Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm
Bình Minh
24/02/2026, 12:10
Ngành ngân hàng Mỹ đạt lợi nhuận kỷ lục gần 300 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Theo dữ liệu từ Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) được tổng hợp bởi công ty BankRegData, lợi nhuận của hơn 4.300 ngân hàng Mỹ đã đạt tổng cộng 295,6 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 10% so với năm trước và vượt qua kỷ lục cũ là mức 279 tỷ USD thiết lập vào năm 2021.
Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng Mỹ, mà còn đồng nghĩa gia tăng thu nhập cho các CEO ngân hàng lớn. Theo thông tin công bố hồi tháng 1, CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025, gói lương thưởng lớn kỷ lục của nhà điều hành lâu năm này và tăng 10% so với năm trước.
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ngành ngân hàng Mỹ trong năm 2025 là lãi suất huy động tiền gửi và của các nghĩa vụ nợ khác đã giảm xuống còn khoảng 2,04% trong năm 2025, từ mức 2,36% vào năm 2024. Việc giảm chi phí này đã giúp các ngân hàng cải thiện biên độ lãi ròng, tức là sự chênh lệch giữa lợi tức từ tài sản và chi phí nghĩa vụ nợ, từ 2,92% lên 2,99%.
Ngoài ra, danh mục cho vay của các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 750 tỷ USD lên mức 13,5 nghìn tỷ USD, trong khi tỷ lệ các khoản vay bị đánh dấu là quá hạn giảm nhẹ từ 1,6% xuống còn 1,56%.
Mặc dù tổng số lợi nhuận tuyệt đối đạt mức kỷ lục, nhưng đây nếu xét về tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản của các ngân hàng, đây chỉ là năm cao thứ tám kể từ năm 2003.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục vào năm 2022 đã gây ra lo ngại rằng người vay có thể gặp khó khăn. Mối lo này đặc biệt lớn đối với người tiêu dùng Mỹ, những người đã vay nợ nhiều trong thời kỳ đại dịch, và trong lĩnh vực bất động sản thương mại - phân khúc gặp khó khăn do xu hướng làm việc từ xa.Tuy nhiên, cả hai nhóm này đều đã duy trì khả năng trả nợ ngân hàng tốt hơn so với dự báo.
Ngành ngân hàng Mỹ không chỉ là một phần của nền kinh tế mà còn là một “hàn thử biểu” phản ánh tình hình kinh tế chung. Nhà phân tích Jason Goldberg từ ngân hàng Barclays đã chỉ ra việc kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp. Ông nhấn mạnh rằng nếu người tiêu dùng có việc làm, họ sẽ tiếp tục chi tiêu và thanh toán hóa đơn.
Chỉ số cổ phiếu ngân hàng KBW, bao gồm các ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan, Bank of America và Citi, đã tăng gần 30% trong năm 2025, vượt trội so với thị trường chung. Tuy nhiên, giá cổ phiếu ngân hàng ở Phố Wall đã giảm trong 2 tuần trở lại đây trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây đảo lộn các mô hình kinh doanh hiện tại.
Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ
15:05, 10/02/2026
Đằng sau vụ kiện của Tổng thống Trump nhằm vào ngân hàng lớn nhất Mỹ
14:52, 27/01/2026
CEO ngân hàng lớn nhất Mỹ được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025
Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao
Giá trứng tại Mỹ đang trên đà giảm mạnh, mang lại niềm vui cho người tiêu dùng nhưng lại là nỗi lo của người chăn nuôi ở nước này.
Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?
Với mức thuế quan toàn cầu mới 15% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tuần vừa rồi, mức thuế quan bình quân tính theo trọng số thương mại đối với các đối tác thương mại của Mỹ có những thay đổi không đồng nhất...
Anh cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế quan lên 15%
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Anh không loại trừ phương án đáp trả nào nếu Mỹ không thực hiện thỏa thuận thuế quan 10% đã ký với London vào năm ngoái và áp mức thuế quan toàn cầu mới 15% lên hàng hóa Anh...
EU lo thoả thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vì thuế quan mới của Tổng thống Trump
Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến một số mặt hàng của EU chịu thuế vượt trần 15%, đe dọa thỏa thuận thương mại hai bên đã đạt được...
FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng
Đơn kiện của FedEx là vụ kiện đầu tiên từ một công ty lớn của Mỹ nhằm đòi lại tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: