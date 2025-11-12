Trung Quốc tìm cách tăng ảnh hưởng trên thị trường vàng toàn cầu

Trung Quốc đang tìm cách gia tăng vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu thông qua việc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực vàng...

Hướng đi này đang dần mang lại hiệu quả, khi một số quốc gia quan tâm đến việc lưu trữ vàng tại Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE), đặc biệt khi SGE mở rộng hệ thống kho chứa ra nước ngoài.

Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Campuchia có thể sẽ là một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên lưu trữ một phần dự trữ vàng của mình tại các kho của SGE đặt tại khu ngoại quan ở Thẩm Quyến. Ngoài ra, một số ngân hàng trung ương khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc lưu trữ vàng tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Campuchia hiện có dự trữ vàng đạt khoảng 54 tấn, chiếm khoảng 25% trong tổng số 26 tỷ USD dự trữ ngoại hối của quốc gia này.

Việc Campuchia có kế hoạch cất một phần dự trữ vàng của nước này ở Trung Quốc không phải là điều gây bất ngờ, bởi Trung Quốc là một đối tác kinh tế quan trọng của Campuchia.

Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, các công ty Trung Quốc đã hỗ trợ tài chính và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng tại Campuchia trong những năm gần đây, từ sân bay mới ở thủ đô Phnom Penh đến các tuyến đường cao tốc và kênh đào. Trung Quốc hiện đang nắm giữ khoảng 1/3 nợ công của Campuchia, và kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt mức kỷ lục 15 tỷ USD vào năm ngoái.

Trung Quốc từ lâu đã là một lực lượng có ảnh hưởng lớn trên thị trường vàng toàn cầu, và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng mạnh vàng cho dự trữ quốc gia kể từ tháng 11/2022 đến nay.

Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ lưu trữ vàng cho các ngân hàng trung ương khác đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược dự trữ của Trung Quốc. Không chỉ riêng Trung Quốc, các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi cũng đã trở thành những người mua vàng lớn trong 3 năm trở lại đây, khi họ tìm cách đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD.

Theo WGC, các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 3 năm qua. Tổ chức này dự báo dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng thêm từ 750-900 tấn trong năm nay.

Dù nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương liên tục tăng mạnh, phần lớn vàng dự trữ chính thức trên thế giới vẫn được lưu trữ tại các trung tâm thị trường truyền thống như London, New York và Thụy Sỹ.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang tìm cách tận dụng sự suy giảm của xu hướng toàn cầu hóa, khi Mỹ ngày càng sử dụng đồng USD và nền kinh tế của mình như một công cụ chính trị. Đồng thời, ngày càng có nhiều quốc gia đã đưa vàng dự trữ của họ về nước để cất giữ trong biên giới của nước mình.

Nỗ lực của Trung Quốc nhằm thu hút dự trữ vàng chính thức chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của nước này nhằm tái định hình thị trường vàng toàn cầu. Đầu năm nay, SGE đã tiết lộ kế hoạch mở rộng mạng lưới kho chứa ra ngoài đại lục bằng cách mở kho tại Hồng Kông. Động thái này giúp nâng cao vị thế của các sản phẩm kim loại quý định giá bằng đồng nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc.