Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao

Giá trứng tại Mỹ đang trên đà giảm mạnh, mang lại niềm vui cho người tiêu dùng nhưng lại là nỗi lo của người chăn nuôi ở nước này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), giá trung bình của một tá trứng tại cửa hàng ở nước này hiện nay là 2,58 USD, giảm gần một nửa so với mức giá mà nhiều người tiêu dùng phải trả vào năm ngoái. Sự phục hồi của đàn gia cầm sau đợt bùng phát cúm gia cầm năm ngoái đã dẫn tới nguồn cung trứng tăng mạnh, nhưng điều này lại đẩy người chăn nuôi vào tình thế phải bán lỗ.

Bà Emily Metz, Chủ tịch kiêm CEO của tổ chức American Egg Board, nhận định: "Người nông dân đã đi từ cuộc khủng hoảng đến cuộc khủng hoảng khác”.

Mùa đông năm ngoái, cúm gia cầm đã lan rộng khắp nước Mỹ, làm chết 50 triệu con gà đẻ trứng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trứng và giá trứng tăng kỷ lục.

Kể từ đó, các trang trại nuôi gà đẻ đã nỗ lực không ngừng để tái xây dựng đàn gia cầm và thắt chặt an ninh sinh học với sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Kết quả là nguồn cung trứng đã tăng mạnh trở lại và giá cả giảm xuống. Theo chỉ số giá tiêu dùng tháng 1, giá trứng đến tay người tiêu dùng ở Mỹ đã giảm 34% so với năm ngoái. Cùng với đó, nông dân đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa trứng và giá bán buôn thấp kỷ lục.

Ông Mike Puglisi, một chủ trang trại nuôi gà đẻ trứng thế hệ thứ hai, nhận xét việc giá trứng sụt từ mức cao kỷ lục xuống mức thấp gần đây là một cú giảm lớn. "Chúng tôi dường như đang sản xuất nhiều trứng hơn mức cần thiết. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tránh được các đợt bùng phát cúm gia cầm, vì vậy người chăn nuôi có thể tái đàn và đưa quy mô đàn gia cầm trở lại”.

Trung bình, một trang trại nuôi gà đẻ trứng ở Mỹ tốn khoảng 0,98-1,05 USD để sản xuất một tá trứng - theo bà Jada Thompson, phó giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Arkansas. Con số này thường không bao gồm các chi phí vận hành như đóng gói và vận chuyển vốn đã tăng trong năm qua. Trong khi đó, giá bán buôn trứng trên toàn quốc đang ở mức 0,92 USD/tá trứng - mức thấp nhất trong ba năm qua, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Puglisi Egg Farms, một công ty sản xuất trứng có quy mô trung bình, sản xuất 486 triệu quả trứng mỗi năm từ hai trang trại ở Delaware và New Jersey. Ông Puglisi không mất con gia cầm nào vào mùa đông năm ngoái, nhưng ông vẫn đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ. Ông nói rằng tình hình của công ty ông bây giờ còn tồi tệ hơn những gì đã xảy ra với những nông dân đã mất đàn gia cầm vào năm ngoái.

Đối với các nhà sản xuất nhỏ hơn, “cú đúp” mất gia cầm và giá trứng xuống thấp có thể khiến họ phải đóng cửa. Bà Metz cảnh báo: "Chúng tôi đang thấy nhiều nông dân đang gặp khó khăn trên thị trường, và nếu tình trạng này tiếp diễn, nhiều trang trại gia đình có thể phải đóng cửa”.

Số lượng trang trại gà ít hơn sẽ làm cho tình trạng thiếu hụt trứng và giá trứng cao hơn quay trở lại - theo bà Thompson.

Một giải pháp đơn giản là khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều trứng hơn. Nhưng nhiều người Mỹ đã giảm tiêu thụ trứng khi giá trứng tăng cao và nguồn cung trứng khan hiếm vào năm ngoái.

Ông Michael Swanson, nhà kinh tế nông nghiệp tại Viện Agri-Food của ngân hàng Wells Fargo, cho biết: "Giá trứng cao đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng và các nhà xuất khẩu. Sẽ cần mức giá thấp để người tiêu dùng tăng nhu cầu của họ, song điều đó cũng cần thời gian”.

Để giảm thiểu những biến động mạnh về giá cả và nguồn cung, nông dân Mỹ đang kêu gọi phát triển một loại vaccine chống cúm gia cầm. Mặc dù các trang trại đã báo cáo ít trường hợp gà mắc bệnh cúm hơn trong năm nay, virus này vẫn rất dễ lây lan và được truyền qua các loài chim hoang dã.

Năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã công bố sẽ đầu tư 100 triệu USD để nghiên cứu và phát triển vaccine chống cúm gia cầm. Tuy nhiên, việc sử dụng vaccine này vẫn còn gây tranh cãi. Mỹ là một nhà xuất khẩu gia cầm lớn, và nhiều quốc gia sẽ không chấp nhận gia cầm đã được tiêm vaccine.