Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Bình Minh

28/04/2026, 14:52

Trong lúc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và hạ tầng dầu khí ở các nước Vùng Vịnh khó có thể phục hồi sớm sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, hai ngân hàng lớn là Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trong lúc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và hạ tầng dầu khí ở các nước Vùng Vịnh khó có thể phục hồi sớm sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, hai ngân hàng lớn là Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,75%, đóng cửa ở mức 108,23 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,09%, chốt ở mức 96,37 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent và WTI đã ghi nhận mức tăng tương ứng 16% và 15% trong tuần trước do tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào ngưng trệ, cộng thêm những diễn biến căng thẳng ở eo biển Hormuz.

GOLDMAN SACHS: SẼ CÓ “VẾT SẸO” SẢN LƯỢNG DẦU

Trong một báo cáo công bố vào cuối tuần vừa rồi, các nhà phân tích hàng hóa của Goldman Sachs dự báo rằng dầu Brent giao sau tại thị trường London, giá tiêu chuẩn của thị trường dầu quốc tế - sẽ giao dịch ở mức bình quân khoảng 90 USD mỗi thùng trong ba tháng cuối năm nay, tăng từ dự báo trước đó là 80 USD/thùng.

Báo cáo của Goldman lưu ý rằng dự báo mới nhất này về giá dầu cao hơn 30 USD/thùng so với mức dự báo đưa ra trước chiến tranh. Các nhà phân tích của Goldman gọi phần tăng thêm này là một phần bù “cú sốc Hormuz”.

Theo báo cáo, xuất khẩu dầu từ Trung Đông sẽ phải đến cuối tháng 6 mới dần trở lại bình thường, thay vì giữa tháng 5 như dự kiến trước đó, và cuộc khủng hoảng đã làm giảm lượng dầu tồn trữ trên toàn cầu một lượng lên tới 12 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4.

Các nhà phân tích của Goldman nhận định giá dầu Brent sẽ đạt trung bình khoảng 100 USD/thùng trong quý 2 này, trước khi giảm về bình quân 93 USD/thùng trong quý 3.

Cũng trong báo cáo này, Goldman kỳ vọng giá dầu WTI giao sau tại Mỹ sẽ giao dịch ở mức khoảng trung bình 83 USD mỗi thùng trong quý 4, tăng từ dự báo trước đó là 75 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng hơn 20% kể từ hôm 17/4, khi cuộc đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc và Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz. Khi chiến tranh mới nổ ra, giá dầu Brent đã lên tới gần 120 USD/thùng vào đầu tháng 3.

"Hiện tại, giá dầu vẫn đang thấp hơn mức đỉnh thiết lập trong tháng 3, có thể do kỳ vọng của thị trường về việc eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại đã làm giảm phần bù rủi ro trong giá dầu và giảm hoạt động tích trữ dầu”, các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định.

Các hợp đồng dầu Brent giao sau với kỳ hạn dài cho thấy thị trường vẫn kỳ vọng giá dầu sẽ giảm, với các hợp đồng tương lai tháng 12 đang giao dịch ở mức khoảng 84,80 USD mỗi thùng. Goldman lưu ý rằng sẽ có sự tổn kéo dài đối với sản lượng khai thác dầu của Vùng Vịnh, với mức giảm sản lượng khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày sẽ tồn tại dai dẳng như một “vết sẹo”, chủ yếu do tổn thất ở Iraq.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng tác động kinh tế từ giá năng lượng cao hơn sẽ lớn hơn so với những gì được thể hiện quan con số giá dầu, do "quy mô chưa từng có của cú sốc".

CITIGROUP: GIÁ DẦU SẼ LÊN 120 USD/THÙNG TRONG 3 THÁNG TỚI

Báo cáo của Citigroup dự báo giá dầu Brent sẽ lên tới 120 USD/thùng trong thời gian 3 tháng tới, và sẽ bình quân ở các mức 110 USD/thùng, 95 USD/thùng và 80 USD/thùng tương ứng trong quý 2, 3 và 4/2026. Trong dự báo được đưa ra trước đó, Citigroup nhận định giá dầu sẽ bình quân ở mức 95 USD/thùng, 80 USD/thùng và 75 USD/thùng trong các quý này.

Kịch bản chính mà Citi đặt ra là eo biển Hormuz sẽ được khai thông trước cuối tháng 5, muộn hơn 1 tháng so với kỳ vọng trước đó của ngân hàng này. Cũng trong kịch bản này, dự trữ dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ vào cuối tháng 7. Với kịch bản này, Citi cho rằng khả năng hiện thực hóa là 50%.

Các nhà phân tích của Citi tin rằng Iran có động cơ cả về kinh tế và địa chính trị để tiếp tục giữ eo Hormuz trong tình trạng đóng cửa. Theo báo cáo, chiến lược này của Tehran sẽ gây thắt chặt hơn nữa nguồn cung dầu khí toàn cầu, đẩy nhanh sự suy giảm dự trữ xăng dầu và khiến giá cả tăng lên.

Theo báo cáo của Citi, tổng sản lượng dầu của khu vực Trung Đông đã mất khoảng 500 triệu thùng kể từ khi xung đột nổ ra. Nếu eo biển Hormuz còn bị đóng cửa đến hết tháng 5, tổng thiệt hại sản lượng dầu có thể lên tới 1,3 tỷ thùng - báo cáo nhận định.

Kịch bản xấu của Citigroup, với xác suất 30%, dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên 150 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến hết tháng 6. Trường hợp cực kỳ xấu, liên quan đến thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, có thể đẩy giá dầu lên 160 - 180 USD/thùng và duy trì ở mức này.

Bế tắc ở eo biển Hormuz có thể gây cú sốc lương thực toàn cầu

07:00, 24/04/2026

Bế tắc ở eo biển Hormuz có thể gây cú sốc lương thực toàn cầu

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

07:02, 23/04/2026

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

16:53, 20/04/2026

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

Từ khóa:

citigroup dự báo giá dầu giá dầu Goldman Sachs thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Chile hiện là nước có trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới, với khoảng 180 triệu tấn - gần gấp đôi Australia, nước đứng thứ hai...

Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tiếp theo là Anh và Pháp. Italy, Nga và Tây Ban Nha lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo, tạo thành nhóm 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực...

Trong năm qua, New Delhi đã đẩy nhanh nỗ lực mở cửa nền kinh tế thông qua các thỏa thuận với nhiều đối tác lớn...

Cuộc họp tại Colombia thu hút khoảng 60 chính phủ thảo luận về giải pháp giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu...

Sau khi vượt mốc 5 nghìn tỷ USD vào tuần trước, giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Nvidia tiếp tục tăng cao hơn trên mốc này...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Chuyển động

2

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Dân sinh

3

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Dân sinh

4

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Chứng khoán

5

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy