Dự trữ vàng của Mỹ đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD

Giá trị dự trữ vàng của Chính phủ Mỹ, do Bộ Tài chính nước này quản lý, đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD, lớn gấp hơn 90 lần giá trị ghi trên bảng cân đối kế toán quốc gia...
Cột mốc này được thiết lập khi giá vàng thiết lập đỉnh cao lịch sử mới trong phiên giao dịch ngày 29/9.
Theo hãng tin Bloomberg, dự trữ vàng của Mỹ - dự trữ vàng lớn nhất thế giới - đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD khi giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chạm mốc 3.824,5 USD/oz, tăng 45% so với đầu năm.
Tuy nhiên, giá trị của dự trữ này ghi trong bảng cân đối kế toán của Chính phủ liên bang dựa trên mức giá 42,22 USD/oz do Quốc hội Mỹ quy định vào năm 1973. Ở mức giá vàng như vậy, dự trữ vàng của Mỹ có giá trị chính thức cố định ở 11 tỷ USD trong hơn 5 thập kỷ qua.
Giá vàng thế giới đã không ngừng lập kỷ lục trong năm 2025 khi nhà đầu tư tìm kiếm “hầm trú ẩn” trong bối cảnh chiến tranh thương mại, căng thẳng địa chính trị, và hiện tại là mối lo về một cuộc khủng hoảng ngân sách có thể khiến Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa. Xu hướng tăng giá của vàng còn được thúc đẩy bởi dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất.
Năm nay, một phát biểu tình cờ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã làm dấy lên đồn đoán rằng dự trữ vàng của nước này sẽ được định giá theo giá thị trường, giúp tạo ra một khoản thu trị giá hàng trăm tỷ USD cho quốc khố. Nhưng sau đó, ông Bessent đã bác bỏ những đồn đoán này.
Không giống như nhiều quốc gia khác, dự trữ vàng của Mỹ do Chính phủ trực tiếp quản lý, thay vì do ngân hàng trung ương quản lý. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - ngân hàng trung ương của Mỹ - nắm giữ chứng chỉ vàng tương ứng với giá trị dự trữ vàng do Bộ Tài chính quản lý và ghi có tiền mặt USD cho Chính phủ theo giá trị đó. Điều này có nghĩa là một động thái cập nhật giá trị dự trữ vàng theo giá thị trường hiện nay sẽ giải phóng khoảng 990 tỷ USD vào quốc khố.
Điều này có vẻ hấp dẫn đối với Chính phủ Mỹ vốn đang nợ nần và thâm hụt ngân sách chồng chất, nhưng sẽ có ảnh hưởng sâu rộng trong khắp hệ thống tài chính do làm gia tăng lượng thanh khoản và kéo dài quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed.
Nhưng nếu làm vậy, Mỹ sẽ không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới định giá lại dự trữ vàng. Các nước Đức, Italy và Nam Phi đều đã định giá lại dự trữ vàng trong những thập kỷ gần đây - theo một báo cáo của Fed hồi tháng 8.
Khoảng một nửa dự trữ vàng của Mỹ được cất giữ trong hầm vàng nằm sâu trong lòng đất bên dưới căn cứ quân sự ở Fort Knox, bang Kentucky. Vàng đã được chuyển từ New York và Philadelphia tới hầm vàng này vào thập niên 1930, một phần nhằm bảo vệ vàng dự trữ khỏi nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công của nước ngoài qua Đại Tây Dương. Phần còn lại trong dự trữ vàng của nước này được cất trong các kho chứa ở West Point, bang Denver, và một hầm vàng sâu 24 mét bên dưới tòa nhà của Fed ở Manhattan.
Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, nước này có dự trữ 261,5 triệu ounce vàng.
Hồi tháng 2 năm nay, nhiều thuyết âm mưu nổi lên cho rằng kho vàng Fort Knox có thể không có vàng, sau khi có những phát biểu liên quan từ Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. “Chúng tôi sẽ tới Fort Knox để đảm bảo chắc chắn là có vàng ở đó. Nếu ở đó không có vàng, chúng tôi sẽ rất bực”, ông Trump nói khi đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: