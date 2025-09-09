Giá vàng vượt xa mốc 3.600 USD/oz, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới vượt xa mốc chủ chốt 3.600 USD/oz, thiết lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/9), do niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng hơn 2 tấn vàng, cho thấy tâm lý có phần thận trọng ở vùng giá đỉnh và trước khi có các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này.

Lúc 7h30 sáng nay (9/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,04%, giao dịch ở mức 3.638,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 116,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.187 đồng (mua vào) và 26.497 đồng (bán ra), tăng 27 đồng ở chiều mua vào và giảm 13 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Chốt phiên đầu tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.637,9 USD/oz, tăng 50,6 USD/oz so với mức đóng cửa tuần trước, tương đương tăng 1,41%.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng giao ngay đóng cửa trên mốc 3.600 USD/oz. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên gần mức 3.680 USD/oz.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định giá vàng có thể mở rộng đà tăng tới vùng 3.700-3.730 USD/oz trong ngắn hạn, và bất kỳ cú giảm nào trong quá trình tăng đó cũng có thể được xem là cơ hội mua vào.

“Sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ và khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất sang năm 2026 sẽ tạo ra lực hỗ trợ bền vững cho giá vàng”, ông Grant nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhà đầu tư đang chờ hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 8 vào ngày thứ Tư tuần này, tiếp đến là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Năm.

Báo cáo việc làm ảm đạm đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp vào trung tuần tháng này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong đó khả năng giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 90% và khả năng giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 10%.

Môi trường lãi suất giảm có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Xu hướng giảm lãi suất trên toàn cầu là một động lực góp phần vào mức tăng 38% của giá vàng từ đầu năm đến nay, sau khi giá kim loại quý này tăng 27% trong năm ngoái. Ngoài ra, vàng còn được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, rủi ro từ chiến tranh thương mại, và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 97,45 điểm, giảm 0,3% so với đóng cửa tuần trước. Từ đầu năm tới nay, chỉ số này đã giảm hơn 10% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 8 vừa qua - theo dữ liệu chính thức được công bố vào hôm Chủ nhật.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ “hạ nhiệt” sau đợt tăng nóng vào tuần trước cũng hỗ trợ giá vàng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm dưới mức 4,05%, thấp nhất trong 5 tháng.

“Nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục yếu đi, xung lực giá lên của giá vàng sẽ tiếp diễn, vì đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu số liệu kinh tế Mỹ trong những tuần tới cho thấy nền kinh tế còn vững vàng, giá vàng có thể điều chỉnh từ vùng hiện tại”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 979,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng 4,2 tấn vàng, sau khi mua ròng hơn 22 tấn vàng trong tháng 8.