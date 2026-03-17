Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Kim Phong

17/03/2026, 12:01

Dù thanh khoản sáng nay không mạnh nhưng tâm lý thị trường rất tích cực. Lực cầu chủ động dâng cao và đẩy giá lên liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó có chứng khoán. VN-Index chốt phiên tăng 1,92% với số mã xanh nhiều gấp 2,8 lần số đỏ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay rất mạnh.

Đà tăng mạnh mẽ này tiếp diễn trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn rất cao, dầu Brent “neo” trên 102 USD/thùng. Tuy nhiên nhà đầu tư dường như đã quen với mặt bằng giá dầu như vậy cũng như tình hình xung đột Trung Đông không có thêm gì mới. Hiện thị trường đang dồn chú ý vào thời điểm cuối tháng 3 khi đợt đánh giá nâng hạng giữa kỳ của FTSE đang đến gần.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phản ứng mạnh mẽ trong sáng nay, nhất là khi có thêm yếu tố hỗ trợ từ kỳ vọng triển khai sàn giao dịch tài sản số. 3/10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường thuộc về nhóm chứng khoán là VIX tăng 5,56% khớp 531,1 tỷ đồng; SSI tăng 2,64% với 501,5 tỷ và VCK tăng 5,84% với 336,3 tỷ đồng.

Các cổ phiếu chứng khoán còn lại cũng rất ấn tượng dù thanh khoản có thể thấp hơn: PSI kịch trần, BMS tăng 4,44%, SHS tăng 3,05%, VND tăng 2,47%, AGR tăng 2,38%, VPX tăng 2,42%, BVS tăng 2,24%, VCI tăng 2,17%, HCM tăng 2,07%... Thống kê nhóm này còn có thêm hơn chục mã khác tăng từ 1% tới 2%.

Nhóm ngân hàng cũng đang tăng gần như toàn bộ, chỉ sót lại SGB, PGB là đỏ và ABB, KLB, SHB tham chiếu. 19 cổ phiếu khác trong nhóm này tăng vượt 1%, bao gồm nhiều blue-chips có ảnh hưởng như VCB tăng 2,04%, BID tăng 1,36%, CTG tăng 1,46%, TCB tăng 1,66%, MBB tăng 2,11%, VPB tăng 2,16%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa.

Nhóm trụ còn lại cũng khá tốt dù GAS giữa tham chiếu vất vả. VIC tăng 2,76%, VHM tăng 4,4%, HPG tăng 2,06% là yếu tố cộng hưởng hiệu quả cho điểm số. VN-Index tăng 32,57 điểm sáng nay lên mức 1725,78 điểm là phiên đảo chiều ấn tượng sau 3 phiên lùi nhẹ trước đó. Mặc dù chỉ số chưa vượt qua được mức cao nhất ngày 11/3 vừa qua (1728,34 điểm) nhưng 3 phiên điều chỉnh nhẹ trước đó đã xác nhận áp lực bán không mạnh. Hôm nay dòng tiền chủ động dâng cao tạo hiệu quả tăng giá trên diện rộng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thực vậy, ngay từ đầu phiên độ rộng chỉ số đã rất tốt. Lúc 9h30 sàn HoSE có 198 mã tăng/53 mã giảm. Đến 10h là 206 mã tăng/72 mã giảm và 11h là 212 mã tăng/79 mã giảm. Kết phiên sáng VN-Index có 223 mã tăng/81 mã giảm, trong đó 129 mã tăng vượt 1% và chiếm 71,2% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.

Rất nhiều mã trong nhóm tăng giá mạnh nhất này xuất hiện thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, còn có FPT tăng 2,69%, HPG tăng 2,06%, MSN tăng 2,72%, DXG tăng 1,43%, MCH tăng 4,94%, GEE tăng 6,97%, MWG tăng 3,1%, GEL tăng 1,74%...

Nhóm blue-chips VN30 cũng đóng góp 22 mã tăng từ 1% trở lên, trong đó 15 mã tăng vượt 2%. VN30-Index tăng cực tốt 2,21% với 28 mã tăng và 2 mã tham chiếu. Sức mạnh của nhóm blue-chips đủ để đảm bảo mức tăng mạnh của VN-Index.

Phía giảm giá, dầu khí và phân bón tiếp tục bị xả: BSR giảm 5,19% thanh khoản 315,5 tỷ; DPM giảm 3,56% với 269,9 tỷ; DCM giảm 3,03% với 110,7 tỷ; PVD giảm 1,21% với 99,9 tỷ… Tuy nhiên nhóm giảm vừa ít về số lượng, vừa ít về các mã thực sự có áp lực cao. Trong 81 mã đỏ, có 35 mã giảm quá 1% nhưng chỉ 13 mã khớp được từ 1 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận giảm bán mạnh 35% so với sáng hôm qua, chỉ còn 1.310 tỷ đồng. Vị thế ròng của khối này là +98,9 tỷ đồng. Chỉ có vài mã được mua nổi bật là VCK +143,3 tỷ, MCH +126,8 tỷ, MSN +54,2 tỷ, SSI +44,9 tỷ. Phía bán ròng có BID -75,6 tỷ, VIC -55,6 tỷ.

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

10:40, 17/03/2026

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

10:36, 17/03/2026

Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật

09:50, 17/03/2026

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng FTSE nâng hạng giá dầu thế giới nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.

Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật

Tuần giao dịch vừa qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 167 tỷ đồng tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-146,2 tỷ đồng) và quỹ VanEck Vietnam ETF (-44,4 tỷ đồng).

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

2

Phim Việt trở thành động lực thúc đẩy doanh thu phòng vé

Giải trí

3

Giá vàng miếng SJC “giằng co”

Tài chính

4

Thúc đẩy hợp tác năng lượng, Việt Nam – UAE hướng tới nâng cấp quan hệ chiến lược

Tiêu điểm

5

Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy