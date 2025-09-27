Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn
Điệp Vũ
27/09/2025, 07:45
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/9), sau khi báo cáo thống kê cho thấy lạm phát của Mỹ phù hợp với dự báo, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sau hai phiên “nằm im”, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng mạnh mẽ.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 10,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,28%, đạt 3.760,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 119,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,5%, chốt ở mức 3.789,8 USD/oz.
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 2,5 triệu đồng lượng.
Website Vietcombank đầu giờ sáng nay (27/9) niêm yết giá USD ở mức 26.183 đồng (mua vào) và 26.453 đồng (bán ra), tăng 8 đồng ở mỗi đầu giá so với cách đây 1 tuần.
Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của nước này tăng 2,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước. PCE lõi, thước đo không tính đến giá thực phẩm và năng lượng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với tháng trước.
Những mức tăng này đều phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Mức tăng cả năm của PCE toàn phần có nhỉnh hơn mức tăng 2,6% ghi nhận trong tháng 7, nhưng mức tăng của PCE lõi không thay đổi.
PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, nên việc những số liệu này phù hợp với kỳ vọng đã củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất, tạo ra lực hỗ trợ cho giá vàng.
Sau khi báo cáo được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai nâng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 lên 88% từ mức 85% của ngày hôm trước. Khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là 65% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.
Nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong nhận xét: “Số liệu PCE hàng tháng phù hợp với dự báo, dù số liệu về thu nhập và chi tiêu cá nhân có nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng. Không có gì từ báo cáo này có thể ngăn Fed có thêm một lần giảm lãi suất vào tháng 10”.
Giá bạc tăng gần 2% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa trên mức 46 USD/oz, cao nhất 14 năm. Giá bạch kim tăng 3,4%, đóng cửa ở mức 1.585 USD/oz, cao nhất hơn 12 năm.
Giới phân tích nhận định đà tăng của giá bạc và bạch kim đang mạnh lên do giá vàng cao khiến nhà đầu tư tìm đến những tài sản có giá “mềm” hơn. Theo ông Wang, việc Trung Quốc cam kết cắt giảm 7-10% lượng khí thải carbon trong thời gian từ nay đến năm 2035 cũng thúc đẩy nhà đầu tư mua bạc, kim loại được sử dụng trong tế bào quang năng.
Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index mất 0,38%, chốt phiên ở 98,18 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng 0,55% trong tuần này và tăng hơn 0,4% trong vòng 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 8,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.005,7 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng 11,1 tấn vàng, sau khi mua ròng 20 tấn trong tuần trước.
