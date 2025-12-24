Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Người hưởng trợ cấp hằng tháng không phải tự đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng để họ được đảm bảo quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trợ cấp hằng tháng là chính sách nhằm hỗ trợ những người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ số năm đóng để hưởng lương hưu, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định ở mức tối thiểu khi không còn khả năng lao động.

Theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng trợ cấp hằng tháng là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/7/2025, cụ thể lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng. Thứ hai, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thứ ba, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Thứ tư, người lao động không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đã đóng, có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động đã tham gia.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội, hiện là 500.000 đồng.

Mức trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh khi Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, người hưởng trợ cấp không phải tự đóng bảo hiểm y tế và vẫn có thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi đi khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi, mức hưởng của thẻ khi không may ốm đau, bệnh tật.

Quy định này bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục được chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, hạn chế các rủi ro tài chính cho khám, chữa bệnh trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, khi người hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận, và được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng theo mẫu quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho người lao động. Trường hợp không giải quyết, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động cần rà soát kỹ thông tin về thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội trong sổ bảo hiểm xã hội để bảo đảm hồ sơ chính xác, đầy đủ, tránh phát sinh việc phải điều chỉnh hoặc bổ sung khiến kéo dài thời gian giải quyết.