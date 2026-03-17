Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Dù thanh khoản sáng nay không mạnh nhưng tâm lý thị trường rất tích cực. Lực cầu chủ động dâng cao và đẩy giá lên liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó có chứng khoán. VN-Index chốt phiên tăng 1,92% với số mã xanh nhiều gấp 2,8 lần số đỏ.

Đà tăng mạnh mẽ này tiếp diễn trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn rất cao, dầu Brent “neo” trên 102 USD/thùng. Tuy nhiên nhà đầu tư dường như đã quen với mặt bằng giá dầu như vậy cũng như tình hình xung đột Trung Đông không có thêm gì mới. Hiện thị trường đang dồn chú ý vào thời điểm cuối tháng 3 khi đợt đánh giá nâng hạng giữa kỳ của FTSE đang đến gần.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phản ứng mạnh mẽ trong sáng nay, nhất là khi có thêm yếu tố hỗ trợ từ kỳ vọng triển khai sàn giao dịch tài sản số. 3/10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường thuộc về nhóm chứng khoán là VIX tăng 5,56% khớp 531,1 tỷ đồng; SSI tăng 2,64% với 501,5 tỷ và VCK tăng 5,84% với 336,3 tỷ đồng.

Các cổ phiếu chứng khoán còn lại cũng rất ấn tượng dù thanh khoản có thể thấp hơn: PSI kịch trần, BMS tăng 4,44%, SHS tăng 3,05%, VND tăng 2,47%, AGR tăng 2,38%, VPX tăng 2,42%, BVS tăng 2,24%, VCI tăng 2,17%, HCM tăng 2,07%... Thống kê nhóm này còn có thêm hơn chục mã khác tăng từ 1% tới 2%.

Nhóm ngân hàng cũng đang tăng gần như toàn bộ, chỉ sót lại SGB, PGB là đỏ và ABB, KLB, SHB tham chiếu. 19 cổ phiếu khác trong nhóm này tăng vượt 1%, bao gồm nhiều blue-chips có ảnh hưởng như VCB tăng 2,04%, BID tăng 1,36%, CTG tăng 1,46%, TCB tăng 1,66%, MBB tăng 2,11%, VPB tăng 2,16%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa.

Nhóm trụ còn lại cũng khá tốt dù GAS giữa tham chiếu vất vả. VIC tăng 2,76%, VHM tăng 4,4%, HPG tăng 2,06% là yếu tố cộng hưởng hiệu quả cho điểm số. VN-Index tăng 32,57 điểm sáng nay lên mức 1725,78 điểm là phiên đảo chiều ấn tượng sau 3 phiên lùi nhẹ trước đó. Mặc dù chỉ số chưa vượt qua được mức cao nhất ngày 11/3 vừa qua (1728,34 điểm) nhưng 3 phiên điều chỉnh nhẹ trước đó đã xác nhận áp lực bán không mạnh. Hôm nay dòng tiền chủ động dâng cao tạo hiệu quả tăng giá trên diện rộng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thực vậy, ngay từ đầu phiên độ rộng chỉ số đã rất tốt. Lúc 9h30 sàn HoSE có 198 mã tăng/53 mã giảm. Đến 10h là 206 mã tăng/72 mã giảm và 11h là 212 mã tăng/79 mã giảm. Kết phiên sáng VN-Index có 223 mã tăng/81 mã giảm, trong đó 129 mã tăng vượt 1% và chiếm 71,2% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.

Rất nhiều mã trong nhóm tăng giá mạnh nhất này xuất hiện thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, còn có FPT tăng 2,69%, HPG tăng 2,06%, MSN tăng 2,72%, DXG tăng 1,43%, MCH tăng 4,94%, GEE tăng 6,97%, MWG tăng 3,1%, GEL tăng 1,74%...

Nhóm blue-chips VN30 cũng đóng góp 22 mã tăng từ 1% trở lên, trong đó 15 mã tăng vượt 2%. VN30-Index tăng cực tốt 2,21% với 28 mã tăng và 2 mã tham chiếu. Sức mạnh của nhóm blue-chips đủ để đảm bảo mức tăng mạnh của VN-Index.

Phía giảm giá, dầu khí và phân bón tiếp tục bị xả: BSR giảm 5,19% thanh khoản 315,5 tỷ; DPM giảm 3,56% với 269,9 tỷ; DCM giảm 3,03% với 110,7 tỷ; PVD giảm 1,21% với 99,9 tỷ… Tuy nhiên nhóm giảm vừa ít về số lượng, vừa ít về các mã thực sự có áp lực cao. Trong 81 mã đỏ, có 35 mã giảm quá 1% nhưng chỉ 13 mã khớp được từ 1 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận giảm bán mạnh 35% so với sáng hôm qua, chỉ còn 1.310 tỷ đồng. Vị thế ròng của khối này là +98,9 tỷ đồng. Chỉ có vài mã được mua nổi bật là VCK +143,3 tỷ, MCH +126,8 tỷ, MSN +54,2 tỷ, SSI +44,9 tỷ. Phía bán ròng có BID -75,6 tỷ, VIC -55,6 tỷ.