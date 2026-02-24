FedEx kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại tiền thuế quan đối ứng

Đơn kiện của FedEx là vụ kiện đầu tiên từ một công ty lớn của Mỹ nhằm đòi lại tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Federal Express (FedEx), một trong những tập đoàn vận chuyển hàng đầu thế giới, đã chính thức đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ vào ngày 23/2, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền thuế quan đối ứng mà hãng này đã nộp.

Động thái khởi kiện diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết vào tuần trước rằng thuế quan đối ứng mà Tổng thống Donald Trump áp từ tháng 4/2025 đến nay là bất hợp pháp.

Theo hãng tin CNBC, đơn kiện của FedEx là vụ kiện đầu tiên từ một công ty lớn của Mỹ nhằm đòi lại tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày thứ Sáu vừa qua.

Một số công ty khác, bao gồm tập đoàn bán lẻ lớn Costco, đã nộp đơn kiện yêu cầu hoàn trả tiền thuế quan đối ứng từ trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết trên.

Trong phán quyết đưa ra hôm thứ Sáu, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa thuế quan đối ứng - biện pháp thuế quan được ông Trump đưa ra trên cơ sở viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Các vụ kiện đòi tiền thuế quan đối ứng, bao gồm cả vụ của FedEx, đang được xem xét tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) ở New York.

Trong phán quyết, Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định CIT là cơ quan duy nhất có thẩm quyền đối với các vụ kiện liên quan đến tiền thuế quan IEEPA, tức thuế đối ứng.

Đơn kiện dài 11 trang của FedEx đã nêu rõ yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền thuế quan IEEPA mà công ty đã nộp cho Chính phủ Mỹ. Đơn kiện này đã chỉ đích danh Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP). Ủy viên của cơ quan này là ông Rodney Scott và Chính phủ Mỹ là các bị đơn.

Tuy nhiên, đơn kiện của FedEx không nêu rõ số tiền mà công ty đã nộp theo các biện pháp thuế quan IEEPA.

Hồi tháng 9 năm ngoái, FedEx cho biết công ty dự kiến sẽ chịu thiệt hại khoảng 1 tỷ USD trong năm tài chính đó do các chính sách thương mại của Mỹ, nhưng không phải tất cả đều liên quan đến thuế quan IEEPA. Con số thiệt hại này tương đương khoảng 16% tổng lợi nhuận của công ty năm tài chính trước đó.

Trên trang web của công ty, FedEx nói rằng mặc dù Tòa án Tối cao Mỹ không đề cập đến vấn đề hoàn trả tiền thuế quan đối ứng, công ty đã thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. “Hiện tại, chưa có quy trình hoàn trả nào được các cơ quan quản lý hoặc tòa án thiết lập. Công ty cam kết sẽ thông báo kịp thời mọi thông tin và cập nhật liên quan”, tuyên bố cho biết.