Giá vàng trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz trong lúc chờ tin lãi suất Fed

Trong vòng chưa đầy 10 ngày, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng gần 20 tấn vàng...

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/4), trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông đẩy giá dầu thô leo thang, khiến nhà đầu tư lo ngại rằng các ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng mạnh mẽ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.596,9 USD/oz, giảm 86,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,84% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 73,22 USD/oz, giảm 2,42 USD/oz, tương đương giảm gần 3,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 1,8%, chốt ở mức 4.608,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm về sát ngưỡng 4.550 USD/oz, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4.

Dù cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang kéo dài, vàng và các kim loại quý khác không phát huy được vai trò kênh đầu tư an toàn. Thay vào đó, giá vàng đương đầu áp lực giảm khi giá dầu thô tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn và thậm chí tăng lãi suất để chống lạm phát.

Phiên ngày thứ Ba, giá dầu thô tiếp tục tăng thêm khoảng 3% sau khi một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mà phía Iran đưa ra về việc mở cửa lại eo biển Hormuz. Thông tin này đã làm suy yếu những tia hy vọng trước đó về một giải pháp hòa bình để kết thúc cuộc xung đột này và khai thông tuyến đường biển giữ vai trò huyết mạch đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, giá dầu còn tăng do tin Các tiểu vương quốc Arab (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ bằng một tuyên bố lãi suất và một buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của ông Powell trên cương vị chủ tịch Fed, vì nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào giữa tháng 5.

Giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này và phát tín hiệu tiếp tục “chờ xem” cho tới khi tác động của cuộc chiến ở Trung Đông tới giá cả và tăng trưởng kinh tế ở Mỹ trở nên rõ ràng hơn.

“Mối bi quan lại đang nổi lên về tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Trump đã từ chối đề xuất gần đây nhất của Iran, nên eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Thực tế này đẩy giá dầu lên và làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát trước thềm cuộc họp Fed, đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất 4 tuần”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với Reuters.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng trong phiên ngày thứ Ba, phản ánh kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 98,6 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên mức 4,346%.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một động thái phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư với vàng trong môi trường hiện nay, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên ngày thứ Ba.

Phiên này, quỹ bán ròng 3,4 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.040,9 tấn vàng. Sau khi bán ròng khoảng 14 tấn vàng trong tuần trước, quỹ đã bán ròng tổng cộng 5,7 tấn vàng trong hai phiên đầu tuần này.

Mới mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc đều chững so với đóng cửa phiên trước tại Mỹ.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,01% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 4.593 USD/oz. Mức giá này tương đương 145 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giá bạc tăng hơn 0,1%, đạt gần 73,3 USD/oz.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.106 đồng (mua vào) và 26.366 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.