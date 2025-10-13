Giá vàng tiếp tục leo dốc sau 8 tuần tăng không nghỉ

Một số nhà phân tích cho rằng đà tăng của giá vàng có thể bị hạn chế trong ngắn hạn ở vùng 4.000 USD/oz, nhưng nhìn trong dài hạn, dư địa tăng của giá kim loại quý này vẫn còn lớn.

Lúc hơn 6h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 36 USD/oz so với đóng cửa tuần vừa rồi tại New York, tương đương tăng 0,9%, giao dịch ở mức 4.054,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước.

Cùng thời điểm trên website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.114 đồng (mua vào) và 26.384 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần vừa rồi.

Tuần trước, giá vàng giao ngay tăng 3,4%, đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Một số nhà phân tích nhận định mốc 4.000 USD/oz có thể là một điểm giá mà đà tăng kỹ thuật của giá vàng có cạn, bởi giá kim loại quý này đã rơi vào vùng “mua quá nhiều” (overbought) sau đợt tăng nhanh và mạnh gần đây. Nhưng các chuyên gia đồng thời cũng cho rằng yếu tố hỗ trợ của vàng trong dài hạn vẫn duy trì, dẫn tới dư địa giảm sẽ không lớn.

“Việc căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông xuống thang có thể sẽ là một cơ hội để các nhà đầu cơ giá xuống vàng phản công. Tuy nhiên, sự kết hợp của các yếu tố hỗ trợ căn bản sẽ hạn chế dư địa giảm của vàng trong dài hạn hơn”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FTXM nhận xét. Ông cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể điều chỉnh nếu không không giữ được ngưỡng hỗ trợ 3.950 USD/oz. Tuy nhiên, nếu giữ vững được mốc 4.000 USD/oz, giá vàng sẽ tiếp tục bứt phát qua 4.050 USD/oz và thiết lập kỷ lục mới.

Cũng có những chuyên gia tỏ ra thận trọng hơn. Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia Michele Schneider của công ty MarketGauge cho biết bà đã rút hoàn toàn khỏi các vị thế vàng và bạc vì nhận thấy tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đã gia tăng quá mức trên thị trường. “Vàng và bạc đã tăng quá ấn tượng, vì thế giờ là lúc nên chốt lời một chút và đợi cơ hội mới để mua”, bà nói.

Cho rằng các yếu tố hỗ trợ căn bản của giá vàng vẫn còn mạnh, bà Schneider cho biết bà nhận thấy khả năng giá vàng có thể đang hình thành một đỉnh giá kiểu như năm 2011 do nhu cầu đầu tư đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vàng thông qua các quỹ ETF đã tăng kỷ lục 221,7 tấn, tương đương tăng thêm gần 26 tỷ USD, trong quý 3 năm nay. Lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng vì thế chỉ còn thấp hơn 2% so với mức cao kỷ lục thiết lập vào năm 2020.

“Tôi cho rằng chúng ta cần một đợt điều chỉnh, sau đó là tích lũy, rồi mới đến bứt phá. Khi đó, tôi mới quay trở lại mua. Chúng ta cần kiên nhẫn một chút để chờ xem điều gì sẽ xảy đến”, bà nói.

Trưởng chiến lược Christopher Vecchio của công ty Tastylive.com dự báo giá vàng sẽ biến động nhiều trong ngắn hạn, nhưng ông vẫn tìm cơ hội để mua vì tin rằng vàng và bạc mới ở vào giai đoạn đầu của một chu kỳ giá lên kéo dài.

“Những yếu tố đưa giá vàng lên 4.000 USD/oz vẫn còn đó. Nợ toàn cầu tiếp tục tăng và bất ổn địa chính trị vẫn còn ở mức cao”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua - Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giám đốc điều hành Paul Williams của công ty cung ứng kim loại quý Solomon Global nói ông không đánh giá thấp xung lực tăng hiện nay của giá vàng dù giá đang cao. Ông nói thêm rằng thị trường sẽ không cần nhiều chất xúc tác mới để duy trì xu hướng tăng trên 4.000 USD/oz.

“4.000 USD/oz là một ngưỡng tâm lý. Hoàn toàn là tự nhiên nếu giá vàng chững lại và tích lũy xung quanh mức giá này. Có khả năng giá vàng sẽ giằng co trong vùng 3.900-4.100 USD/oz. Năm nay, giá vàng đã có nhiều đợt thoái lui ngắn hạn, nhưng mỗi lần như thế, lực mua mạnh đều xuất hiện. Các yếu tố căn bản đưa giá vàng tăng vẫn còn đó”, ông Williams nhận xét.

Ông cho rằng nhà đầu tư cá nhân đang nhìn thấy có nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn, gồm sức ép tài khóa và nợ công tăng ở nhiều nền kinh tế lớn, sự suy giảm niềm tin vào tiền giấy, và bất định trong chính sách của các chính phủ. Trong bối cảnh như vậy, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định và kiểm soát tốt hơn tài sản của họ, và họ tìm đến với những tài sản hữu hình như vàng.

Các tổ chức đang tiếp tục mua vàng, đặc biệt là các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân đang trở thành một phần lớn hơn trong câu chuyện về vàng”, ông Williams nói.