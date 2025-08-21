Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 21/8 đã có sự tăng giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít; ngược lại các mặt hàng dầu có mức giảm từ 152 đồng - 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 21/8/2025, liên Bộ Công Thương
– Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp
tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt
hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.464 đồng/lít
(tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.092
đồng/lít (tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.905
đồng/lít (giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 17.814 đồng/lít
(giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn
15.116 đồng/kg (giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu
thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của
các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự
báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột
tại Ucraina giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp
diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá
xăng dầu thế giới trong những
ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm
xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025
là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng,
tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng,
tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương
đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng,
tương đương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tấn,
tương đương giảm 1,50%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến
giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành,
liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm
bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế
giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng
khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ
trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
