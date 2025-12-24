Thứ Tư, 24/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Phúc Minh

24/12/2025, 11:39

Người hưởng trợ cấp hằng tháng không phải tự đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng để họ được đảm bảo quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trợ cấp hằng tháng là chính sách nhằm hỗ trợ những người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ số năm đóng để hưởng lương hưu, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định ở mức tối thiểu khi không còn khả năng lao động.

Theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng trợ cấp hằng tháng là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/7/2025, cụ thể lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng. Thứ hai, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thứ ba, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Thứ tư, người lao động không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đã đóng, có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động đã tham gia.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội, hiện là 500.000 đồng.

Mức trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh khi Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, người hưởng trợ cấp không phải tự đóng bảo hiểm y tế và vẫn có thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi đi khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi, mức hưởng của thẻ khi không may ốm đau, bệnh tật.

Quy định này bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục được chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, hạn chế các rủi ro tài chính cho khám, chữa bệnh trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, khi người hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận, và được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng theo mẫu quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho người lao động. Trường hợp không giải quyết, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động cần rà soát kỹ thông tin về thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội trong sổ bảo hiểm xã hội để bảo đảm hồ sơ chính xác, đầy đủ, tránh phát sinh việc phải điều chỉnh hoặc bổ sung khiến kéo dài thời gian giải quyết.

Đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung để giảm chi tiền túi

15:06, 20/12/2025

Đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung để giảm chi tiền túi

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Thẻ bảo hiểm y tế tự động gia hạn cho người hưởng lương hưu

15:37, 03/12/2025

Thẻ bảo hiểm y tế tự động gia hạn cho người hưởng lương hưu

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe Luật Bảo hiểm xã hội 2024 trợ cấp hằng tháng

Đọc thêm

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế của người lao động...

Lừa đảo thu tiền trái luật của người lao động muốn đi nước ngoài làm việc

Lừa đảo thu tiền trái luật của người lao động muốn đi nước ngoài làm việc

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi, người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Nội vụ giao thực hiện, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị này, hoặc cơ quan Nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ…

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An được giảm án, chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An được giảm án, chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù

Sáng 24/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng được giảm 3 năm tù, phải chấp hành hình phạt tù là 7 năm 6 tháng tù.

Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số

Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng ngày 23/12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu Tư tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”, tập trung thảo luận các giải pháp then chốt nhằm củng cố hệ thống phòng thủ số, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững và hội nhập toàn cầu…

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng, trong đó có đối tượng Hồ Thành Được (sinh năm 1991; hiện ở tại phường Thới An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu Tây TP. HCM bứt phá nhờ hạ tầng và pháp lý minh bạch

Bất động sản

2

Du lịch xanh Đà Nẵng: Từ nền tảng đến tương lai bền vững

Du lịch

3

Nhịp lao động hối hả tại “vựa hoa” lớn nhất xứ Thanh khi bước vào vụ Tết

Thị trường

4

Phê duyệt điều chỉnh metro số 2 Bến Thành - Tham Lương nối trực tiếp vào ga trung tâm Bến Thành

Đầu tư

5

Phát triển thành phố thông minh để giải quyết bài toán đa chiều của đô thị

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy