéo dài kỳ hạn diện rộng, khoảng 110 lô với tổng giá trị trên 5,2 nghìn tỷ đồng được gia hạn đến 2027, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn cao.

Trái chiều với nhịp phục hồi ở sơ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường thứ cấp đã hạ nhiệt so với tháng trước. Sau khi tháng 7 ghi nhận 132.028 tỷ đồng (bình quân 5.740 tỷ/phiên), các thống kê theo tuần trong tháng 8 cho thấy nhịp giao dịch suy yếu, kéo tháng 8 chỉ còn 109.288 tỷ đồng giảm 17,2% so với tháng trước. 

Tương tự, số liệu từ  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận 53 đợt phát hành mới được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 31/07 đến ngày 04/09, với tổng giá trị đạt 48,6 nghìn tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành đã vượt 322 nghìn tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt hoạt động phát hành trên thị trường sơ cấp với tổng giá trị phát hành đạt 20,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 8. Theo sau là nhóm Bất động sản với tổng giá trị phát hành trong cùng giai đoạn đạt 18 nghìn tỷ đồng.

Tính chung cả quỹ 3/2025, VNDirect ước tính sẽ có khoảng hơn 64,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 89,3% so với quý 2/2025. Nhóm Bất động sản là nhóm có tỷ trọng lớn nhất chiếm 58,2% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2025, đứng thứ 2 là nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 25,6% tổng giá trị đáo hạn.

Nhóm ngân hàng có thể vẫn tích cực phát hành trong quý 3/2025. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2025 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, theo đó nhiều khả năng tín dụng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý 3/2025. Điều này sẽ dẫn tới nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng trong quý 3/2025 sẽ tiếp tục tăng lên.

Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với kỳ hạn dài như đã thực hiện trong quý 2/2025 không chỉ giúp các ngân hàng gia tăng vốn huy động mà còn giúp các ngân hàng tăng tỷ lệ nguồn vốn huy động trung và dài hạn nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Do đó nhiều khả năng nhóm Ngân hàng sẽ tiếp tục tích cực phát hành trái phiếu trong quý 3/2025.

Ước tính 200.000 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu phi ngân hàng phải trả trong 1 năm tới, chủ yếu bất động sản

16:34, 19/08/2025

Ước tính 200.000 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu phi ngân hàng phải trả trong 1 năm tới, chủ yếu bất động sản

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

14:05, 14/08/2025

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

09:38, 12/08/2025

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

Từ khóa:

Trái phiếu doanh nghiệp

Đọc thêm

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 667 tỷ đồng, tăng 31,5% so với tuần trước đó.

Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Tỷ giá đồng USD tiếp tục xu hướng giảm sau báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ - điểm dữ liệu khiến thị trường tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới vượt xa mốc chủ chốt 3.600 USD/oz, thiết lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/9), do niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Nhà đầu tư đang chờ hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm có đứng vững?

Ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm có đứng vững?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/9/2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: