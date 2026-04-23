Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp
Mai Nhi
23/04/2026, 14:02
Trong phiên sáng 23/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh 800 nghìn đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán trở lại mốc phổ biến là 169,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua…
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống
lớn tiếp tục nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ tư liên tiếp (20 – 23/4). Giá bán
vàng miếng phổ biến neo ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong vòng 1 tháng.
Chốt phiên sáng nay (23/4), giá mua vàng
miếng tại Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 166,7 triệu đồng/lượng và giá
bán là 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800
nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (22/4).
Trong 4 phiên liên tiếp (20 – 23/4), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm lần lượt 1,8 triệu đồng/lượng với chiều mua và giảm 2,8 triệu đồng/lượng với chiều bán. Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 1,5 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo
Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC
chốt phiên sáng ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 800
nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Tại khu vực phía Nam, các đơn vị kinh doanh
vẫn niêm yết giá bán vàng miếng SJC thấp hơn so với các doanh nghiệp còn lại.
Tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC cũng
giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt
giá giao dịch tại 167,5 triệu – 169 triệu đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều
chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, giá
vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm
yết giá giao dịch ở mức 166,5 triệu – 169 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng
loạt điều chỉnh giảm. Biên độ giảm giữa các doanh nghiệp trải rộgn từ 700 nghìn
– 1 triệu đồng/lượng. Khoảng
cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và giá thấp nhất là nới rộng lên
10,2 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương
hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng
nay.
Trong phiên sáng 22/4, Ngọc Thẩm là đơn vị có mức chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại dao động từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch thấp nhất thuộc về Công ty SJC và DOJI.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt
giá giao dịch vàng nhẫn tại 156 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời
đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm cao hơn hẳn so với mặt bằng
chung.
Trong khi
đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường.
DOJI đặt giá giao
dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở
mức 166,7 triệu – 169,2
triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán).
Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên
vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 22/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu
này giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán. Đồng thời, đây
cũng là đơn vị duy nhất niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tương đương giá vàng
miếng SJC.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai doanh
nghiệp này đều đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 166,2
triệu – 169,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/4, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý cùng giảm 800 nghìn
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua
và chiều bán, đặt giá mua vàng nhẫn “4
số 9” ở mức 166,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 169 triệu đồng/lượng. Đóng cửa
phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.
Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ chốt phiên
sáng cũng neo ở mức 169 triệu đồng/lượng trong khi đó ghi nhận giá mua thấp nhất
thị trường với 166 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên
trong suốt phiên sáng, giảm 700 nghìn
đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giảm 700
nghìn đồng/lượng với chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá
giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 ở mức 166,2 triệu – 168,9 triệu
đồng/lượng
Trên thị
trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 23/4, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn
0,6% so với phiên hôm qua (22/4), lùi xuống mốc 4.707,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 18,07 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,87 triệu – 18,07 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Giá vàng trong nước sụt mạnh sau 2 phiên giằng co
10:49, 22/04/2026
Mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt hơn 8 triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 4
11:00, 21/04/2026
Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước
SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam
Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD
Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một “hầm trú ẩn” an toàn...
Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm trúng vàng lớn nhất năm
Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng quy mô lớn nhất năm, “Tiết kiệm Vikki trúng ngựa vàng ký”, giải đặc biệt Ngựa vàng trị giá 10 lượng vàng SJC dành cho khách hàng may mắn nhất.
"Nhóm ngân hàng triệu tỷ" sắp có thêm thành viên
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xây dựng hai kịch bản kinh doanh trong năm nay. Ở kịch bản tích cực, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 19.000 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài "big4", hệ thống ngân hàng có một số ngân hàng tư nhân vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản như MB, VPBank, Techcombank và ACB...
Một ngân hàng tăng trưởng tín dụng gấp hơn 3 lần mức chung toàn ngành
Lãnh đạo VPBank cho biết tín dụng ngân hàng tăng 10,2% trong quý I, cao gấp 3,4 lần mức tăng chung 3% của toàn hệ thống...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: