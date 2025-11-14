Vàng giảm giá sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Điệp Vũ
14/11/2025, 07:36
Trước phiên giảm giá này, giá vàng đã tăng liên tục từ đầu tuần nhờ kỳ vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), trượt khỏi mức đỉnh của 3 tuần, do thị trường tài chính Mỹ bán tháo trên diện rộng sau khi Chính phủ nước này mở cửa trở lại. Quỹ vàng SPDR Gold Trust mua ròng hơn 2 tấn, tiến tới hoàn tất một tuần mua nhiều hơn bán.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 24 USD/oz, tương đương giảm 0,57%, còn 4.170,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt tới 4.245 USD/oz, mức cao nhất kể từ hôm 21/10, có lúc sụt hơn 1%, về vùng 4.150 USD/oz, tương đương biên độ dao động gần 100 USD/oz.
Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX giảm 0,5%, đóng cửa ở mức 4.194,5 USD/oz.
Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày tạm ngừng hoạt động một phần - vụ đóng cửa chính phủ dài chưa từng thấy ở Washington. Việc Chính phủ Mỹ nối lại hoạt động bình thường diễn ra sau khi hai viện Quốc hội Mỹ tuần này thông qua một dự luật ngân sách tạm thời cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang tới ngày 30/1/2026. Sau khi được Thượng viện thông qua vào đầu tuần, dự luật đã được Hạ viện phê chuẩn vào buổi tối ngày thứ Tư (12/11) và tiếp đó được Tổng thống Donald Trump ký thành luật sau vài giờ.
Trước phiên giảm giá này, giá vàng đã tăng liên tục từ đầu tuần nhờ kỳ vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại. Thị trường cho rằng khi Chính phủ Mỹ trở lại với hoạt động bình thường, các số liệu kinh tế bị trì hoãn sẽ được công bố, cho thấy một nền kinh tế đang suy yếu và qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói: “Bán tháo đã xảy ra trên diện rộng trong phiên này, với cổ phiếu, trái phiếu, đồng USD và tiền số đều chìm trong sắc đỏ, và kim loại quý cũng không tránh được sự bán tháo đó”.
Theo ông Wong, có thể coi những phiên giao dịch gần đây là trường hợp kinh điển của việc “mua theo tin đồn, rồi bán tất cả” sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.
Nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals nói rằng giá vàng và giá bạc cùng các kim loại quý khác đã tăng mạnh vào đầu phiên nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, việc có ngày càng nhiều quan chức Fed phát tín hiệu cần kiên nhẫn trong việc giảm lãi suất - vì mối lo lạm phát còn cao và sự tin tưởng rằng thị trường lao động còn tương đối ổn định - đã gây áp lực giảm lên thị trường.
Giá bạc giảm gần 1%, đóng cửa phiên New York ở mức 52,21 USD/oz.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng chỉ gần 51% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, so với mức khoảng 65% của ngày hôm trước.
Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index giảm gần 0,3%, đóng cửa ở mức hơn 99,2 điểm.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.048,9 tấn vàng. Từ đầu tuần tới nay, quỹ đã mua ròng gần 7 tấn vàng.
Lúc 6h50 sáng nay (14/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 13,9 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,33%, giao dịch ở mức 4.186,2 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 133 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.111 đồng (mua vào) và 26.381 đồng (bán ra), giá mua tăng 6 đồng nhưng giá bán giảm 4 đồng so với sáng hôm qua.
