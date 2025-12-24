Thứ Sáu, 26/12/2025

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Nhật Dương

24/12/2025, 11:39

Từ ngày 1/1/2026, Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế của người lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), vừa qua, cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tăng lương cơ bản theo lộ trình đã được phê duyệt.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, mức lương cơ bản của người lao động, bao gồm lao động Việt Nam, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế được điều chỉnh.

Cụ thể, mức lương cơ bản mới áp dụng từ ngày 1/1/2026 là 29.500 Đài tệ/tháng. Tổng mức đóng bảo hiểm lao động là 11,5% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động đóng 20%, chính quyền sở tại hỗ trợ 10%.

Mức đóng bảo hiểm lao động của người lao động = Lương cơ bản x 11,5% x 20%.

Mức đóng bảo hiểm lao động của người lao động nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam có mức lương cơ bản 29.500 Đài tệ/tháng là: 29.500 Đài tệ x 11,5% x 20% = 679 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm việc trong gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Về bảo hiểm y tế, tổng mức đóng bảo hiểm y tế là 5,17% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, chính quyền sở tại hỗ trợ 10%.

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động = Lương cơ bản x 5,17% x 30%.

Mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 29.500 Đài tệ/tháng là: 29.500 Đài tệ x 5,17% x 30% = 458 Đài tệ/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng cho cả người lao động làm việc trong gia đình.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để các doanh nghiệp biết, thực hiện và phổ biến cho người lao động.

Từ khóa:

bảo hiểm lao động Đài Loan tăng lương cơ bản

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

