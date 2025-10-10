Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng tuột khỏi mốc 4.000 USD/oz do áp lực chốt lời và đồng USD tăng mạnh

Điệp Vũ

10/10/2025, 07:12

Một nhà giao dịch nói “giá vàng đã tăng quá nhanh đến mức không có mốc hỗ trợ thực sự nào trên 3.850 USD/oz”...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/10), không giữ được mốc 4.000 USD/oz, do đồng USD tiếp tục mạnh lên và nhà đầu tư chốt lời ở vùng giá kỷ lục sau một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Lúc 6h sáng nay (10/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, giao dịch ở mức 3.978,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.136 đồng (mua vào) và 26.386 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Chốt phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.977,2 USD/oz, giảm 64,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,6%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,6%, đóng cửa ở mức 4.010 USD/oz.

Trong khi đó, giá bạc vẫn giữ được xung lực tăng theo giá vàng của những phiên trước, cùng với những yếu tố hỗ trợ quan trọng khác như nhu cầu đầu tư cao và sự thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

Trong phiên, có lúc giá bạc vượt qua mốc 50 USD/oz lần đầu tiên sau 45 năm. Chốt phiên giá bạc giao ngay đạt 49,06 USD/oz. Năm nay, giá bạc đã tăng hơn 70%.

Ngày thứ Năm, Israel và Hamas ký kết một thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu hoàn tất giai đoạn đầu của sáng kiến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm kết thúc cuộc chiến tranh ở dải Gaza.

Đồng USD phục hồi phiên thứ tư liên tiếp dù Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa. Chốt phiên, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,5%, đạt 99,4 điểm, gần mức cao nhất trong 2 tháng.

“Các nhà đầu cơ đang chốt lời một phần đối với vàng vì thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza làm giảm căng thẳng ở khu vực thường xuyên bất ổn này”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Theo ông Wong, niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng tăng của vàng trong dài hạn vẫn được bảo toàn sau phiên giảm này, nhưng “giá vàng đã tăng quá nhanh đến mức không có mốc hỗ trợ thực sự nào trên 3.850 USD/oz”. Điều này đồng nghĩa giá vàng có thể điều chỉnh về 3.850 USD/oz trước khi có thể phục hồi trở lại.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Hôm thứ Tư, giá vàng giao ngay lần đầu tiên đóng cửa trên mức 4.000 USD/oz, đồng thời lập kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 4.059 USD/oz. Năm nay, vàng đã tăng giá hơn 50% nhờ phát huy vai trò “hầm trú ẩn” trong bối cảnh thế giới có nhiều sự bất định cả về địa chính trị và kinh tế.

Các yếu tố hỗ trợ chủ lực của giá vàng trong năm nay bao gồm căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và châu Âu, lực mua ròng vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, đồng USD mất giá, bất ổn kinh tế do thuế quan, mối lo về sự độc lập của Fed, và mối lo về sự gia tăng của nợ công và thâm hụt ngân sách trên toàn cầu.

Hiện tại, tất cả các yếu tố hỗ trợ kể trên của giá vàng vẫn đang duy trì. Đáng chú ý, giá vàng tăng mạnh dù thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đang ghi nhận những mức đỉnh mới, một phần nhờ cơn sốt cổ phiếu AI.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và 80% Fed tiếp tục hạ lãi suất với mức giảm tương tự trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.013,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ vẫn mua ròng dù giá vàng cao chưa từng thấy.

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

06:00, 10/10/2025

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

09:20, 09/10/2025

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

07:17, 09/10/2025

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Từ khóa:

giá USD giá vàng thế giới

Đọc thêm

CEO PepsiCo bị gây áp lực cải tổ công ty

CEO PepsiCo bị gây áp lực cải tổ công ty

Công ty quản lý quỹ Elliott Management, một nhà đầu tư chủ động (activist investor), đang gây sức ép mạnh mẽ đối với CEO Ramon Laguarta của PepsiCo, yêu cầu cải tổ công ty để ứng phó với những thách thức hiện tại...

Một cá nhân rời ghế cổ đông lớn của DQC

Sau giao dịch, bà Lĩnh đã giảm sở hữu từ gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,44% xuống còn 349.722 cổ phiếu, chiếm 1,27%.

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

Giá vàng thế giới đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.000 USD/oz trong tuần này, đánh dấu một cột mốc nữa trong thời kỳ thị trường giá lên kéo dài 3 năm qua...

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996 điều này xảy ra, đánh dấu sự dịch chuyển từ các chứng khoán định giá bằng USD sang tài sản vật chất trong ưu tiên dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương...

Sản lượng công nghiệp của Đức tụt về mức của năm 2005

Sản lượng công nghiệp của Đức tụt về mức của năm 2005

Sản lượng công nghiệp của Đức đang ở mức yếu nhất kể từ năm 2005, thấp hơn gần 20% so với mức đỉnh trước đại dịch...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

2

Dự án LNG hơn 2,1 tỷ USD sẽ được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt

Doanh nghiệp

3

VN-Index vượt đỉnh 1.700, công ty chứng khoán vẫn đánh giá thận trọng

Chứng khoán

4

VN-Index có đỉnh cao mới, dòng tiền cá nhân ào ạt mua ròng 1.750 tỷ

Chứng khoán

5

Trái bưởi Việt Nam chính thức chinh phục thị trường Australia

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy