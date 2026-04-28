Giá vàng mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng xả hàng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), không giữ được mốc 4.700 USD/oz, trong lúc các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn bế tắc.

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn, nhằm tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột ở Vùng Vịnh tới nền kinh tế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.683,2 USD/oz, giảm 27,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,17 USD/oz, còn 75,64 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 1%, đóng cửa ở mức 4.693,7 USD/oz.

Giá dầu duy trì đà leo thang trong phiên đầu tuần, gây áp lực lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn hoặc tăng lãi suất để chống lạm phát, tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng. Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 3%, đóng cửa ở mức 108,23 USD/thùng.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên này, giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với vàng. Chỉ số Dollar Index giảm 0,04%, chốt phiên ở mức 98,5 điểm.

Cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy chuyến đi của các nhà đàm phán Mỹ tới Pakistan và tuyên bố nếu muốn đàm phán, Iran hãy liên lạc với Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là giới chức Pakistan - những người đang giữ vai trò trung gian cho đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran - cho biết các nỗ lực làm cầu nối giữa Washington và Tehran vẫn chưa dừng lại.

Trong lúc đó, tình trạng đóng cửa kéo dài ở eo biển Hormuz tiếp tục khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt lại, thể hiện qua việc giá dầu Brent giao sau đạt mức cao nhất 3 tuần.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến là thị trường tiếp tục hoài nghi về khả năng nhanh chóng đạt được một thỏa thuận để eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Đó chính là vấn đề gây áp lực giảm giá lên vàng và bạc. Với lạm phát đang cao gấp đôi so với mục tiêu, rất khó để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong những tháng tới”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, và đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell vì nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào giữa tháng tới. Ngoài Fed, còn có Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) họp trong tuần này.

Giới đầu tư đang kỳ vọng rằng, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ đưa ra đánh giá mới nhất về tác động của chiến tranh Mỹ - Iran đến nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy mối lo lắng về lạm phát hay khả năng lãi suất tăng đều không có lợi cho thị trường kim loại quý.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.044,3 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã bán ròng khoảng 14 tấn vàng.

Mới mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 4.692 USD/oz. Mức giá này tương đương 149 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giá bạc tăng gần 0,6%, đạt gần 76,1 USD/oz.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.108 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra).