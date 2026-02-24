Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm

Theo dữ liệu từ Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) được tổng hợp bởi công ty BankRegData, lợi nhuận của hơn 4.300 ngân hàng Mỹ đã đạt tổng cộng 295,6 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 10% so với năm trước và vượt qua kỷ lục cũ là mức 279 tỷ USD thiết lập vào năm 2021.

Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng Mỹ, mà còn đồng nghĩa gia tăng thu nhập cho các CEO ngân hàng lớn. Theo thông tin công bố hồi tháng 1, CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025, gói lương thưởng lớn kỷ lục của nhà điều hành lâu năm này và tăng 10% so với năm trước.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ngành ngân hàng Mỹ trong năm 2025 là lãi suất huy động tiền gửi và của các nghĩa vụ nợ khác đã giảm xuống còn khoảng 2,04% trong năm 2025, từ mức 2,36% vào năm 2024. Việc giảm chi phí này đã giúp các ngân hàng cải thiện biên độ lãi ròng, tức là sự chênh lệch giữa lợi tức từ tài sản và chi phí nghĩa vụ nợ, từ 2,92% lên 2,99%.

Ngoài ra, danh mục cho vay của các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 750 tỷ USD lên mức 13,5 nghìn tỷ USD, trong khi tỷ lệ các khoản vay bị đánh dấu là quá hạn giảm nhẹ từ 1,6% xuống còn 1,56%.

Mặc dù tổng số lợi nhuận tuyệt đối đạt mức kỷ lục, nhưng đây nếu xét về tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản của các ngân hàng, đây chỉ là năm cao thứ tám kể từ năm 2003.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục vào năm 2022 đã gây ra lo ngại rằng người vay có thể gặp khó khăn. Mối lo này đặc biệt lớn đối với người tiêu dùng Mỹ, những người đã vay nợ nhiều trong thời kỳ đại dịch, và trong lĩnh vực bất động sản thương mại - phân khúc gặp khó khăn do xu hướng làm việc từ xa.Tuy nhiên, cả hai nhóm này đều đã duy trì khả năng trả nợ ngân hàng tốt hơn so với dự báo.

Tổng lợi nhuận ròng của ngành ngân hàng Mỹ qua các năm. Đơn vị: tỷ USD - Nguồn: BankRegData/Financial Times.

Ngành ngân hàng Mỹ không chỉ là một phần của nền kinh tế mà còn là một “hàn thử biểu” phản ánh tình hình kinh tế chung. Nhà phân tích Jason Goldberg từ ngân hàng Barclays đã chỉ ra việc kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp. Ông nhấn mạnh rằng nếu người tiêu dùng có việc làm, họ sẽ tiếp tục chi tiêu và thanh toán hóa đơn.

Chỉ số cổ phiếu ngân hàng KBW, bao gồm các ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan, Bank of America và Citi, đã tăng gần 30% trong năm 2025, vượt trội so với thị trường chung. Tuy nhiên, giá cổ phiếu ngân hàng ở Phố Wall đã giảm trong 2 tuần trở lại đây trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây đảo lộn các mô hình kinh doanh hiện tại.