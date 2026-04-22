Giá vàng trong nước sụt mạnh sau 2 phiên giằng co

Mai Nhi

22/04/2026, 10:49

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, giá giao dịch giảm từ 900 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 900 nghìn đồng/lượng

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng (22/4) sau 2 phiên giằng co đầu tuần (20 – 21/4). Mức giảm trong phiên sáng nay gấp hơn 4 lần so mức điều chỉnh trong 2 phiên trước đó.

Tính đến 10 giờ, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 167,2 triệu đồng/lượng và giá bán là  169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (21/4).

Mức giá giao dịch 167,2 triệu – 169,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý trong suốt phiên sáng, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.

Trong phiên sáng 22/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt ở mức 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên đầu tuần. Đồng thời, đây là mức chênh lệch thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026. Riêng tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này vẫn giữ nguyên khoảng cách chênh lệch ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, các đơn vị kinh doanh niêm yết giá bán vàng miếng SJC thấp hơn so với các doanh nghiệp còn lại.

Tại Mi Hồng, sau 2 nhịp tăng, giảm ở chiều mua và 1 nhịp giảm ở chiều bán, thương hiệu này đặt giá giao dịch tại 168 triệu – 169,5 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch ở mức 167 triệu – 169,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt đi xuống. Biên độ giảm giữa các doanh nghiệp phổ biến ở mức 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại một doanh nghiệp phía Nam, mức giảm này gần gấp đôi so với các thương hiệu trên thị trường. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và giá thấp nhất là 9,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 22/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Tính đến 10 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 156 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong phiên sáng 22/4, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp giảm từ 900 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 15 triệu đồng kể từ mốc đỉnh 20/3, tương đương mức giảm 47,5%.

Trong khi đó, DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Đồng thời, đây cũng là đơn vị duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC.

DOJI đặt giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 167,2 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 21/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” cũng đều neo ở ngưỡng 166,7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán niêm yết lần lượt ở mức 169,7 triệu và 169,4 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 21/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 22/4 so với 21/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC giảm 900 nghìn  đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán, đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 167 triệu đồng/lượng và giá bán là 169,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ niêm yết ở mức 166,5 triệu – 169,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng, cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Mức giá giao dịch 166,7 triệu – 169,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) được niêm yết tại Phú Quý ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn 9999 trong suốt phiên sáng, giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 22/4, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,9% so với phiên hôm qua (21/4), tiến lên mốc 4.761,5 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng trong nước tiếp tục ngược chiều so với giá thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 16,86 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,16 triệu – 16,86 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt hơn 8 triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 4

11:00, 21/04/2026

Mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt hơn 8 triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 4

Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước

12:03, 20/04/2026

Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

10:53, 18/04/2026

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Từ khóa:

chênh lệch giá vàng giá vàng 9999 giá vàng giảm giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...

Từ

Từ "Lá chắn công nghệ" đến hệ sinh thái A-to-P: Bước chuyển mình dựa trên AI của Tài chính Mirae Asset

Nối tiếp chiến lược "Chủ động ứng dụng công nghệ vào lá chắn quản trị rủi ro", Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định năng lực số hóa mạnh mẽ khi ra mắt hệ sinh thái các mô hình quản trị rủi ro toàn diện (A-to-P Model Suite).

Agribank dành đến 8 tỷ đồng hoàn tiền chi tiêu cho chủ Thẻ Lộc Việt

Agribank dành đến 8 tỷ đồng hoàn tiền chi tiêu cho chủ Thẻ Lộc Việt

Với mong muốn tri ân khách hàng đã gắn bó, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Thẻ Lộc Việt - Chi tiêu mỗi ngày, tích lũy dài lâu” dành cho chủ thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt với tổng ngân sách lên tới 8 tỷ đồng dành cho chủ thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt.

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Ngân hàng đang tiên phong tích hợp các dịch vụ thủ tục hải quan, ngân hàng, logistics và bảo hiểm trên một nền tảng để giảm thiểu chi phí và kiểm soát rủi ro hỗ trợ xuất nhập khẩu trong bối cảnh ngoại thương thường xuyên đối mặt với cú sốc bất định...

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), về sát ngưỡng 4.700 USD/oz, do giá dầu và đồng USD tăng mạnh...

