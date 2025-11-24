Hoạt động mua lại trái phiếu giảm mạnh, Bất động sản tăng tốc phát hành

Nhóm Bất động sản lần đầu tiên trong năm nay vượt qua nhóm Ngân hàng để dẫn dắt thị trường, với tổng giá trị phát hành đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 153% so với tháng trước và chiếm gần 49% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10 ghi nhận 55 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành gần 66,8 nghìn tỷ đồng tăng 12,4% so với tháng 9 và tăng 79,2% so với cùng kỳ, theo thống kê của MBS.

Đáng chú ý, nhóm Bất động sản lần đầu tiên trong năm nay vượt qua nhóm Ngân hàng để dẫn dắt thị trường, với tổng giá trị phát hành đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 153% so với tháng trước và chiếm gần 49% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Công ty CP Thời Đại Mới T&T 8.05 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 12 - 36 tháng, lãi suất 9% - 9,5%; Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội 7,65 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 9%; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh 4,5 nghìn tỷ, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 9;8%.

Ở chiều ngược lại, quy mô phát hành của nhóm Ngân hàng giảm 32,3% so với tháng trước, đạt 29,6 nghìn tỷ đồng - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025, dù vẫn tăng 32% so với cùng kỳ.

Về hoạt động phát hành ra công chúng, thị trường ghi nhận 4 đợt phát hành có tổng giá trị 2,3 nghìn tỷ đồng đến từ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Á và CTCP Chứng khoán DNSE. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng trong 10 tháng 2025 đạt gần 50,6 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cả năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 500,4 nghìn tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 10 tháng 2025 ước đạt khoảng 7,1% cao hơn mức 6,95% của 9 tháng 2025.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với hơn 345,7 nghìn tỷ tăng 42,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 69%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5,9%/năm, kỳ hạn bình quân 4,5 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: TCB (46 nghìn tỷ đồng), ACB (36,5 nghìn tỷ đồng), và OCB (32,7 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 22,1% trong 10 tháng năm 2025 với tổng giá trị phát hành đạt 110,8 nghìn tỷ đồng, tăng 103,8% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền nhóm bất động sản là 10,2%/năm, kỳ hạn bình quân là 2,8 năm. Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (24 nghìn tỷ đồng), Công ty Cổ phiếu Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh (10 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10. Trong tháng 10, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt khoảng 19,5 nghìn tỷ đồng - mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo 90%, tương ứng 17,5 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm Bất động sản ghi nhận mức mua lại khoảng 792 tỷ đồng, chiếm 4.1%.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, khoảng 257,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn tăng 58,4% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng chiếm 68% tổng giá trị mua lại, tăng 47% so với cùng kỳ và nhóm Bất động sản chiếm 16,9% tổng giá trị mua lại, tăng 129% so với cùng kỳ.

Về tình hình chậm trả, tháng 10 ghi nhận 10 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả gần 4,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 4 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu với tổng mệnh giá 1,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 67,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 4,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 72%.