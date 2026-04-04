Giá vàng trong nước lần hồi dò đáy

Trong tuần 30/3 – 4/4, giá bán vàng miếng SJC và và vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn chỉ tăng phổ biến với 0,4%. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng tới 3,6%, gấp 9 lần so với giá vàng trong nước…

Sau nhịp tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (3/4), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết đơn vị kinh doanh đều chững lại khi mở cửa phiên sáng nay.

Chốt phiên sáng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì giá mua vàng miếng ổn định ở mức 171 triệu đồng/lượng và giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên. So với giá chốt phiên hôm qua (3/4), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này không đổi.

Trong khi đó, tại Công ty SJC, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với giá chốt phiên 3/4. Trong suốt phiên sáng nay, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 172,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với giá chốt phiên đầu tuần (30/3), giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong tuần 30/3 – 4/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị kinh doanh vẫn nằm trong xu thế tăng. Dù chỉ ghi nhận 1 phiên giảm trong tuần, tuy nhiên mức sụt hơn 3 triệu đồng/lượng trong phiên đã thu hẹp đà tăng tuần.

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (3/4). Riêng một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Tuy nhiên xu hướng giá vàng nhẫn trong tuần qua ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt.

Diễn biến giá mua,bán vàng miếng SJC trong tuần 30/3 – 4/4/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều vào phiên 3/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng không đổi chiều bán.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 171,3 triệu – 174,3 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên đầu tuần (30/3), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 171 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 3/4. Tuy nhiên so với giá chốt phiên 30/3, giá vàng nhẫn tại DOJI vẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 171 triệu đồng/lượng và giá bán là 174 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên không đổi nhưng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.

Diễn biến tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 4/4 so với 30/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ điều chỉnh giảm mạnh trong tuần qua.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Chốt phiên sáng, cả hai doanh nghiệp này duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. So với chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch 169,4 triệu – 172,9 triệu đồng/lượng được niêm yết ổn định tại PNJ, giữ nguyên so với giá chốt phiên 3/4. So với giá chốt phiên 30/3, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 158,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên so với giá chốt phiên 3/4. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm mạnh nhất với 1,5 triệu đồng/lượng.