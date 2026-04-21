Mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt hơn 8 triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 4
Mai Nhi
21/04/2026, 11:00
Phiên 21/4, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 171,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đó (176,7 triệu đồng), người mua chịu thiệt 8,2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt trải lớn hơn, dao động từ 6 triệu – 8,5 triệu đồng/lượng...
Thị trường vàng miếng SJC tiếp tục giằng co
trong phiên sáng nay (21/4). Các đơn vị kinh doanh chủ yếu niêm yết giá bán vàng
miếng SJC ở mức 171,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.
Tính đến 10 giờ, giá mua vàng miếng tại
Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (20/4).
Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC đều thấp hơn so với các doanh nghiệp tại miền Bắc. Tuy nhiên, giá mua vàng miếng tại Mi Hồng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng miếng chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại, ở mức 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại Ngọc Thẩm thấp nhất thị trường.
Mức giá giao dịch 168,5 triệu – 171,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo
Tín Mạnh Hải và Phú Quý trong suốt phiên sáng nay, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở
chiều mua và chiều bán.
Trong phiên sáng nay, giá miếng SJC tại Mi Hồng
ghi nhận 1 nhịp tăng ở chiều mua và 2 nhịp tăng, giảm ở chiều bán.
Tính đến 10 giờ, thương hiệu này đặt giá
bán vàng miếng ở mức 169,7 triệu đồng/lượng và đặt giá mua ở mức 171,2 triệu
đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/4, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng
giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Duy chỉ có Ngọc Thẩm, thương hiệu này không
ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay. Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên
giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng, không đổi so
với giá chốt phiên 20/4.
Giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay tại các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh
tăng nhẹ. Biên độ tăng dao động từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên
sáng nay, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 3 doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”
cao nhất thị trường.
Kể từ đầu tháng 4/2026, giá vàng trong nước luônnằm trong xu thế giảm.
Sau khi ghi nhận giá bán vàng miếng cao nhất trong tháng ở
mức 176,7 triệu đồng/lượng vào ngày 1/4, giá vàng miếng liên tục đi xuống. Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 4/2026, người mua vàng miếng SJC chịu thiệt 8,2 triệu đồng/lượng. Trong đó đối với
vàng nhẫn “4 số 9”, người mua mất từ 6triệu – 8,5 triệu
đồng/lượng. Trong đó, người mua chịu mức lỗ cao
nhất nếu mua vàng nhẫn tại Công ty SJC và PNJ.
Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch
trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 20/4, giá vàng nhẫn tại thương
hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu và
Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng được niêm yết tại ngưỡng 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng trong
suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 20/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá
vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Sau khi sụt giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều
mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán trong phiên hôm qua (20/4), giá vàng
nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán, đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 168 triệu
đồng/lượng và giá bán là 171 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao
dịch trên vẫn không đổi.
Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ niêm
yết ở mức 168,2 triệu – 171,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì
ổn định trong suốt phiên sáng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Mức giá giao dịch 168,2 triệu – 171,2 triệu
đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại Phú Quý ngay khi mở cửa phiên sáng.
Thương hiệu này giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn 9999 trong suốt phiên sáng, tăng
200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương
hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng
nay.
Tính đến 10 giờ, giá giao dịch vàng nhẫn “4
số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều
mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 157,5 triệu – 161,5
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 21/4, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt hơn
0,5% so với phiên hôm qua (20/4), lùi về mốc 4.797,5 USD/oz. Như vậy, diễn biến
giá vàng trong nước tiếp tục ngược chiều so với giá thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 17,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,5 triệu – 17,5 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng
