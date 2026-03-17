Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Dù thanh khoản sáng nay không mạnh nhưng tâm lý thị trường rất tích cực. Lực cầu chủ động dâng cao và đẩy giá lên liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó có chứng khoán. VN-Index chốt phiên tăng 1,92% với số mã xanh nhiều gấp 2,8 lần số đỏ.
Đà tăng mạnh mẽ này tiếp diễn trong bối cảnh giá dầu thế giới
vẫn rất cao, dầu Brent “neo” trên 102 USD/thùng. Tuy nhiên nhà đầu tư dường như
đã quen với mặt bằng giá dầu như vậy cũng như tình hình xung đột Trung Đông không
có thêm gì mới. Hiện thị trường đang dồn chú ý vào thời điểm cuối tháng 3 khi đợt
đánh giá nâng hạng giữa kỳ của FTSE đang đến gần.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán phản ứng mạnh mẽ trong sáng nay,
nhất là khi có thêm yếu tố hỗ trợ từ kỳ vọng triển khai sàn giao dịch tài sản số.
3/10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường thuộc về nhóm chứng khoán là VIX
tăng 5,56% khớp 531,1 tỷ đồng; SSI tăng 2,64% với 501,5 tỷ và VCK tăng 5,84% với
336,3 tỷ đồng.
Các cổ phiếu chứng khoán còn lại cũng rất ấn tượng dù thanh
khoản có thể thấp hơn: PSI kịch trần, BMS tăng 4,44%, SHS tăng 3,05%, VND tăng
2,47%, AGR tăng 2,38%, VPX tăng 2,42%, BVS tăng 2,24%, VCI tăng 2,17%, HCM tăng
2,07%... Thống kê nhóm này còn có thêm hơn chục mã khác tăng từ 1% tới 2%.
Nhóm ngân hàng cũng đang tăng gần như toàn bộ, chỉ sót lại
SGB, PGB là đỏ và ABB, KLB, SHB tham chiếu. 19 cổ phiếu khác trong nhóm này tăng
vượt 1%, bao gồm nhiều blue-chips có ảnh hưởng như VCB tăng 2,04%, BID tăng
1,36%, CTG tăng 1,46%, TCB tăng 1,66%, MBB tăng 2,11%, VPB tăng 2,16%. Đây đều
là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa.
Nhóm trụ còn lại cũng khá tốt dù GAS giữa tham chiếu vất vả.
VIC tăng 2,76%, VHM tăng 4,4%, HPG tăng 2,06% là yếu tố cộng hưởng hiệu quả cho
điểm số. VN-Index tăng 32,57 điểm sáng nay lên mức 1725,78 điểm là phiên đảo
chiều ấn tượng sau 3 phiên lùi nhẹ trước đó. Mặc dù chỉ số chưa vượt qua được mức
cao nhất ngày 11/3 vừa qua (1728,34 điểm) nhưng 3 phiên điều chỉnh nhẹ trước đó
đã xác nhận áp lực bán không mạnh. Hôm nay dòng tiền chủ động dâng cao tạo hiệu
quả tăng giá trên diện rộng.
Thực vậy, ngay từ đầu phiên độ rộng chỉ số đã rất tốt. Lúc
9h30 sàn HoSE có 198 mã tăng/53 mã giảm. Đến 10h là 206 mã tăng/72 mã giảm và
11h là 212 mã tăng/79 mã giảm. Kết phiên sáng VN-Index có 223 mã tăng/81 mã giảm,
trong đó 129 mã tăng vượt 1% và chiếm 71,2% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.
Rất nhiều mã trong nhóm tăng giá mạnh nhất này xuất hiện
thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, còn có
FPT tăng 2,69%, HPG tăng 2,06%, MSN tăng 2,72%, DXG tăng 1,43%, MCH tăng 4,94%,
GEE tăng 6,97%, MWG tăng 3,1%, GEL tăng 1,74%...
Nhóm blue-chips VN30 cũng đóng góp 22 mã tăng từ 1% trở lên,
trong đó 15 mã tăng vượt 2%. VN30-Index tăng cực tốt 2,21% với 28 mã tăng và 2
mã tham chiếu. Sức mạnh của nhóm blue-chips đủ để đảm bảo mức tăng mạnh của
VN-Index.
Phía giảm giá, dầu khí và phân bón tiếp tục bị xả: BSR giảm
5,19% thanh khoản 315,5 tỷ; DPM giảm 3,56% với 269,9 tỷ; DCM giảm 3,03% với
110,7 tỷ; PVD giảm 1,21% với 99,9 tỷ… Tuy nhiên nhóm giảm vừa ít về số lượng, vừa
ít về các mã thực sự có áp lực cao. Trong 81 mã đỏ, có 35 mã giảm quá 1% nhưng
chỉ 13 mã khớp được từ 1 tỷ đồng trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận giảm bán mạnh 35% so
với sáng hôm qua, chỉ còn 1.310 tỷ đồng. Vị thế ròng của khối này là +98,9 tỷ đồng.
Chỉ có vài mã được mua nổi bật là VCK +143,3 tỷ, MCH +126,8 tỷ, MSN +54,2 tỷ,
SSI +44,9 tỷ. Phía bán ròng có BID -75,6 tỷ, VIC -55,6 tỷ.
Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...
Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?
Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.
Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh
Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.
Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật
Tuần giao dịch vừa qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 167 tỷ đồng tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-146,2 tỷ đồng) và quỹ VanEck Vietnam ETF (-44,4 tỷ đồng).
Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông
Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: