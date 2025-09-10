Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

Trong phiên sáng ngày 10/9, giá mua, bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng. Một doanh nghiệp phía Nam giảm giá mua/bán tới 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 10 lần so với mặt bằng chung…
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 6 nhịp tăng giảm đan trong phiên sáng. Chốt phiên giao dịch sáng, sau khi nhận tổng mức giảm là 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,5 triệu – 135 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm nhất thị trường.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng, vàng nguyên liệu phù hợp theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng, khối lượng, hàm lượng sản phẩm nhập khẩu đúng với tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng đã công bố.
(Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP)
Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 133,3 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 135,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và 133,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Mi Hồng, giá vàng miếng mua vào giảm 200 nghìn đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng
Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm với biên độ tương đối đồng đều. So với giá chốt phiên 9/9, giá giao dịch vàng nhẫn giảm từ 300 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng. Đáng chú ý, Ngọc Thẩm giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Theo đó, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 9/9.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên chỉ trong vòng 4 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm thêm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 114 triệu – 116,5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn g ở mức 128 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/mỗi chiều.
Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI đều được niêm yết ở mức 128 triệu – 131 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu trên giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, chốt phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,2 triệu – 131,2 triệu đồng/lượng.
Tương tự, trong phiên sáng ngày 10/9, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 128,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 131,2 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng đối với chiều bán. Đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra.
Đóng cửa phiên giao dịch sáng, mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý được niêm yết ở mức 127,7 triệu – 130,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.
Trên thị trường New York, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng gần 0,4%, tiến lên mốc 3.641,7 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước giảm ngược chiều giá tăng của thế giới.
Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Đoàn thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng, giá vàng trong nước đã giảm hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán kể từ phiên giao dịch đầu tuần (8/9-10/9).
Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra tập trung vào các vấn đề: phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; cũng như các nội dung khác có liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra phải chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo thẩm quyền. Kết quả thanh tra phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2025.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng
21:54, 08/09/2025
Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua
16:58, 08/09/2025
Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng
Trái phiếu doanh nghiệp đổ dồn về ngân hàng và bất động sản
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2025 đạt xấp xỉ 46.000 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với tháng 7. Đáng chú ý, 73% giá trị phát hành thuộc về nhóm ngân hàng, 17% là của bất động sản...
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 9/2025?
Khảo sát lãi suất tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng ngày 8/9/2025 cho thấy mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung ổn định so với đầu năm nhưng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm. Nhóm "Big4" tiếp tục duy trì mức thấp nhất, trong khi các ngân hàng nhỏ và vừa dẫn đầu thị trường với lãi suất cao. Ở kỳ hạn ngắn, chênh lệch lãi suất giữa các nhóm ngân hàng lớn nhất; càng về kỳ hạn dài, khoảng cách này thu hẹp dần…
Giải pháp cho doanh nghiệp Việt đa dạng hóa cách tiếp cận dòng vốn
Các chuyên gia đề xuất những giải pháp “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp Việt, để vừa nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, vừa tận dụng hiệu quả các kênh vốn trong nước...
VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế với ưu đãi hoàn tiền đến 5%, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu.
Giá vàng trượt dốc sau khi lập kỷ lục mới
Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập kỷ lục mọi thời đại mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/9), khi tâm lý thận trọng gia tăng trước thềm loạt báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: