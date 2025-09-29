Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Nhiều nhà phân tích dự báo mốc giá này không phải là một thách thức lớn đối với giá vàng, vì lạm phát ở Mỹ không nóng tới mức có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dừng việc tăng lãi suất.

Dù vậy, báo cáo việc làm tháng 8 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố trong tuần này có thể tác động đáng kể tới đường đi của giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York đóng cửa tuần trước ở mức hơn 3.760 USD/oz, tăng 1,9% so với mức chốt của tuần trước đó. Động lực chính cho đà tăng của giá vàng trong tuần là khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất còn đang ở mức cao. Dù các chỉ báo về đà cho thấy sự tăng giá của vàng đã bị kéo căng quá mức, nhiều nhà phân tích nhận định xu hướng tăng dài hạn vẫn vững do được hỗ trợ bởi các yếu tố căn bản vững chắc.

“Tôi nghĩ giá vàng còn tăng vì thế giới vẫn tiếp tục tìm kiếm một tài sản thay thế cho đồng USD”, nhà đồng quản lý danh mục Chris Mancini của công ty Gabelli Funds nói với trang Kitco News.

Ngoài nhu cầu đa dạng hóa tài sản, việc Fed có nhiều dư địa để cắt giảm lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong thời gian từ nay đến cuối năm đang tạo ra một lực hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng - theo trưởng phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets.

“Vàng có động lực để vượt qua ngưỡng giá 3.800 USD/oz nhờ nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương, dự kiến đạt hơn 900 tấn trong năm nay, và lực mua của các quỹ ETF vàng. Hai ngân hàng UBS và ANZ đều đặt mục tiêu giá vàng khi kết thúc năm 2025 ở mức đó, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị còn ở mức cao”, ông Hill nói.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận định đà tăng của giá vàng chỉ có thể bị ảnh hưởng nếu có một sự dịch chuyển lớn trong kỳ vọng về lãi suất.

“Giá vàng đã và đang được hỗ trợ bởi lực mua mạnh và liên tục của các ngân hàng trung ương, do mối lo về nợ công của Mỹ và sự dai dẳng của lạm phát. Những yếu tố đó cùng với nhu cầu đầu tư vàng đang cao sẽ còn hỗ trợ giá vàng”, ông Razqzada nhận xét.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu số liệu thống kê việc làm sắp tới của Mỹ tốt hơn dự báo khiến cho kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 giảm mạnh, đồng USD có thể tăng giá lên cao hơn và cản trở giá vàng. Ngược lại, nếu số liệu việc làm xấu hơn dự báo, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12 tăng lên, giá vàng sẽ được thúc đẩy. “Nhưng nói chung, trừ phi có một thay đổi lớn mang tính căn bản, tôi cho rằng các động lực hiện có sẽ sớm đưa giá vàng vượt mốc 3.800 USD/oz”, nhà phân tích nói.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 65% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Tuần này không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ được công bố, nhưng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỷ giá USD và giá vàng.

Nhà phân tích Barbara Lambretch của ngân hàng Commerzbank cho biết bà lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng nhưng thị trường có thể cần một chất xúc tác mới để đẩy giá vàng vượt mốc 3.800 USD/oz. Bà nói thêm rằng nhà đầu tư có thể đang lạc quan quá mức về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

“Nếu báo cáo việc làm Mỹ gây thất vọng lần thứ ba liên tiếp và cho thấy thị trường lao động đang xấu đi nhanh chóng, đó có thể là chất xúc tác cho giá vàng vì thị trường sẽ tin rằng Fed phải cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của chúng tôi đang kỳ vọng thị trường lao động Mỹ có một sự cải thiện nhẹ”, bà Lambretch viết trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù tâm lý giá lên vẫn đang mạnh, một số nhà phân tích cũng cho rằng nhà đầu tư có thể thận trọng với giá vàng ở mức hiện nay. Dù không ai cho rằng giá vàng sẽ điều chỉnh giảm mạnh, có một số dự báo nói vàng có thể bước vào một giai đoạn tích lũy mới.

Theo nhà phân tích David Morrison của công ty Trade Nation, dữ liệu kinh tế khả quan mới của Mỹ trong tuần vừa rồi đang đặt Fed vào một vị thế khó khăn, và đà tăng của giá vàng vì thế có thể bị cản lại.

“Fed đang ở vào một thế rất khó vì Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục gây sức ép lên Chủ tịch và các quan chức của Fed trước hai cuộc họp sắp tới. Nhưng tôi cho rằng Fed có thể chọn cách nhấn mạnh sự độc lập của mình và chỉ giảm lãi suất thêm một làn trong năm nay, xét tới sức mạnh bền bỉ của kinh tế Mỹ”, ông Morrison nói.

Nhà phân tích phát biểu thêm: “Biểu đồ kỹ thuật hàng ngày tiếp tục cho thấy vàng đã rơi vào trạng thái mua quá nhiều, và tôi không thể không nghĩ đến việc giá vàng sẽ giảm trở lại, có thể là điều chỉnh sâu hoặc một giai đoạn tích lũy trước khi vàng có thể xây dựng động lực tăng mới để đạt tới những mức đỉnh mới. Giá vàng có vẻ sẽ còn lập kỷ lục, nhưng khả năng là trước đó cần phải có một đợt điều chỉnh”.

Sáng nay (29/9), giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu thế tăng tại thị trường châu Á. Lúc 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 10,5 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,28%, giao dịch ở mức 3.771,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 120,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.183 đồng (mua vào) và 26.453 đồng (bán ra).