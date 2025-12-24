Giải mã quy hoạch giúp một đô thị vững vàng trước thử thách thời tiết miền Trung

Trên nền tảng quy hoạch bài bản, nghiên cứu kỹ thổ nhưỡng và khí hậu, từng hạng mục hạ tầng tại Quy Nhơn Iconic được thiết kế, thi công cẩn trọng để vận hành ổn định, bền vững và thích ứng với đặc thù của khu vực miền Trung.

TẦM NHÌN QUY HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, THỔ NHƯỠNG

Tại miền Trung, dải đất được ưu ái nhiều lợi thế phát triển du lịch biển, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn từ thời tiết, khí hậu, việc kiến tạo một khu đô thị bền vững không đơn thuần là giải quyết bài toán xây dựng, mà còn là câu chuyện của sự thấu hiểu và thích ứng. Giữa hàng loạt công trình đang triển khai, Quy Nhơn Iconic là một trong những dự án thể hiện rõ tinh thần “làm đô thị có tâm và có tầm” trong cách tiếp cận quy hoạch.

Trước khi thi công, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát chi tiết hiện trạng khu vực để đưa ra phương án thiết kế - thi công phù hợp nhất cho từng hạng mục, cũng như tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cùng nhiều tiêu chuẩn Việt Nam về giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông…

Tại Quy Nhơn Iconic, các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng... đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Quy Nhơn Iconic được quy hoạch với hệ thống thoát nước mưa tiên tiến, tách biệt hoàn toàn với thoát nước thải và thiết kế dựa trên khảo sát địa hình, khí hậu, địa chất thủy văn và địa chất công trình một cách bài bản. Toàn bộ mạng lưới sử dụng ống bê tông cốt thép D400 – D2000, được bố trí dọc vỉa hè, thu gom và dẫn nước theo hướng Đông Bắc - Tây Nam trước khi thoát ra sông Hà Thanh qua bốn điểm xả đã được tính toán kỹ lưỡng.

Để tăng khả năng tiêu thoát trong mưa lớn, dự án áp dụng nhiều giải pháp tiên tiến như phân chia lưu vực, tối ưu mặt cắt cống và xử lý thủy lực. Công tác san nền cũng được kiểm soát nghiêm ngặt: nền đắp tạo dốc ngang 4% từ tim nền đắp để thoát nước tự nhiên, lớp trên điều chỉnh phù hợp với thiết kế áo đường.

Khu vực Tây Bắc có chiều cao đắp nền lớn (trung bình 4,5m), được sử dụng ba lớp vải địa kỹ thuật dài 42m, kết hợp gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng ống buy D600 dài 2m làm chân khay, mái kè gia cố tấm bê tông đúc sẵn C20 dày 10cm, mái taluy đắp bằng cấp phối đồi độ chặt K95. Mỗi 1.500m² đều được kiểm tra độ chặt tối thiểu ba lần, đảm bảo chất lượng nền đất ổn định và bền vững.

Tất cả cho thấy Quy Nhơn Iconic được đầu tư nghiêm túc, hướng tới vận hành an toàn, chất lượng sống bền vững cho cư dân và giá trị gia tăng lâu dài cho nhà đầu tư.

Trên quy mô 43,16 ha, Quy Nhơn Iconic dành 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Khu nhà phố thương mại, biệt thự, chợ truyền thống, hệ thống công viên, trường học… được bố trí hài hòa, tạo thành một đô thị khép kín nhưng thông suốt, cân bằng giữa sinh thái và tiện nghi sống.

ĐÔ THỊ VỮNG VÀNG TRƯỚC THỬ THÁCH THỜI TIẾT MIỀN TRUNG

Quy Nhơn Iconic kiên cố, vững vàng trong đợt mưa lớn tại miền Trung.

Không chỉ thể hiện trên bản quy hoạch, chất lượng hạ tầng của Quy Nhơn Iconic còn được kiểm chứng trong thực tế. Trong đợt mưa lớn tháng 11 vừa qua, nhiều nhà đầu tư khi theo dõi hình ảnh thực tế đã ghi nhận khả năng vận hành ổn định của dự án.

“Dự án vẫn hoàn toàn khô ráo. Qua kiểm tra thực tế, tôi thấy nền Quy Nhơn Iconic vẫn còn cao hơn đỉnh lũ năm nay đến khoảng 1,5m, nên khả năng ngập gần như là không thể xảy ra. Điều này khiến tôi thật sự yên tâm về chất lượng quy hoạch và khả năng vận hành của dự án. Đó cũng là lý do tôi chọn đầu tư tại đây” - anh Hoàng Hiệp (42 tuổi), nhà đầu tư đến từ Khánh Hòa chia sẻ.

Hiện tại, Quy Nhơn Iconic đã được Sở Xây dựng xác nhận đất có hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO NHỊP SỐNG THƯƠNG MẠI SẦM UẤT

Nếu hạ tầng là “xương sống”, thì phố thương mại chính là “mạch nguồn” mang đến nhịp sống sôi động cho đô thị. Tại Quy Nhơn Iconic, nhịp sống ấy đang dần hình thành trên nền quy hoạch bài bản và hạ tầng đồng bộ, mở ra một không gian giao thương năng động, dung hòa giá trị an cư và đầu tư kinh doanh.

Hưởng lợi từ vị trí ngay mặt tiền Quốc lộ 19 – trục giao thương huyết mạch nối cảng Quy Nhơn với các khu kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên với lưu lượng hàng hóa và phương tiện cao, khu phố thương mại dễ dàng tiếp cận dòng khách vãng lai, đồng thời kết nối trực tiếp với cộng đồng cư dân nội khu qua mạng lưới giao thông liên hoàn. Cùng với đó, thiết kế mặt tiền rộng, công năng linh hoạt của nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic còn phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh như F&B, thời trang, dịch vụ lưu trú, văn phòng đại diện…

Dãy nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic đã hiện hữu và sẵn sàng đưa vào khai thác kinh doanh.

Với sổ đỏ sở hữu lâu dài cùng vị trí đắc địa, nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic là một “tài sản kép”: Vừa mang lại dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh/cho thuê, vừa là kênh tích lũy giá trị trong dài hạn. Khi dự án hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành điểm hội tụ của dòng chảy kinh tế – du lịch – dịch vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại khu vực, tăng sức hút cho Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, những dự án được nghiên cứu, đầu tư bài bản về quy hoạch như Quy Nhơn Iconic hứa hẹn sẽ trở thành hình mẫu mới cho phát triển đô thị miền Trung. Hơn cả một “kênh trú ẩn” của dòng tiền, dự án còn là lựa chọn đáng giá cho những người muốn sở hữu một tài sản lâu dài, một nơi an cư an toàn cho người dân ở khu vực quanh năm hứng chịu nhiều thiên tai.

