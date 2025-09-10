Thứ Tư, 10/09/2025

Tài chính

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

Phương Linh

10/09/2025, 14:00

Trong phiên sáng ngày 10/9, giá mua, bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng. Một doanh nghiệp phía Nam giảm giá mua/bán tới 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 10 lần so với mặt bằng chung…

Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn cao gấp 10 lần so với mặt bằng chung.
Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn cao gấp 10 lần so với mặt bằng chung.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 6 nhịp tăng giảm đan trong phiên sáng. Chốt phiên giao dịch sáng, sau khi nhận tổng mức giảm là 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,5 triệu – 135 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm nhất thị trường.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng, vàng nguyên liệu phù hợp theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng, khối lượng, hàm lượng sản phẩm nhập khẩu đúng với tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng đã công bố.

(Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP)

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 133,3 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 135,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và 133,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng mua vào giảm 200 nghìn đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm với biên độ tương đối đồng đều. So với giá chốt phiên 9/9, giá giao dịch vàng nhẫn giảm từ 300 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng. Đáng chú ý, Ngọc Thẩm giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Theo đó, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 9/9.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 10/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 10/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 4 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm thêm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 114 triệu – 116,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn g ở mức 128 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/mỗi chiều.

Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI đều được niêm yết ở mức 128 triệu – 131 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu trên giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, chốt phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,2 triệu – 131,2 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 10/9 so với phiên 9/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 10/9 so với phiên 9/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, trong phiên sáng ngày 10/9, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 128,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 131,2 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng đối với chiều bán. Đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý được niêm yết ở mức 127,7 triệu – 130,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Trên thị trường New York, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng gần 0,4%, tiến lên mốc 3.641,7 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước giảm ngược chiều giá tăng của thế giới. 

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Đoàn thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng, giá vàng trong nước đã giảm hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán kể từ phiên giao dịch đầu tuần (8/9-10/9).

Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra tập trung vào các vấn đề: phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; cũng như các nội dung khác có liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra phải chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo thẩm quyền. Kết quả thanh tra phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2025.

giá vàng giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

