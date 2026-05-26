Đà Nẵng siết chặt quản lý, giám sát thị trường bất động sản, ngăn chặn lợi ích nhóm

TP. Đà Nẵng yêu cầu siết chặt công tác quản lý, giám sát thị trường bất động sản; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường. Kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, “sân sau” trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở…

Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP. Đà Nẵng vừa tổ chức họp phiên thứ nhất, nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn…

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của Thành phố. Trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thành phố đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Điều này đòi hỏi chính sách nhà ở phải đi trước một bước; thị trường bất động sản phải phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển lớn của thành phố trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động.

Đáng chú ý là Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư; các quy định mới của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội đã mở ra thêm hành lang pháp lý và cơ chế quan trọng để các địa phương chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Vì vậy, “Vấn đề hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; khơi thông các dự án chậm triển khai; cùng với đó đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng yếu thế”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Thủ tướng Chính phủ giao Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030.

Hiện, TP. Đà Nẵng đã phê duyệt 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó có 24 khu vực đang triển khai dự án và 89 khu vực dự kiến triển khai dự án.

Qua báo cáo, giai đoạn 2021 - 2024, Thành phố hoàn thành 4 dự án với 3.445 căn. Năm 2025, hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt 108% chỉ tiêu theo Đề án 1 triệu căn hộ giao năm 2025 là 2.676

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý, giám sát thị trường bất động sản; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường. Kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, “sân sau” trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở.