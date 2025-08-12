Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt một loạt công ty ở Bắc Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tp.HCM và Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu Công nghiệp EIP (Bắc Ninh); Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre (Vĩnh Long); Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (Lâm Đồng); Công ty cổ phần CVS Holdings...

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu Công nghiệp EIP (Bắc Ninh) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo 4 định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện (thời hạn báo cáo: 31/3/2023), Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023).

Cùng mức phạt 92,5 triệu đồng còn có Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (Lâm Đồng) do có hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp năm 2024; Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023).

Tương tư, Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre (Vĩnh Long) bị phạt 92,5 triệu đồng do do có hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024.

Cụ thể: công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 (thời hạn báo cáo: 31/3/2023); gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022).

Cùng mức phạt 85 triệu, có Công ty cổ phần CVS Holdings (Tp.Hồ Chí Minh) do có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CVSCH2225001 tại ngày đáo hạn).