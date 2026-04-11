Giải đi bộ Green Family Walk: Sống xanh tại Vinhomes Green Paradise
Khánh Huyền
11/04/2026, 17:58
Giải đi bộ Green Family Walk mở ra một lát cắt chân thực về chuẩn sống mới: Sống xanh, sống khỏe và sống gắn kết giữa thiên nhiên hiếm có tại Cần Giờ.
NƠI MỖI SẢI BƯỚC LÀ NHỊP THỞ THUẦN KHIẾT GIỮA THIÊN NHIÊN
Ngày 19/4 tới đây, hơn 1.000 người sẽ tới Vinhomes
Green Paradise (Cần Giờ), tham dự giải đi bộ Green Family. Không ồn ào, không
áp lực thành tích, Green Family Walk sẽ mang đến một không gian nơi mỗi bước
chân trở thành cơ hội để các thế hệ xích lại gần nhau hơn.
Hai cung đường 2 km “Dạo bước An nhiên”và 3,04 km “Sức khỏe bền vững” được thiết kế như những hành trình
tái tạo năng lượng. Người lớn tuổi thong dong tận hưởng bầu không khí trong
lành, trong khi các thế hệ
trong gia đình có thể cùng nhau vận động,
trò chuyện và kết nối. Trải nghiệm này không chỉ là vận động thể chất, mà còn
là cách để “F5” tinh thần giữa một hệ sinh thái tự nhiên khó gặp nơi phố thị.
Trong bối cảnh nội đô TP.HCM đang đối mặt áp lực ô nhiễm
không khí, với nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình lên tới 20,9 µg/m3, cao gấp hơn 4 lần khuyến nghị của WHO, những không gian vận động ngoài trời chất lượng ngày càng
trở nên khan hiếm.
Chính vì vậy, Cần Giờ nổi lên như một ngoại lệ đáng
giá. Với hơn 75.000 ha rừng ngập mặn và điều kiện tự nhiên đặc biệt, khu vực
này được ví như “trạm sạc sinh học” của TP.HCM. Hệ sinh thái rừng có khả năng
lọc bụi, điều hòa không khí và duy trì nền nhiệt thấp hơn trung tâm từ 2-3°C,
mang lại môi trường lý tưởng để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.
Giải đi bộ Green Family Walktại Vinhomes Green Paradise vì thế không chỉ là một sự kiện
thể thao gắn kết, mà còn là minh chứng sống động cho chất lượng môi trường
tại khu vực này.
Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra, vận động trong không
gian xanh giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở
người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy sản sinh endorphin - hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Khi những yếu tố này
hội tụ cùng hệ sinh thái biển - rừng đặc hữu, hiệu quả tích cực
được khuếch đại rõ rệt.
LỰA CHỌN AN CƯ LÂU DÀI LÝ TƯỞNG CHO GIA ĐÌNH ĐA THẾ HỆ
Không dừng lại ở một sự kiện, Green Family Walk còn gợi mở
hình dung rõ nét về một chuẩn sống đang hình thành tại Vinhomes Green Paradise, nơi mỗi ngày đều mang dáng dấp của một kỳ nghỉ.
Tại đây, các sản phẩm biệt thự biển được định vị như không
gian sống dành cho gia đình đa thế hệ. Bước ra sau nhà là bãi biển riêng nối
liền với Paradise Lagoon, cư dân chạm vào nhịp thở tự nhiên của biển, của gió và nắng. Sự riêng tư và tính kết nối được cân bằng trong cùng một
không gian sống.
Hệ tiện ích được phát triển theo hướng đa tầng trải nghiệm.
Trẻ nhỏ có thể khám phá thế giới tự nhiên tại Safari hay vui chơi tại
VinWonders quy mô lớn. Người cao tuổi tận hưởng nhịp sống chậm giữa không gian
xanh, đồng thời được chăm sóc bởi hệ thống y tế Vinmec mang tiêu
chuẩn quốc tế của
Cleveland Clinic, cùng niềm
vui tuổi xế chiều tại Vin New Horizon, nơi những "đồng niên" tìm thấy
bến đỗ vàng trong một cộng đồng gắn kết, văn minh.
Các hoạt động như đạp xe, golf, hiking xuyên rừng… giúp mỗi
thành viên tìm thấy “nhịp sống riêng” nhưng vẫn nằm trong một cộng đồng chung
giá trị.
Đáng chú ý, dù sở hữu môi trường
sống biệt lập, khu đô thị vẫn duy trì khả năng kết nối nhanh với trung tâm
TP.HCM thông qua các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao
Bến Thành - Cần Giờ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 13 phút,
cùng cầu Cần Giờ 8 làn xe thay thế phà Bình Khánh trong tương lai gần.
Thực tế trải nghiệm đang thúc đẩy
quyết định của nhiều khách hàng. Anh Hưng (42 tuổi, TP.HCM) cho biết gia đình
anh quyết định sẽ mua một căn biệt thự view biển tại Vinhomes Green Paradise
sau khi đăng ký giải đi bộ Green
Family Walk và tận mắt
chứng kiến tiến độ phát triển của dự án. Theo anh, giá trị của khu đô thị không
chỉ nằm ở môi trường sống, mà còn ở tiềm năng tăng trưởng dài hạn khi hội tụ hạ
tầng, tiện ích và dòng khách quy mô lớn.
Với nhiều người, Green Family Walk đã trở thành “cánh
cửa trải nghiệm”, nơi người tham gia có thể cảm nhận rõ ràng hơn về một mô hình
sống đang được nhiều gia đình tìm kiếm: Sống khỏe, sống xanh và sống cùng nhau
lâu dài trong một siêu đô thị ESG++ ngập tràn thiên nhiên.
* Cư dân
và khách hàng vui lòng đăng ký tham gia giải đi bộ “Green Family
Walk” tại đây
