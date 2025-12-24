Kết quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho thấy 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp…

Thông tin về Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trước thời điểm triển khai Chiến dịch, cả nước có hơn 62 triệu thửa đất có dữ liệu ở các định dạng khác nhau, nhưng chỉ khoảng 39% đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”; phần lớn còn thiếu thông tin, trùng lặp, sai lệch hoặc chưa xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"NỀN MÓNG DỮ LIỆU" CHO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Do đó, trong thời gian ngắn, khối lượng công việc cần triển khai rất lớn. Bao gồm rà soát, phân loại gần 50 triệu thửa đất tại hơn 2.300 đơn vị hành chính cấp xã; thu thập, số hóa hàng triệu Giấy chứng nhận; xác thực thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng bộ dữ liệu từ địa phương về Trung ương và kết nối liên thông cùng các hệ thống dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, kết quả đã vượt mục tiêu đề ra. Tổng số thửa đất được rà soát, làm giàu, làm sạch đạt hơn 61,7 triệu thửa. Trong đó, 24,3 triệu thửa đáp ứng đầy đủ tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung. Hơn 18,7 triệu thửa đã được xác thực thông tin chủ sử dụng đất; số còn lại đang tiếp tục rà soát, chỉnh lý.

Ông Mai Văn Phấn, Cục Quản lý đất đai. Ảnh: BNN&MT

Đáng chú ý, 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp. Lần đầu tiên, dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc được tập trung, thống nhất, tạo điều kiện để vận hành theo thời gian thực.

Một điểm nhấn quan trọng của Chiến dịch là việc kết nối, xác thực thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã phối hợp tổ chức đối khớp hơn 87 triệu lượt dữ liệu, qua đó xác thực thành công thông tin của hơn 38 triệu thửa đất.

Mặt khác, lần đầu tiên Mã định danh duy nhất của thửa đất được tạo lập cho gần 70 triệu thửa, khắc phục tình trạng trùng lặp, thiếu thống nhất, tạo nền tảng tích hợp với nền tảng địa chỉ số quốc gia và các hệ thống định danh khác.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, khi dữ liệu được làm sạch và vận hành thông suốt, nhiều địa phương đã chủ động tái cấu trúc quy trình, cắt giảm mạnh thời gian và thành phần hồ sơ giấy. Một số tỉnh như: An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Đắk Lắk đã triển khai toàn trình điện tử nhiều thủ tục, rút ngắn từ 30% thời gian giải quyết trở lên so với quy định. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đất đai được kết nối với Cổng dịch vụ công, cơ quan thuế, hệ thống giao dịch bảo đảm… hình thành một quy trình khép kín, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

TIẾP TỤC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Từ kết quả Chiến dịch, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho rằng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là duy trì, vận hành và phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm giàu, làm sạch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trọng tâm là sử dụng ngay dữ liệu đã có để phục vụ quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối liên thông với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống”, bổ sung dữ liệu lịch sử giúp phản ánh đầy đủ hiện trạng và quá trình sử dụng đất. Mọi biến động đất đai yêu cầu cập nhật theo thời gian thực; chất lượng dữ liệu cần được giám sát, cảnh báo tự động nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sai lệch.

Song song với duy trì dữ liệu đã có, bộ, ngành và địa phương cần tập trung nguồn lực đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại những khu vực còn “trắng” dữ liệu, vùng khó khăn. Lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, kết hợp nguồn vốn đầu tư công và đối tác công tư để bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, việc hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu cũng đòi hỏi thống nhất nền tảng phần mềm dùng chung trên toàn quốc, bảo đảm đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, yêu cầu an toàn, an ninh dữ liệu phải đặt ở mức độ ưu tiên cao, với hệ thống phân quyền chặt chẽ, giám sát truy cập, kiểm tra, diễn tập định kỳ, bảo vệ an toàn dữ liệu đất đai – một trong những tài sản số quan trọng của quốc gia.

Theo đại điện Cục Quản lý đất đai, để bảo đảm đến năm 2026 hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương. Việc ưu tiên nguồn lực tài chính, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn về kinh phí; hoàn thiện cơ chế thu – trả phí khai thác hệ thống thông tin đất đai; cho phép vận dụng linh hoạt các nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là những điều kiện then chốt.

Cùng với đó, trách nhiệm của địa phương trong việc lựa chọn, sử dụng thống nhất phần mềm quản lý đất đai trên phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cần được xác định rõ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

“Có thể nói, chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, thống nhất, dùng chung, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp.

Quan trọng hơn, Chiến dịch khẳng định một thông điệp xuyên suốt: quản lý đất đai trong giai đoạn mới phải dựa trên dữ liệu số thống nhất, minh bạch và được khai thác thực chất. Khi dữ liệu đất đai trở thành trụ cột của quản trị quốc gia, việc hoạch định chính sách, tổ chức thực thi pháp luật và cải cách thủ tục hành chính sẽ hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững và xây dựng Chính phủ số hiện đại”, ông Phấn nói.