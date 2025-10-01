Giá vàng lập kỷ lục mới sau khi “đánh võng” trong biên độ rộng

Khi chuyển tiếp sang giờ giao dịch tại Mỹ, giá vàng nhanh chóng thoát đáy của phiên và lấy lại xu thế tăng...

Giá vàng giao ngay trồi sụt mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/9) trước khi đóng cửa ở mức kỷ lục mới, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ có thể sắp phải đóng cửa và một báo cáo việc làm cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. “Cá mập” SPDR Gold Trust mua ròng vàng trong phiên này.

Lúc 6h sáng nay (1/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 3.862,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 123,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.176 đồng (mua vào) và 26.446 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.

Kết thúc phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.859,7 USD/oz, tăng 25 USD/oz so với đóng cửa phiên trước, tương đương tăng 0,65%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 3.873,2 USD/oz.

Trước đó, giá vàng đã biến động dữ dội trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á, có lúc lập kỷ lục trên ngưỡng 3.870 USD/oz, có lúc rớt dưới 3.800 USD/oz, tương đương biên độ dao động hơn 70 USD/oz. Khi chuyển tiếp sang giờ giao dịch tại Mỹ, giá vàng nhanh chóng thoát đáy của phiên và lấy lại xu thế tăng.

Trong tháng 9, giá vàng giao ngay tăng khoảng 420 USD/oz, tương đương mức tăng khoảng 12,2%, leo thang bền bỉ từ vùng hơn 3.400 USD/oz lên hơn 3.800 USD/oz. Trong quý 3, giá vàng giao ngay tăng gần 17%.

Báo cáo ngày 30/9 từ Bộ lao động Mỹ cho thấy số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế Mỹ tăng nhẹ, trong khi số lượng công việc tuyển được người giảm nhẹ. Những số liệu này phù hợp với xu hướng dữ liệu việc làm gần đây phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, củng cố khả năng Fed giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm nay, vào các cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

“Giá vàng một lần nữa cho thấy sự vững vàng, phục hồi từ mức đáy của phiên sau khi số liệu việc làm không gây bất ngờ cho thấy Fed sẽ không gặp trở ngại gì khi cắt giảm lãi suất trong tháng này”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nói với hãng tin Reuters. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 97% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào cuối tháng này - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Ông Wong nói thêm rằng việc Chính phủ Mỹ trước nguy cơ phải đóng cửa cũng đang làm gia tăng sự bất định, củng cố động lực để mua vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tại Washington, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ chưa thống nhất được về một dự luật ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động của Chính phủ. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước khi bước sang ngày 1/10 theo giờ Mỹ, Chính phủ nước này sẽ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần.

“Bất kỳ một đợt đóng cửa chính phủ kéo dài nào cũng có thể gây ra tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy Fed hạ lãi suất, mang lại lợi ích cho giá vàng” - chiến lược gia Bart Melek của công ty TD Securities nhận định.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 97,91 điểm. Đầu giờ giao dịch phiên châu Á sáng nay, chỉ số giảm hơn 0,1%, giao dịch dưới mức 97,8 điểm.

Tỷ giá bạc xanh đã giảm gần 0,4% trong tháng 9, nhưng tăng hơn 1% trong quý 3, dù giảm gần 10% từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng thêm 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.012,9 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Trong hai phiên đầu tuần, quỹ đã mua ròng khoảng 7 tấn vàng.

Giới phân tích đã dự báo rằng diễn biến giá vàng tuần này có thể chịu sự chi phối từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Bộ Lao động Mỹ cho biết có thể phải hoãn vô thời hạn việc công bố báo cáo hàng tháng này nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa.