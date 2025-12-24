Thứ Tư, 24/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Giải mã quy hoạch giúp một đô thị vững vàng trước thử thách thời tiết miền Trung

Tuấn Sơn

24/12/2025, 08:00

Trên nền tảng quy hoạch bài bản, nghiên cứu kỹ thổ nhưỡng và khí hậu, từng hạng mục hạ tầng tại Quy Nhơn Iconic được thiết kế, thi công cẩn trọng để vận hành ổn định, bền vững và thích ứng với đặc thù của khu vực miền Trung.

TẦM NHÌN QUY HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, THỔ NHƯỠNG

Tại miền Trung, dải đất được ưu ái nhiều lợi thế phát triển du lịch biển, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn từ thời tiết, khí hậu, việc kiến tạo một khu đô thị bền vững không đơn thuần là giải quyết bài toán xây dựng, mà còn là câu chuyện của sự thấu hiểu và thích ứng. Giữa hàng loạt công trình đang triển khai, Quy Nhơn Iconic là một trong những dự án thể hiện rõ tinh thần “làm đô thị có tâm và có tầm” trong cách tiếp cận quy hoạch.

Trước khi thi công, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát chi tiết hiện trạng khu vực để đưa ra phương án thiết kế - thi công phù hợp nhất cho từng hạng mục, cũng như tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cùng nhiều tiêu chuẩn Việt Nam về giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông…

Tại Quy Nhơn Iconic, các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng... đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
Tại Quy Nhơn Iconic, các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng... đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Quy Nhơn Iconic được quy hoạch với hệ thống thoát nước mưa tiên tiến, tách biệt hoàn toàn với thoát nước thải và thiết kế dựa trên khảo sát địa hình, khí hậu, địa chất thủy văn và địa chất công trình một cách bài bản. Toàn bộ mạng lưới sử dụng ống bê tông cốt thép D400 – D2000, được bố trí dọc vỉa hè, thu gom và dẫn nước theo hướng Đông Bắc - Tây Nam trước khi thoát ra sông Hà Thanh qua bốn điểm xả đã được tính toán kỹ lưỡng.

Để tăng khả năng tiêu thoát trong mưa lớn, dự án áp dụng nhiều giải pháp tiên tiến như phân chia lưu vực, tối ưu mặt cắt cống và xử lý thủy lực. Công tác san nền cũng được kiểm soát nghiêm ngặt: nền đắp tạo dốc ngang 4% từ tim nền đắp để thoát nước tự nhiên, lớp trên điều chỉnh phù hợp với thiết kế áo đường.

Khu vực Tây Bắc có chiều cao đắp nền lớn (trung bình 4,5m), được sử dụng ba lớp vải địa kỹ thuật dài 42m, kết hợp gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng ống buy D600 dài 2m làm chân khay, mái kè gia cố tấm bê tông đúc sẵn C20 dày 10cm, mái taluy đắp bằng cấp phối đồi độ chặt K95. Mỗi 1.500m² đều được kiểm tra độ chặt tối thiểu ba lần, đảm bảo chất lượng nền đất ổn định và bền vững.

Tất cả cho thấy Quy Nhơn Iconic được đầu tư nghiêm túc, hướng tới vận hành an toàn, chất lượng sống bền vững cho cư dân và giá trị gia tăng lâu dài cho nhà đầu tư.

Trên quy mô 43,16 ha, Quy Nhơn Iconic dành 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Khu nhà phố thương mại, biệt thự, chợ truyền thống, hệ thống công viên, trường học… được bố trí hài hòa, tạo thành một đô thị khép kín nhưng thông suốt, cân bằng giữa sinh thái và tiện nghi sống.

ĐÔ THỊ VỮNG VÀNG TRƯỚC THỬ THÁCH THỜI TIẾT MIỀN TRUNG

Quy Nhơn Iconic kiên cố, vững vàng trong đợt mưa lớn tại miền Trung.
Quy Nhơn Iconic kiên cố, vững vàng trong đợt mưa lớn tại miền Trung.

Không chỉ thể hiện trên bản quy hoạch, chất lượng hạ tầng của Quy Nhơn Iconic còn được kiểm chứng trong thực tế. Trong đợt mưa lớn tháng 11 vừa qua, nhiều nhà đầu tư khi theo dõi hình ảnh thực tế đã ghi nhận khả năng vận hành ổn định của dự án.

“Dự án vẫn hoàn toàn khô ráo. Qua kiểm tra thực tế, tôi thấy nền Quy Nhơn Iconic vẫn còn cao hơn đỉnh lũ năm nay đến khoảng 1,5m, nên khả năng ngập gần như là không thể xảy ra. Điều này khiến tôi thật sự yên tâm về chất lượng quy hoạch và khả năng vận hành của dự án. Đó cũng là lý do tôi chọn đầu tư tại đây” - anh Hoàng Hiệp (42 tuổi), nhà đầu tư đến từ Khánh Hòa chia sẻ.

Hiện tại, Quy Nhơn Iconic đã được Sở Xây dựng xác nhận đất có hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO NHỊP SỐNG THƯƠNG MẠI SẦM UẤT

Nếu hạ tầng là “xương sống”, thì phố thương mại chính là “mạch nguồn” mang đến nhịp sống sôi động cho đô thị. Tại Quy Nhơn Iconic, nhịp sống ấy đang dần hình thành trên nền quy hoạch bài bản và hạ tầng đồng bộ, mở ra một không gian giao thương năng động, dung hòa giá trị an cư và đầu tư kinh doanh.

Hưởng lợi từ vị trí ngay mặt tiền Quốc lộ 19 – trục giao thương huyết mạch nối cảng Quy Nhơn với các khu kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên với lưu lượng hàng hóa và phương tiện cao, khu phố thương mại dễ dàng tiếp cận dòng khách vãng lai, đồng thời kết nối trực tiếp với cộng đồng cư dân nội khu qua mạng lưới giao thông liên hoàn. Cùng với đó, thiết kế mặt tiền rộng, công năng linh hoạt của nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic còn phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh như F&B, thời trang, dịch vụ lưu trú, văn phòng đại diện…

Dãy nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic đã hiện hữu và sẵn sàng đưa vào khai thác kinh doanh.
Dãy nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic đã hiện hữu và sẵn sàng đưa vào khai thác kinh doanh.

Với sổ đỏ sở hữu lâu dài cùng vị trí đắc địa, nhà phố thương mại Quy Nhơn Iconic là một “tài sản kép”: Vừa mang lại dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh/cho thuê, vừa là kênh tích lũy giá trị trong dài hạn. Khi dự án hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành điểm hội tụ của dòng chảy kinh tế – du lịch – dịch vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại khu vực, tăng sức hút cho Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, những dự án được nghiên cứu, đầu tư bài bản về quy hoạch như Quy Nhơn Iconic hứa hẹn sẽ trở thành hình mẫu mới cho phát triển đô thị miền Trung. Hơn cả một “kênh trú ẩn” của dòng tiền, dự án còn là lựa chọn đáng giá cho những người muốn sở hữu một tài sản lâu dài, một nơi an cư an toàn cho người dân ở khu vực quanh năm hứng chịu nhiều thiên tai.

* Thông tin chi tiết liên hệ hotline 0969 247 227 để biết thêm chi tiết về dự án.

Từ khóa:

Quy Nhơn Iconic

Đọc thêm

Kinh tế bạc gõ cửa thị trường nhà ở: Thera Home xuất hiện như thế nào?

Kinh tế bạc gõ cửa thị trường nhà ở: Thera Home xuất hiện như thế nào?

Trong bối cảnh dân số già hóa diễn ra nhanh chưa từng có, nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của “kinh tế bạc” - một động lực kinh tế mới đầy hấp dẫn với quy mô thị trường hàng nghìn tỷ USD. Tại Việt Nam, Thera Home - sản phẩm căn hộ trị liệu tích hợp y tế và chăm sóc tại chỗ do Onsen Fuji phát triển đang cho thấy cách bất động sản thích ứng với xã hội già hóa.

Đề xuất hai phương án áp dụng bảng giá đất

Đề xuất hai phương án áp dụng bảng giá đất

Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (đang được lấy ý kiến) đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất; quy định 3 trường hợp sửa đổi bảng giá đất, 4 trường hợp bổ sung bảng giá đất...

Hạ tầng - chìa khóa kích hoạt chu kỳ tăng tốc của Vũng Tàu

Hạ tầng - chìa khóa kích hoạt chu kỳ tăng tốc của Vũng Tàu

Sân bay Long Thành cùng mạng lưới hạ tầng chiến lược đang kích hoạt mạnh mẽ làn sóng đầu tư dịch chuyển về phía Đông Nam TP. HCM. Trong quỹ đạo ấy, Vũng Tàu - điểm đến hội tụ cụm lợi thế hạ tầng - du lịch - công nghiệp được dự báo sẽ bước vào vùng gia tốc của chu kỳ tăng trưởng.

Dự án Utopia Villas & Resort khởi động với lễ kick-off ấn tượng

Dự án Utopia Villas & Resort khởi động với lễ kick-off ấn tượng

Ngày 22/12/2025, tại JW Marriott Hà Nội, lễ kick-off dự án Utopia Villas & Resort với chủ đề “Hoa nở giữa địa đàng” đã diễn ra thành công rực rỡ, quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín như BHS, FAM, Midland, AHS, DOHA, Vhomes…

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy trong năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2024.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự báo tăng trưởng kinh tế các nước châu Âu năm 2026

Thế giới

2

Tiêu dùng Tết 2026 dự báo xoay quanh ba yếu tố “truyền thống - thiết thực - tiện lợi”

Thị trường

3

Vinatex vượt “làn sương mờ” thuế đối ứng, cán đích ngoạn mục

Thị trường

4

Một “giấc mơ Mỹ” theo cách rất Chanel

Đẹp +

5

VN-Index có khả năng rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại quanh khu vực đỉnh cũ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy