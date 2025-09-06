Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng
Phương Linh
06/09/2025, 10:36
Trong phiên sáng ngày 6/9, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 135,4 triệu đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp phía Nam niêm yết giá bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, vượt xa mức chung toàn thị trường…
Trong phiên giao dịch sáng ngày 6/9/2025, tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn quốc tiếp tục tăng mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/9, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 133,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 135,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 135,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 132,9 triệu đồng/lượng và 134,4 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 5/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất thị trường. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/9, sau khi nhận tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 133,8 triệu – 136 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn đều ghi nhận diễn biến tăng với biên độ tương đối phân hoá. So với giá chốt phiên 5/9, giá giao dịch vàng nhẫn tăng từ 900 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn "4 số 9" ở mức 127,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/9, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 5/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/mỗi chiều.
Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 127,7 triệu – 130,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/9, tại DOJI, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều.
Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ tăng 900 nghìn đồng/mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng thấp nhất so với mặt bằng chung.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/9, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,8 triệu – 130,8 triệu đồng/lượng
Tương tự, trong phiên sáng ngày 6/9, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận duy nhất một nhịp điều chỉnh tăng.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/9, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/9, mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý được niêm yết ở mức 127,5 triệu – 130,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 6/9.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết ở mức 120 triệu – 122,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường New York, chốt phiên 5/9, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 1,3%, tiến lên mốc 3.592,5 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 18,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,2 – 13,8 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 5 triệu đồng/lượng.
