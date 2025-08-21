Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 21/8 đã có sự tăng giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít; ngược lại các mặt hàng dầu có mức giảm từ 152 đồng - 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Chiều 21/8/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.464 đồng/lít (tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.092 đồng/lít (tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.905 đồng/lít (giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.814 đồng/lít (giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.116 đồng/kg (giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 21/8/2025.

Liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương đương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tấn, tương đương giảm 1,50%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 07/8/2025 - 13/8/2025 và từ 14/8/2025 - 20/8/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.