Chứng khoán Mỹ chững lại chờ tin Fed, giá dầu tiếp tục trượt dốc

“Các nhà đầu tư với tâm lý ham thích rủi ro cao đang hy vọng Fed sẽ mở đường cho một đợt tăng cuối năm nay vì ‘dội một gáo nước lạnh’ vào sự phục hồi đang diễn ra”...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/12) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số chính, khi nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá dầu thô tiếp tục đi xuống dù tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine chưa đạt được tiến bộ nào.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,09%, còn 6.840,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,13%, đạt 23.576,49 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 179,03 điểm, tương đương giảm 0,39%, còn 47.560,29 điểm.

Các nhà giao dịch đang chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư của Fed. Tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được đưa ra vào chiều ngày thứ Tư theo giờ địa phương, tiếp đó sẽ là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Phiên này, thị trường lãi suất tương lai vẫn đặt cược khả năng gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Đây sẽ là lần giảm lãi suất thứ ba của Fed trong năm nay, sau các đợt giảm vào tháng 9 và tháng 10.

“Một đợt giảm lãi suất vào ngày thứ Tư gần như đã là điều chắc chắn ở thời điểm này. Dự báo kinh tế của Fed và các phát biểu của Chủ tịch Powell sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc quyết định phản ứng của thị trường, không chỉ trong tuần này. Những tín hiệu đó có thể quyết định hướng đi của thị trường trong toàn bộ thời gian của tháng này”, nhà phân tích Bret Kenwell của công ty eToro nhận xét.

Ông Kenwell cho rằng sau đợt giảm gần đây của chứng khoán Mỹ và tiền số, “các nhà đầu tư với tâm lý ham thích rủi ro cao đang hy vọng Fed sẽ mở đường cho một đợt tăng cuối năm nay vì ‘dội một gáo nước lạnh’ vào sự phục hồi đang diễn ra”.

Nhà phân tích này nhận định tại cuộc họp đang diễn ra, Fed phải cân bằng giữa nhiều yếu tố, gồm lạm phát còn dai dẳng, triển vọng kinh tế vĩ mô khó đoán định, các dữ liệu kinh tế bị hoãn do Chính phủ đóng cửa, và những đồn đoán về người sẽ thay thế ông Powell trên cương vị Chủ tịch.

“Có nhiều yếu tố tác động lên Fed trong năm 2026, đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu Fed có thể đưa ra một quan điểm mềm mỏng nếu các yếu tố này còn duy trì sang năm tới, hay nhiệm vụ kép của Fed sẽ khiến phe mềm mỏng trở nên yếu thế”, ông Kenwell nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,55 USD/thùng, tương đương giảm 0,88%, chốt ở mức 61,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,63 USD/thùng, tương đương giảm 1,07%, còn 58,25 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá hai loại dầu đã giảm 2% trong phiên ngày thứ Ba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba tuyên bố cho Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy “thời hạn vài ngày” để trả lời đề xuất hòa bình mà Washington đưa ra. Về phía Ukraine, nước này dự kiến sẽ đưa ra với Mỹ một kế hoạch hòa bình đã được điều chỉnh sau khi ông Zelenskiy có các cuộc thảo luận với lãnh đạo Pháp, Đức và Anh.

“Giá dầu sẽ còn giằng co cho tới khi chúng ta biết được đàm phán hòa bình sẽ đi đến đâu”, nhà phân tích Tim Waterer của công ty KCM Trade nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng nếu đàm phán đổ vỡ, giá dầu sẽ tăng, và nước lại, nếu đàm phán có tiến triển, giá dầu sẽ giảm vì nguồn cung dầu từ Nga ra thị trường toàn cầu sẽ tăng lên.

Theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với Reuters, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về việc thay thế trần giá đối với dầu Nga bằng một lệnh cấm hoàn toàn đối với dịch vụ hàng hải phục vụ hoạt động xuất khẩu dầu của Nga. Mục đích của động thái như vậy là nhằm giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moscow.

Nhà phân tích Priyanka Sachdeva của công ty Phillip Nova cho rằng giá dầu đang được hỗ trợ bởi khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp đang diễn ra, và nhờ đó giá dầu Brent giữ được khoảng giá 60-65 USD/thùng trong ngắn hạn. “Dù vậy, kỳ vọng của thị trường vẫn là thế giới sẽ thừa dầu trong năm 2026”, bà Sachdeva nhấn mạnh.