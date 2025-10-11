Giá vàng tăng vọt qua 4.000 USD/oz vì Tổng thống Trump dọa áp thuế quan lên Trung Quốc

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/10), lấy lại mốc 4.000 USD/oz để mất trong phiên trước đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế quan mới lên Trung Quốc. Quỹ SPDR Gold Trust gom mạnh vàng, hoàn tất thêm một tuần mua ròng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 40,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,03%, đạt 4.018,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với thời điểm sáng hôm qua (10/10) theo giờ Việt Nam.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 62,9 USD/oz, tương đương tăng 1,6%, chốt ở mức 4.035,5 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng gần 3,4% và giá quy đổi tăng 4 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD trên website của Vietcombank chốt tuần ở mức 26.114 đồng (mua vào) và 26.384 đồng (bán ra), giảm 56 đồng ở chiều mua vào và giảm 36 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt của tuần trước. Nếu so với sáng qua, giá USD tại ngân hàng này hiện giảm 22 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra.

Trước phiên hồi phục mạnh vào ngày thứ Sáu, giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên ngày thứ Tư tuần này, với giá vàng giao ngay đạt hơn 4.059 USD/oz, sau đó giảm mạnh trong phiên ngày thứ Năm vì áp lực chốt lời và việc Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza.

Ngày thứ Sáu, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu lại tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau 2 tuần nữa ở Hàn Quốc như kế hoạch đã định. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ đang tính áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau khi thị trường đóng cửa, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11.

Sau bài đăng trên của ông Trump, thị trường chứng khoán đã lao dốc mạnh và giá vàng ngay lập tức vượt qua mốc 4.000 USD/oz. “Chiến tranh thương mại lại nóng và đồng USD vì thế sẽ rớt giá mạnh. Các tài sản an toàn sẽ hưởng lợi”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Tuần này, nhu cầu “hầm trú ẩn” của nhà đầu tư còn tăng do những diễn biến chính trị ở Pháp và Nhật Bản, cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ. Ngoài ra, thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

“Nói chung là giá vàng có rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vì đã tăng quá nhanh trong những tuần gần đây. Nhưng trong 2 năm tới, giá sẽ còn tăng cao hơn”, nhà kinh tế Hamad Hussain của công ty Capital Economics nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau mấy phiên liên tiếp phục hồi mạnh, đồng USD đã sụt giá trở lại trong phiên ngày thứ Sáu. Chỉ số Dollar Index giảm gần 0,7%, chốt phiên ở mức 98,85 điểm.

Chỉ số này tăng 1,16% cả tuần, tăng 1,34% trong 1 tháng trở lại đây, nhưng vẫn giảm khoảng 8,9% nếu tính từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giá bạc tăng 1,94%, chốt phiên ở mức 50,1 USD/oz. Hôm thứ Năm, giá bạc đạt mức cao kỷ lục 51,22 USD/oz. Giá kim loại quý này đã tăng 70% trong năm nay.

“Nhu cầu bạc đang vượt xa nguồn cung… Việc giá bạc vượt mốc 50 USD/oz và duy trì trên ngưỡng này là rất thực tế”, chuyên gia Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng mức nắm giữ lên gần 1.017,2 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng 2,3 tấn vàng, sau khi mua ròng 8 tấn vàng trong tuần trước. Khối lượng vàng nắm giữ của quỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 2022.