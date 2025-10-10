Giá vàng tuột khỏi mốc 4.000 USD/oz do áp lực chốt lời và đồng USD tăng mạnh

Một nhà giao dịch nói “giá vàng đã tăng quá nhanh đến mức không có mốc hỗ trợ thực sự nào trên 3.850 USD/oz”...

Giá vàng thế giới giảm hơn 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/10), không giữ được mốc 4.000 USD/oz, do đồng USD tiếp tục mạnh lên và nhà đầu tư chốt lời ở vùng giá kỷ lục sau một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Lúc 6h sáng nay (10/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, giao dịch ở mức 3.978,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.136 đồng (mua vào) và 26.386 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Chốt phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.977,2 USD/oz, giảm 64,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,6%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,6%, đóng cửa ở mức 4.010 USD/oz.

Trong khi đó, giá bạc vẫn giữ được xung lực tăng theo giá vàng của những phiên trước, cùng với những yếu tố hỗ trợ quan trọng khác như nhu cầu đầu tư cao và sự thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

Trong phiên, có lúc giá bạc vượt qua mốc 50 USD/oz lần đầu tiên sau 45 năm. Chốt phiên giá bạc giao ngay đạt 49,06 USD/oz. Năm nay, giá bạc đã tăng hơn 70%.

Ngày thứ Năm, Israel và Hamas ký kết một thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu hoàn tất giai đoạn đầu của sáng kiến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm kết thúc cuộc chiến tranh ở dải Gaza.

Đồng USD phục hồi phiên thứ tư liên tiếp dù Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa. Chốt phiên, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,5%, đạt 99,4 điểm, gần mức cao nhất trong 2 tháng.

“Các nhà đầu cơ đang chốt lời một phần đối với vàng vì thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza làm giảm căng thẳng ở khu vực thường xuyên bất ổn này”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Theo ông Wong, niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng tăng của vàng trong dài hạn vẫn được bảo toàn sau phiên giảm này, nhưng “giá vàng đã tăng quá nhanh đến mức không có mốc hỗ trợ thực sự nào trên 3.850 USD/oz”. Điều này đồng nghĩa giá vàng có thể điều chỉnh về 3.850 USD/oz trước khi có thể phục hồi trở lại.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Hôm thứ Tư, giá vàng giao ngay lần đầu tiên đóng cửa trên mức 4.000 USD/oz, đồng thời lập kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 4.059 USD/oz. Năm nay, vàng đã tăng giá hơn 50% nhờ phát huy vai trò “hầm trú ẩn” trong bối cảnh thế giới có nhiều sự bất định cả về địa chính trị và kinh tế.

Các yếu tố hỗ trợ chủ lực của giá vàng trong năm nay bao gồm căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và châu Âu, lực mua ròng vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, đồng USD mất giá, bất ổn kinh tế do thuế quan, mối lo về sự độc lập của Fed, và mối lo về sự gia tăng của nợ công và thâm hụt ngân sách trên toàn cầu.

Hiện tại, tất cả các yếu tố hỗ trợ kể trên của giá vàng vẫn đang duy trì. Đáng chú ý, giá vàng tăng mạnh dù thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đang ghi nhận những mức đỉnh mới, một phần nhờ cơn sốt cổ phiếu AI.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và 80% Fed tiếp tục hạ lãi suất với mức giảm tương tự trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.013,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ vẫn mua ròng dù giá vàng cao chưa từng thấy.