Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” lần thứ IV, mùa giải 2026

Ngày 27/3/2026, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV chính thức công bố thể lệ, cơ cấu giải thưởng và phát động mùa giải năm 2026. Đây là lần thứ tư liên tiếp giải được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi báo chí chuyên ngành uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng.

Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt phối hợp cùng Agribank tổ chức thực hiện.

Với chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, giải hướng tới tuyên truyền, phản ánh việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026–2031) và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tam nông”.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức, điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là tăng số lượng giải A từ 3 lên 5 giải, tương ứng với 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và ảnh. Mỗi giải A trị giá 30 triệu đồng. Tổng cộng, giải có 50 giải thưởng với tổng giá trị hơn 530 triệu đồng.

Một đổi mới đáng chú ý khác là Ban Tổ chức mở rộng phạm vi tiếp nhận đối với thể loại phát thanh, bao gồm cả các sản phẩm podcast trên nền tảng số. Điều này thể hiện sự bắt nhịp với xu hướng phát triển báo chí đa nền tảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Đồng thời, năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Ban Tổ chức phát động Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”. Cuộc thi nhằm phản ánh toàn diện diện mạo nông thôn Việt Nam qua 40 năm đổi mới, từ sản xuất, đời sống đến văn hóa và con người, góp phần tổng kết thực tiễn phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, việc tiếp tục tổ chức giải với nhiều đổi mới về quy mô, hình thức không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội mà còn tạo diễn đàn tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, lan tỏa hình ảnh người nông dân Việt Nam đổi mới, sáng tạo.

Theo thể lệ, Giải báo chí năm 2026 ưu tiên các tác phẩm tập trung vào những nội dung trọng tâm như: chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phát hiện, tôn vinh những điển hình nông dân tiêu biểu - những người đi đầu trong đổi mới sản xuất, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Về cơ cấu giải thưởng, tổng số 50 giải gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng là 531 triệu đồng.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 27/3 đến hết ngày 15/9/2026. Tác phẩm có thể gửi qua hai nguồn: gửi về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt hoặc gửi các tác phẩm đã đăng tải trên các cơ quan báo chí để tham dự xét giải. Các tác phẩm ảnh cũng được tiếp nhận trực tiếp theo quy định của Ban Tổ chức.

Đáng chú ý, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả và cơ quan báo chí “số hóa” tác phẩm trước khi gửi, thông qua email hoặc các nền tảng trực tuyến. Đây là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và chấm giải trong bối cảnh báo chí hiện đại.

Việc phát động Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” lần thứ IV năm 2026 cùng với Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới” không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mà còn tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí, đồng hành cùng mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh trong giai đoạn mới.