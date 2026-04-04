Giá vàng trong nước lần hồi dò đáy

Trong tuần 30/3 – 4/4, giá bán vàng miếng SJC và và vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn chỉ tăng phổ biến với 0,4%. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng tới 3,6%, gấp 9 lần so với giá vàng trong nước…
Sau nhịp tăng 1 triệu
đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (3/4), giá
mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết đơn vị kinh doanh đều chững lại khi mở
cửa phiên sáng nay.
Chốt phiên sáng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú
Quý vẫn duy trì giá mua vàng miếng ổn định ở mức 171 triệu
đồng/lượng và giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa
phiên. So với giá chốt phiên hôm qua (3/4), giá mua,
bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này không đổi.
Trong khi đó, tại Công ty SJC, thương
hiệu này tăng 500
nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với giá chốt phiên 3/4. Trong suốt
phiên sáng nay, thương hiệu này vẫn niêm
yết giá mua, bán vàng miếng ở
mức 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng
200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa
phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch
vàng miếng ở mức 172,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
So với giá chốt phiên đầu tuần (30/3), giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Trong tuần 30/3 – 4/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị kinh doanh vẫn nằm trong xu thế tăng. Dù chỉ ghi nhận 1 phiên giảm trong tuần, tuy nhiên mức sụt hơn 3 triệu đồng/lượng trong phiên đã thu hẹp đà tăng tuần.
Cùng chung xu hướng đi
ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (3/4). Riêng một doanh
nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Tuy nhiên xu hướng giá vàng nhẫn
trong tuần qua ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt.
Sau khi tăng 1 triệu
đồng/lượng mỗi chiều vào phiên 3/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng thêm 500
nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng không đổi chiều bán.
Trong tuần 30/3 – 4/4, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn chỉ tăng phổ biến với 0,4%. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn 9 lần so với nhịp điều chỉnh 3,6% của giá vàng thế giới trong tuần qua.
Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” ở mức 171,3 triệu – 174,3 triệu đồng/lượng
và giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với
giá chốt phiên đầu tuần (30/3), giá giao dịch vàng nhẫn
tại thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 171
triệu – 174,5
triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 3/4. Tuy nhiên so với giá chốt phiên
30/3, giá vàng nhẫn tại DOJI vẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 171 triệu
đồng/lượng và giá bán là 174 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá
giao dịch trên không đổi nhưng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.
Ngược lại, giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ
điều chỉnh giảm mạnh trong tuần qua.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá
vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 169,5 triệu – 172,5
triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.
Chốt phiên sáng, cả hai doanh nghiệp này duy trì ổn định mức giá giao dịch
trên. So với chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hảigiảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng,
mức giá giao dịch 169,4 triệu – 172,9 triệu đồng/lượng được niêm yết ổn định tại PNJ, giữ nguyên so với giá chốt phiên 3/4. So với giá chốt phiên 30/3, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm 1,4 triệu
đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc
Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 158,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng trong suốt
phiên sáng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên so với giá chốt phiên 3/4. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn
tại thương hiệu này giảm mạnh nhất với 1,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường
NewYork, đóng cửa phiên hôm qua
(3/4), hợp đồng giá vàng giao giữ nguyên ở mốc 4.677,3USD/oz, không đổi so với giá chốt phiên 2/4.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt ở mức 24,33 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 12,33 triệu – 24,33 triệu đồng/lượng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
