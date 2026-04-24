Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá

Trong phiên sáng 24/4, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (23/4) ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng miếng…

Sau 4 phiên giảm liên tiếp từ đầu tuần (20-23/4), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững lại. Mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức 169,2 triệu đồng/lượng

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 24/4, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 166,7 triệu đồng/lượng và giá bán là 169,2 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (23/4).

Mức giá giao dịch 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 23/4, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.

Trong khi đó, diễn biến giá vàng miếng SJC tại khu vực phía Nam ghi nhận sự trái chiều.

Tại Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC đi ngang trong khi chiều mua tăng 200 nghìn đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này cũng neo giá bán vàng miếng ở ngưỡng 169,2 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 167,7 triệu đồng/lượng

Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại mức 166 triệu – 168,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 24/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (23/4). Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh giảm giá giao dịch, nới khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và giá bán thấp nhất lên 10,7 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 23/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Cả ba doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 24/4 và ghi nhận giá bán vàng nhẫn bằng vàng miếng.

Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 158,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 166,2 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 24/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 166,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 169 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 23/4, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 169 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 166 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 23/4.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 166,2 triệu – 168,9 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.