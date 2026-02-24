Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao

Điệp Vũ

24/02/2026, 17:18

Giá trứng tại Mỹ đang trên đà giảm mạnh, mang lại niềm vui cho người tiêu dùng nhưng lại là nỗi lo của người chăn nuôi ở nước này.

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), giá trung bình của một tá trứng tại cửa hàng ở nước này hiện nay là 2,58 USD, giảm gần một nửa so với mức giá mà nhiều người tiêu dùng phải trả vào năm ngoái. Sự phục hồi của đàn gia cầm sau đợt bùng phát cúm gia cầm năm ngoái đã dẫn tới nguồn cung trứng tăng mạnh, nhưng điều này lại đẩy người chăn nuôi vào tình thế phải bán lỗ.

Bà Emily Metz, Chủ tịch kiêm CEO của tổ chức American Egg Board, nhận định: "Người nông dân đã đi từ cuộc khủng hoảng đến cuộc khủng hoảng khác”.

Mùa đông năm ngoái, cúm gia cầm đã lan rộng khắp nước Mỹ, làm chết 50 triệu con gà đẻ trứng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trứng và giá trứng tăng kỷ lục.

Kể từ đó, các trang trại nuôi gà đẻ đã nỗ lực không ngừng để tái xây dựng đàn gia cầm và thắt chặt an ninh sinh học với sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Kết quả là nguồn cung trứng đã tăng mạnh trở lại và giá cả giảm xuống. Theo chỉ số giá tiêu dùng tháng 1, giá trứng đến tay người tiêu dùng ở Mỹ đã giảm 34% so với năm ngoái. Cùng với đó, nông dân đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa trứng và giá bán buôn thấp kỷ lục.

Ông Mike Puglisi, một chủ trang trại nuôi gà đẻ trứng thế hệ thứ hai, nhận xét việc giá trứng sụt từ mức cao kỷ lục xuống mức thấp gần đây là một cú giảm lớn. "Chúng tôi dường như đang sản xuất nhiều trứng hơn mức cần thiết. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tránh được các đợt bùng phát cúm gia cầm, vì vậy người chăn nuôi có thể tái đàn và đưa quy mô đàn gia cầm trở lại”.

Trung bình, một trang trại nuôi gà đẻ trứng ở Mỹ tốn khoảng 0,98-1,05 USD để sản xuất một tá trứng - theo bà Jada Thompson, phó giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Arkansas. Con số này thường không bao gồm các chi phí vận hành như đóng gói và vận chuyển vốn đã tăng trong năm qua. Trong khi đó, giá bán buôn trứng trên toàn quốc đang ở mức 0,92 USD/tá trứng - mức thấp nhất trong ba năm qua, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Puglisi Egg Farms, một công ty sản xuất trứng có quy mô trung bình, sản xuất 486 triệu quả trứng mỗi năm từ hai trang trại ở Delaware và New Jersey. Ông Puglisi không mất con gia cầm nào vào mùa đông năm ngoái, nhưng ông vẫn đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ. Ông nói rằng tình hình của công ty ông bây giờ còn tồi tệ hơn những gì đã xảy ra với những nông dân đã mất đàn gia cầm vào năm ngoái.

Đối với các nhà sản xuất nhỏ hơn, “cú đúp” mất gia cầm và giá trứng xuống thấp có thể khiến họ phải đóng cửa. Bà Metz cảnh báo: "Chúng tôi đang thấy nhiều nông dân đang gặp khó khăn trên thị trường, và nếu tình trạng này tiếp diễn, nhiều trang trại gia đình có thể phải đóng cửa”.

Số lượng trang trại gà ít hơn sẽ làm cho tình trạng thiếu hụt trứng và giá trứng cao hơn quay trở lại - theo bà Thompson.

Một giải pháp đơn giản là khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều trứng hơn. Nhưng nhiều người Mỹ đã giảm tiêu thụ trứng khi giá trứng tăng cao và nguồn cung trứng khan hiếm vào năm ngoái.

Ông Michael Swanson, nhà kinh tế nông nghiệp tại Viện Agri-Food của ngân hàng Wells Fargo, cho biết: "Giá trứng cao đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng và các nhà xuất khẩu. Sẽ cần mức giá thấp để người tiêu dùng tăng nhu cầu của họ, song điều đó cũng cần thời gian”.

Để giảm thiểu những biến động mạnh về giá cả và nguồn cung, nông dân Mỹ đang kêu gọi phát triển một loại vaccine chống cúm gia cầm. Mặc dù các trang trại đã báo cáo ít trường hợp gà mắc bệnh cúm hơn trong năm nay, virus này vẫn rất dễ lây lan và được truyền qua các loài chim hoang dã.

Năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã công bố sẽ đầu tư 100 triệu USD để nghiên cứu và phát triển vaccine chống cúm gia cầm. Tuy nhiên, việc sử dụng vaccine này vẫn còn gây tranh cãi. Mỹ là một nhà xuất khẩu gia cầm lớn, và nhiều quốc gia sẽ không chấp nhận gia cầm đã được tiêm vaccine.

Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

12:10, 24/02/2026

Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

10:38, 24/02/2026

FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

Kinh tế Mỹ chưa thực sự "hạ cánh mềm"

08:06, 19/02/2026

Kinh tế Mỹ chưa thực sự

Từ khóa:

kinh tế mỹ Mỹ thế giới

Đọc thêm

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Với mức thuế quan toàn cầu mới 15% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tuần vừa rồi, mức thuế quan bình quân tính theo trọng số thương mại đối với các đối tác thương mại của Mỹ có những thay đổi không đồng nhất...

Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

Ngành ngân hàng Mỹ đạt lợi nhuận kỷ lục gần 300 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump...

Anh cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế quan lên 15%

Anh cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế quan lên 15%

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Anh không loại trừ phương án đáp trả nào nếu Mỹ không thực hiện thỏa thuận thuế quan 10% đã ký với London vào năm ngoái và áp mức thuế quan toàn cầu mới 15% lên hàng hóa Anh...

EU lo thoả thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vì thuế quan mới của Tổng thống Trump

EU lo thoả thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vì thuế quan mới của Tổng thống Trump

Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến một số mặt hàng của EU chịu thuế vượt trần 15%, đe dọa thỏa thuận thương mại hai bên đã đạt được...

FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

Đơn kiện của FedEx là vụ kiện đầu tiên từ một công ty lớn của Mỹ nhằm đòi lại tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

3

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

4

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Dân sinh

5

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy