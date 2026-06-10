S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq cùng giảm điểm do cổ phiếu chip không giữ được đà phục hồi của phiên trước. Giá dầu giảm khá mạnh sau khi người đứng đầu Bộ Năng lượng Mỹ nói rằng dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz đang tăng lên.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,26%, còn 7.386,65 điểm. Nasdaq giảm 0,97%, còn 25.678,82 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng 86,1 điểm, tương đương tăng 0,17%, chốt ở mức 50.872,11 điểm.

Sau khi tăng 6% trong phiên ngày thứ Hai, quỹ iShares Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip giảm 1% trong phiên này. Trước đó, quỹ này giảm 10% trong phiên ngày thứ Sáu, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất 6 năm do nhà đầu tư lo ngại giá cổ phiếu chip đã tăng quá nhanh quá xa trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Micron giảm 1% trong phiên ngày thứ Ba sau khi phục hồi 10% trong phiên ngày thứ Hai. Trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu này giảm khoảng 20%, bao gồm cú giảm 13% trong phiên ngày thứ Sáu.

Cổ phiếu Broadcom cũng có hai phiên giảm tương tự trong tuần trước, và tiếp tục đi xuống trong tuần này.

Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm.

Giá dầu Brent giao sau tại London chốt phiên với mức giảm 3%, còn 91,45 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,4%, còn 88,2 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Dầu trượt giá sau khi Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng giao thông qua eo biển Hormuz “đang tăng rất đáng kể”. Ông Wright không đưa ra số liệu cụ thể, nhưng nói với hãng tin CNBC rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua Hormuz đang tăng và “sẽ tiếp tục tăng”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận hòa bình “sau 2-3 ngày nữa” và eo biển Hormuz sẽ “ngay lập tức” mở cửa trở lại.

Nhưng vào buổi tối cùng ngày theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã mở một cuộc tấn công nhằm vào Iran “để đáp trả việc một trực thăng Mỹ bị bắn hạ vào ngày hôm trước”. “Hành động phòng thủ này là sự đáp trả tương xứng đối với việc Iran gây hấn”, CENTCOM viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Giới quan sát nhận định các cuộc đụng độ mới nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn rất mong manh và triển vọng hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều bất định.

Giá dầu giảm khiến nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc S&P 500 giảm 1,6%, nhưng lại có hiệu ứng tích cực đối với các nhóm cổ phiếu khác như tiêu dùng không thiết yếu. Đây là yếu tố giúp mức giảm của S&P 500 được hạn chế và Dow Jones vẫn có thể tăng điểm.

CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định nhà đầu tư đang dịch chuyển khỏi các cổ phiếu tăng trưởng như cổ phiếu chip và chuyển vốn sang những cổ phiếu có độ nhạy cao hơn với chu kỳ kinh tế như Home Depot - những cái tên có thể hưởng lợi khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Ông Hatfield cũng cho rằng tâm lý của thị trường đang ít nhiều lo lắng trước thềm cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty khai phá vũ trụ SpaceX trong tuần này. “Tôi cho rằng thị trường sẽ giằng co cho tới sau IPO của SpaceX”, ông nói.

Vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ lần lượt công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) trong tuần này - hai điểm dữ liệu có thể tác động lớn đến các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay. Tuần trước, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 đã cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì vững, củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 68% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.