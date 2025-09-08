Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua

Ngày 8/9, nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC. Cụ thể, so với cuối tuần trước, giá mua vào giảm tới 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra chỉ giảm 300.000 đồng/lượng. Một điểm gây chú ý, chênh lệch mua/bán tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro rất cao...

Chốt phiên giao dịch ngày 8/9, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước (6/9), mức giá này đã giảm khoảng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng so với mặt bằng chung (132,1 triệu đồng/lượng), trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức 135,1 triệu đồng/lượng. Điều này khiến chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC tại Phú Quý lên tới 3 triệu đồng/lượng, cao hơn so với mức phổ biến 2 triệu đồng/lượng ở các doanh nghiệp khác.

Ở một diễn biến khác, bảng giá của Mi Hồng ghi nhận mức giá mua vàng miếng SJC cao nhất thị trường (134,1 triệu/lượng) và bán ra 135,1 triệu/lượng. Tức là Mi Hồng đã rút ngắn khoảng cách mua – bán xuống chỉ còn 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với mức chênh 2–3 triệu đồng tại các thương hiệu khác.

Ngày 7/9/2025, Thủ tướng ban hành Công điện 159/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ biến động giá vàng trong nước và thế giới, triển khai ngay biện pháp bình ổn thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng quốc tế – nội địa, tránh tác động xấu tới tỷ giá, lãi suất, an ninh tài chính – tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô. Các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, kinh doanh trái phép phải được thanh tra, xử lý nghiêm. Thanh tra Chính phủ được giao khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra hoạt động tín dụng, ngân hàng và kinh doanh vàng theo quy định pháp luật.

Trái ngược với vàng miếng, giá vàng nhẫn 999.9 (4 số 9) tại nhiều thương hiệu lớn giữ nguyên so với ngày 6/9.

Sản phẩm vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết giá mua, bán tại 127,8 – 130,8 triệu đồng/lượng (chênh 3 triệu đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng của DOJI mà 127,7 triệu đồng/lượng mua và 130,7 triệu đồng/lượng bán ra (chênh 3 triệu).

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Phú Quý, PNJ cùng niêm yết ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,7 triệu đồng/lượng bán ra; chênh lệch giá mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 999.9 được niêm yết ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, nhẫn SJC 999.9 có mức chênh lệch thấp nhất thị trường (2,5 triệu/lượng), trong khi các thương hiệu còn lại đều niêm yết ở mức 3 triệu/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước và thế giới từ đầu năm đến 8/9/2025 (Nguồn: WiGroup)

Cập nhật từ WiGroup cho thấy, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá tự do (chưa bao gồm thuế và phí) trong ngày 8/9/2025 đạt khoảng 118,82 triệu đồng mỗi lượng.

So sánh với mức giá trong nước, giá mua vào vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới từ 13,3 đến 15,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn khoảng 16,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn 999.9, mức giá mua vào trong nước đang cao hơn thế giới từ 8,9 đến 9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cao hơn khoảng 11,4 đến 12 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, kết hợp với khoảng cách mua – bán bị nới rộng, đang đặt ra nhiều rủi ro cho người mua nếu giá vàng đảo chiều trong ngắn hạn. Các chuyên gia khuyến cáo đây là yếu tố mà nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định giao dịch.