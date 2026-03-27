Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” lần thứ IV, mùa giải 2026

Chu Minh Khôi

27/03/2026, 10:04

Ngày 27/3/2026, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV chính thức công bố thể lệ, cơ cấu giải thưởng và phát động mùa giải năm 2026. Đây là lần thứ tư liên tiếp giải được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi báo chí chuyên ngành uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng.

Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới

Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt phối hợp cùng Agribank tổ chức thực hiện.

Với chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, giải hướng tới tuyên truyền, phản ánh việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026–2031) và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tam nông”.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức, điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là tăng số lượng giải A từ 3 lên 5 giải, tương ứng với 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và ảnh. Mỗi giải A trị giá 30 triệu đồng. Tổng cộng, giải có 50 giải thưởng với tổng giá trị hơn 530 triệu đồng.

Một đổi mới đáng chú ý khác là Ban Tổ chức mở rộng phạm vi tiếp nhận đối với thể loại phát thanh, bao gồm cả các sản phẩm podcast trên nền tảng số. Điều này thể hiện sự bắt nhịp với xu hướng phát triển báo chí đa nền tảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Đồng thời, năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Ban Tổ chức phát động Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”. Cuộc thi nhằm phản ánh toàn diện diện mạo nông thôn Việt Nam qua 40 năm đổi mới, từ sản xuất, đời sống đến văn hóa và con người, góp phần tổng kết thực tiễn phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, việc tiếp tục tổ chức giải với nhiều đổi mới về quy mô, hình thức không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội mà còn tạo diễn đàn tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, lan tỏa hình ảnh người nông dân Việt Nam đổi mới, sáng tạo.

Theo thể lệ, Giải báo chí năm 2026 ưu tiên các tác phẩm tập trung vào những nội dung trọng tâm như: chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phát hiện, tôn vinh những điển hình nông dân tiêu biểu - những người đi đầu trong đổi mới sản xuất, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Về cơ cấu giải thưởng, tổng số 50 giải gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng là 531 triệu đồng.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 27/3 đến hết ngày 15/9/2026. Tác phẩm có thể gửi qua hai nguồn: gửi về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt hoặc gửi các tác phẩm đã đăng tải trên các cơ quan báo chí để tham dự xét giải. Các tác phẩm ảnh cũng được tiếp nhận trực tiếp theo quy định của Ban Tổ chức.

Đáng chú ý, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả và cơ quan báo chí “số hóa” tác phẩm trước khi gửi, thông qua email hoặc các nền tảng trực tuyến. Đây là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và chấm giải trong bối cảnh báo chí hiện đại.

Việc phát động Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” lần thứ IV năm 2026 cùng với Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới” không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mà còn tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí, đồng hành cùng mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh trong giai đoạn mới.

Biến động giá xăng dầu cùng nhu cầu tăng đột biến từ các dự án đầu tư đang khiến thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Huế và Nghệ An xuất hiện những "cơn sóng ngắn" về cung – cầu. Trước thực tế này, chính quyền hai địa phương đồng loạt triển khai các giải pháp quản lý nhằm bảo đảm nguồn cung và bình ổn mặt bằng giá.

Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, quản lý môi trường, phát triển xanh và bền vững…

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thích ứng linh hoạt. Đặc biệt, các giải pháp ứng phó với xung đột Trung Đông được đưa ra nhằm giảm thiểu tác động đến sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản.

Ngành hoa tươi Việt Nam đang tiến tới quy mô tỷ đô, nhưng đằng sau những bó hoa rực rỡ là một sự thật "xám xịt" hàng chục tấn rác thải nhựa phức tạp bị thải bỏ chỉ sau vài phút sử dụng. Trong khi đó, "lỗ hổng" quản lý, chi phí môi trường đang bị đẩy hoàn toàn sang vai ngân sách công...

Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống sản xuất giống và đổi mới mô hình phát triển. Dù sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên, song thực tế cho thấy năng lực sản xuất giống trong nước vẫn chưa tương xứng, khi nhiều đối tượng nuôi quan trọng còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất mà còn đặt ra rủi ro về tính chủ động và bền vững của toàn ngành.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

