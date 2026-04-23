Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

Trong phiên sáng 23/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh 800 nghìn đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán trở lại mốc phổ biến là 169,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ tư liên tiếp (20 – 23/4). Giá bán vàng miếng phổ biến neo ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong vòng 1 tháng.

Chốt phiên sáng nay (23/4), giá mua vàng miếng tại Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 166,7 triệu đồng/lượng và giá bán là 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (22/4).

Trong 4 phiên liên tiếp (20 – 23/4), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm lần lượt 1,8 triệu đồng/lượng với chiều mua và giảm 2,8 triệu đồng/lượng với chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 1,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.

Tại khu vực phía Nam, các đơn vị kinh doanh vẫn niêm yết giá bán vàng miếng SJC thấp hơn so với các doanh nghiệp còn lại.

Tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch tại 167,5 triệu – 169 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch ở mức 166,5 triệu – 169 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Biên độ giảm giữa các doanh nghiệp trải rộgn từ 700 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và giá thấp nhất là nới rộng lên 10,2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng 22/4, Ngọc Thẩm là đơn vị có mức chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại dao động từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch thấp nhất thuộc về Công ty SJC và DOJI.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 156 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường.

DOJI đặt giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán).

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 22/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán. Đồng thời, đây cũng là đơn vị duy nhất niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này đều đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 166,2 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý cùng giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Mức giảm giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 23/4 so với 22/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán, đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 166,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 169 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng cũng neo ở mức 169 triệu đồng/lượng trong khi đó ghi nhận giá mua thấp nhất thị trường với 166 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 ở mức 166,2 triệu – 168,9 triệu đồng/lượng