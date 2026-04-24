Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá
Mai Nhi
24/04/2026, 13:37
Trong phiên sáng 24/4, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (23/4) ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng miếng…
Sau 4 phiên giảm liên tiếp từ đầu tuần (20-23/4),
giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững lại. Mở cửa phiên sáng, giá
bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức 169,2 triệu đồng/lượng
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 24/4, giá mua
vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 166,7 triệu đồng/lượng và giá bán
là 169,2 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (23/4).
Mức giá giao dịch 166,7 triệu – 169,2 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín
Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 23/4, giá mua, bán
vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.
Trong khi đó, diễn biến giá vàng miếng SJC tại
khu vực phía Nam ghi nhận sự trái chiều.
Tại Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC đi ngang
trong khi chiều mua tăng 200 nghìn đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương
hiệu này cũng neo giá bán vàng miếng ở ngưỡng 169,2 triệu đồng/lượng trong khi giá
mua là 167,7 triệu đồng/lượng
Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh
giảm giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng
SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch
tại mức 166 triệu – 168,5 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật
bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”
gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (23/4). Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh
giảm giá giao dịch, nới khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và giá bán thấp nhất lên
10,7 triệu đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi
giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 23/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại
Ngọc Thẩm tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Cả ba doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 24/4 và ghi nhận giá bán vàng nhẫn bằng vàng miếng.
Tính đến 9 giờ 30 phút, thương
hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 154,5 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 158,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là
thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.
Ngược lại, DOJI niêm yết
giá giao dịch nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng ngay khi
mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai
doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 166,2
triệu – 169,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/4, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý vẫn giữ nguyên
đối với cả hai chiều mua và chiều bán
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 166,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 169 triệu
đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30
phút, mức giá giao dịch trên
vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 23/4, giá giao dịch vàng nhẫn tại
thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.
Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng
neo ở mức 169 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 166 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt
phiên 23/4.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên
ở mức 166,2 triệu –
168,9 triệu
đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 24/4, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn
0,5% so với phiên hôm qua (23/4), lùi xuống mốc 4.670,2 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 19,22 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 8,52 triệu – 19,22 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
