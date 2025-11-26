Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Trong tháng 10/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh -58% theo tháng và -4% theo năm, ghi nhận ở cả Ngân hàng (-57% theo tháng) và Phi ngân hàng (-61%).

Tính đến cuối tháng 10/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đạt khoảng 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối tháng 9/2025 và tăng 9,3% so với cùng kỳ, đánh dấu sự hồi phục sau giai đoạn tăng trưởng chậm trong quý 3, nhờ hoạt động phát hành khởi sắc.

Trong tháng 10/2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 66,8 nghìn tỷ đồng, tăng +12,4% theo tháng và bật mạnh +70,9% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi chững lại trong tháng 9.

Cụ thể, phát hành công chúng hồi phục mạnh, đạt 2,3 nghìn tỷ đồng chủ yếu đến từ DSE và LPB, gấp 4,6 lần so với tháng 9, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ (3,4%) trong cơ cấu phát hành mới. Với kênh phát hành riêng lẻ, giá trị phát hành mới duy trì tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp, đạt 64,5 nghìn tỷ đồng tăng 9,5% trong tháng 10.

Cơ cấu phát hành mới trong tháng 10/2025 nghiêng về nhóm Phi ngân hàng (chủ yếu đến từ Bất động sản), chiếm tỷ trọng 56,2% tương đương 37,5 nghìn tỷ - tăng +125% theo tháng và đạt mức cao nhất trong 10 tháng. Ngược lại, huy động qua kênh trái phiếu của Ngân hàng chỉ đạt 29,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và giảm -31,5% theo tháng nhưng vẫn cao hơn +31% so với cùng kỳ.

Bất động sản tăng mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10/2025, toàn bộ qua kênh riêng lẻ, với giá trị phát hành mới đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với tháng trước và 14 lần cùng kỳ 2024 và tiệm cận ngưỡng đỉnh của tháng 12/2024 (32,9 nghìn tỷ đồng).

Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng giá trị phát hành toàn thị trường bao gồm công chúng và riêng lẻ đạt 500,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 40% so với cùng kỳ, với phát hành riêng lẻ chiếm khoảng 90% tăng +40% so với cùng kỳ và phát hành công chúng tăng 44%.

Xét theo phân nhóm, ngành Ngân hàng huy động được 344,4 nghìn tỷ đồng từ trái phiếu doanh nghiệp tăng 38% so với cùng kỳ dẫn đầu là TCB, ACB, OCB, VPB, MBB, trong khi phát hành mới đạt 156,2 nghìn tỷ đồng ở nhóm phi Ngân hàng tăng 45,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng 2025, tổng giá trị phát hành mới của nhóm Phi Ngân hàng đạt 156,2 nghìn tỷ đồng, tăng +45,7%, phản ánh đà hồi phục rõ nét. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tập trung ở Bất động sản.

Riêng Bất động sản đã phát hành 107,7 nghìn tỷ đồng tăng 87% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu vốn gia tăng.

Phần lớn doanh nghiệp bất động sản phát hành trong tháng 10 là các đơn vị lần đầu huy động trái phiếu trong năm 2025. Đáng chú ý, Thời Đại Mới T&T (8,1 nghìn tỷ đồng), Hưng Phát Invest Hà Nội (7,7 nghìn tỷ đồng), Phát triển TN (3 nghìn tỷ đồng) và TNI Nam Quang (1 nghìn tỷ đồng) là các TCPH hoàn toàn mới.

Ngoài ra, tháng 10 ghi nhận một đợt phát hành từ nhóm Công nghệ thông tin, trong đó CMG huy động 1,3 nghìn tỷ đồng - đánh dấu sự trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp này sau hơn 6 năm vắng bóng.

Trong tháng 10/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh -58% theo tháng và -4% theo năm, ghi nhận ở cả Ngân hàng (-57% theo tháng) và Phi ngân hàng (-61%). Đây cũng là mức thấp nhất trong 5 tháng gần đây, chủ yếu do mặt bằng lãi suất tăng lên và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, khiến các tổ chức phát hành hạn chế mua lại trái phiếu doanh nghiệp sớm.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 270,4 nghìn tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó Ngân hàng tiếp tục chiếm phần lớn với 186,8 nghìn tỷ đồng (+43% so với cùng kỳ).

Với Bất động sản, quy mô mua lại trước hạn chỉ đạt 895 tỷ đồng trong tháng 10/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và tiếp tục xu hướng giảm 81% so với tháng trước. Hoạt động mua lại chủ yếu đến từ Địa ốc Mỹ Phú (700 tỷ đồng) và Becamex ITC (69 tỷ đồng). Lũy kế 10 tháng năm 2025, giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn ở ngành Bất động sản đạt hơn 48,6 nghìn tỷ đồng tăng 44% so với cùng kỳ, dẫn đầu vẫn là NVL.