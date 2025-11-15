Giá vàng giảm chóng mặt sau phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed

Giá vàng đã liên tục tăng mạnh trong ba phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, sau đó giảm mạnh trong hai phiên cuối của tuần...

Giá vàng thế giới “bốc hơi” gần 90 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/11), giữa xu thế bán tháo trên khắp thị trường tài chính sau khi một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ quan điểm cứng rắn, làm suy yếu những tia hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Quỹ SPDR Gold Trust xả 5 tấn vàng trong phiên này.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 89,6 USD/oz, tương đương giảm 2,15%, còn 4.082,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 4.211 USD/oz, có lúc giảm còn 4.032 USD/oz, tương đương biên độ dao động xấp xỉ 180 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 110,1 USD/oz, tương đương giảm 2,62%, chốt ở mức 4.084,4 USD/oz.

Giá vàng đã liên tục tăng mạnh trong ba phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, sau đó giảm mạnh trong hai phiên cuối của tuần. Lúc đầu, giá vàng tăng vì kỳ vọng rằng khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại và nối lại việc công bố các báo cáo kinh tế, khả năng Fed cắt giảm lãi suất sẽ được củng cố. Tuy nhiên, sau khi Quốc hội Mỹ đạt được một thỏa thuận ngân sách tạm thời để nối lại hoạt động của Chính phủ, kỳ vọng về lãi suất lại có sự thay đổi theo chiều hướng ngược lại.

Vào buổi sáng ngày thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas, ông Jeffrey Schmid đề cập đến mối lo ngại rằng lạm phát còn “quá nóng” do nhiều yếu tố tác động thay vì chỉ thuế quan. Đánh giá này được xem là một dấu hiệu cho thấy ông Schmid có khả năng sẽ là một người phản đối việc giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, là người tiếp theo phát tín hiệu tương tự. Trước đó, bà đã là người phản đối việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 vì lo ngại lạm phát còn quá cao.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 46% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới, giảm từ ngưỡng 70% vào tuần trước và hơn 50% của ngày hôm trước.

Do khả năng Fed hạ lãi suất giảm xuống, đồng USD tăng giá phiên này, gây thêm áp lực giảm lên giá vàng. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,1%, đóng cửa ở mức gần 99,3 điểm.

“Khả năng thấp hơn cho một đợt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 đang lấy đi một phần động lực của thị trường vàng và bạc”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Tương tự như trong phiên ngày thứ Năm, phiên này vàng có thời điểm bị bán tháo cùng với cổ phiếu và nhiều tài sản khác dưới áp lực từ những tín hiệu cứng rắn của Fed.

“Khi các cuộc gọi ký quỹ xuất hiện, các nhà giao dịch sẽ bán mọi thứ có thể bán để đóng tiền ký quỹ… Đây là một phần nguyên nhân vì sao giá vàng giảm ngay cả khi tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của City Index and FOREX.com nhận định trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.044 tấn vàng. Dù vậy, quỹ vẫn mua ròng gần 2 tấn vàng trong tuần này.

Tính cả tuần, giá vàng giao ngay tăng khoảng 2% và chỉ số Dollar Index giảm 0,33%.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá đóng cửa tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Cả tuần, giá vàng quy đổi tăng 2,7 triệu đồng/lượng.

Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.128 đồng (mua vào) và 26.378 đồng (bán ra), tăng 17 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá USD tại Vietcombank tăng 40 đồng ở chiều mua và tăng 20 đồng ở chiều bán.