Trang chủ Bất động sản

Ninh Bình sắp có khu thương mại dịch vụ hơn 575 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

02/03/2026, 15:44

Trên khu đất giáp các trục đường Lê Hoàn, Ngô Quyền và đường gom cầu Hồng Phú, dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú sẽ được xây dựng với quy mô tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35%.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 478 về việc cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê đất để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú tại phường Phủ Lý.

Dự án được quy hoạch trên khu đất có diện tích hơn 12.500m2, sở hữu vị trí thuận lợi khi phía đông giáp đường Lê Hoàn (Quốc lộ 1A), phía tây giáp đường Ngô Quyền, phía nam giáp đường gom cầu Hồng Phú và phía bắc giáp tuyến giao thông hiện hữu. Khu vực này được đánh giá là một trong những điểm kết nối giao thông quan trọng, có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 575 tỷ đồng. Công trình gồm tòa nhà thương mại – dịch vụ cao tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35%, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.

Trước đó, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 585 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ là 141 tỷ đồng; giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất là 443 tỷ đồng. Tháng 10/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đã thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án này lần thứ hai.

Liên quan đến tổ chức triển khai, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì bàn giao đất trên thực địa, hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. UBND phường Phủ Lý có trách nhiệm phối hợp trong công tác bàn giao đất, đồng thời giám sát quá trình triển khai dự án tại địa phương.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định có liên quan.

Đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, diện tích và mốc giới được giao; bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định khác có liên quan trong suốt quá trình triển khai.

Dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực này, góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại – dịch vụ, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, đồng thời bổ sung thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Từ khóa:

Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu thương mại dịch vụ hạ tầng thương mại Ninh Bình khu vực Phủ Lý UBND tỉnh Ninh Bình

