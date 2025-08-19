Ước tính 200.000 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu phi ngân hàng phải trả trong 1 năm tới, chủ yếu bất động sản

Từ nay đến giữa năm 2026, nhóm phi ngân hàng phải trả 184.000 tỷ, chưa bao gồm lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2026. Ước tính cả con số này vào thì số tiền phải thanh toán nhóm phi ngân hàng khoảng 200.000 tỷ.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 13/8 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 118,3 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2025, tương đương 44,5% dòng tiền phải trả từ trái phiếu trong cả năm 2025.

Dòng tiền dự kiến phải thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi ước khoảng 26,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 9 và 155,9 nghìn tỷ trong 5 tháng còn lại năm 2025.

Áp lực thanh toán gốc trái phiếu tại nhóm phi ngân hàng đang giảm dần. Trong tháng 9/2025, tổng giá trị gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán của nhóm phi Ngân hàng ước đạt 9,6 nghìn tỷ đồng, giảm 62,4% so với mức đỉnh 25,5 nghìn tỷ đồng của tháng 8, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản.

Bất động sản chiếm tỷ trọng 90,7% tổng giá trị đáo hạn gốc nhóm Phi ngân hàng với khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 9. Con số này thấp hơn khoảng 45% so với tháng 8 nhưng vẫn cao gấp 1,5 lần quy mô đáo hạn trung bình trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 5,9 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 tháng cuối năm 2025, dòng tiền gốc đến hạn của nhóm Phi ngân hàng ước tính khoảng 75,3 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng ngành Bất động sản chiếm hơn 63%, cho thấy áp lực thanh toán dù hạ nhiệt nhưng vẫn hiện hữu.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, nhóm Phi ngân hàng sẽ có khoảng 81,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, với Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (70,8%), tương đương 54,3 nghìn tỷ đồng.

Áp lực trả lãi trái phiếu vẫn tập trung ở nhóm Phi ngân hàng, đặc biệt là Bất động sản. Dòng tiền chi trả lãi trái phiếu trong tháng 9/2025 của nhóm Phi ngân hàng ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, giảm 16,1% so với tháng trước.

Ngành Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, với tổng nghĩa vụ lãi cần thanh toán dự kiến khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,6% toàn nhóm. Các ngành còn lại ghi nhận giá trị thấp hơn đáng kể, bao gồm: Dịch vụ tài chính (589 tỷ đồng), Xây dựng & Vật liệu (416 tỷ đồng), và Du lịch & Giải trí (303 tỷ đồng).

Lũy kế 5 tháng cuối năm, tổng giá trị lãi phải thanh toán của nhóm Phi ngân hàng dự kiến khoảng 27,5 nghìn tỷ đồng, trong đó Bất động sản chiếm hơn 53%, phản ánh áp lực tài chính vẫn còn lớn đối với nhóm ngành này.

Như vậy, từ nay đến giữa năm 2026, nhóm phi ngân hàng phải trả 184.000 tỷ, chưa bao gồm lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2026. Ước tính cả con số này vào thì số tiền phải thanh toán nhóm phi ngân hàng khoảng 200.000 tỷ.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm cả công chúng và riêng lẻ trong tháng 7/2025 đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh -64% so với mức đột biến của tháng 6, đánh dấu sự gián đoạn sau chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp. Tuy vậy, con số này vẫn cao hơn +11% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt với giá trị phát hành trong tháng đạt 39,1 nghìn tỷ đồng chiếm 86,5% tổng giá trị phát hành mới. Mặc dù giảm 60% so với tháng trước do nền cao trước đó, mức này vẫn tăng 15% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2025, các ngân hàng đã huy động được gần 238,4 nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, tăng mạnh 84% và tương đương 78% tổng giá trị phát hành toàn ngành trong năm 2024.

Trong tháng 7/2025, giá trị phát hành ở nhóm Phi ngân hàng chỉ đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 77% so với tháng trước và giảm 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2025, tổng giá trị phát hành mới ở nhóm này đạt 75,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ, phản ánh đà phục hồi nhưng vẫn ở mức khiêm tốn.

Bất động sản tiếp tục dẫn đầu trong tháng 7/2025, dù quy mô sụt giảm mạnh: Giá trị phát hành của ngành đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 85% so với tháng trước và giảm 47% so với cùng kỳ.