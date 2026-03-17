Đà Nẵng: Đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xoá "điểm nóng" giao thông khu vực cầu Hòa Xuân

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký quyết định phê duyệt dự án thành phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - cầu Hòa Xuân. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, với tổng mức đầu tư hơn 1.378 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 1.023 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 47 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 51 tỷ đồng và chi phí dự phòng trên 207 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2029, với thời hạn sử dụng công trình theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

Theo phương án được phê duyệt, nút giao sẽ được xây dựng hoàn chỉnh theo dạng khác mức, trên nguyên tắc tận dụng tối đa cầu Hòa Xuân hiện hữu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, đồng thời đầu tư thêm một liên cầu mới ở phía hạ lưu.

Tại khu vực phía Bắc cầu Hòa Xuân (phường Hòa Cường), dự án sẽ xây dựng hầm chui trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám phục vụ hướng đi thẳng và rẽ trái gián tiếp qua cầu. Đồng thời, mở rộng tuyến đường Lê Thanh Nghị (đoạn từ đường Đoàn Quý Phi đến đầu cầu Hòa Xuân), mở rộng cầu Đò Xu về phía hồ Khuê Trung và bố trí làn rẽ phải từ đường Lê Thanh Nghị sang đường Cách Mạng Tháng Tám. Trên tuyến đường Thăng Long, dự án cũng sẽ xây dựng hầm chui cùng hệ thống đường gom hai bên.

Về phía phường Hòa Xuân, dự án sẽ hình thành tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hòa Xuân, kết nối từ đường Giáng Hương 1 đến đường Tôn Thất Dương Kỵ, đồng thời tổ chức lại giao thông tại nút giao đường dẫn cầu Hòa Xuân – Nguyễn Văn Thông – Giáng Hương 2.

Bên cạnh đó, hàng loạt hạng mục phụ trợ như sàn cảnh quan kết hợp kè trên đường Thăng Long, kè bảo vệ ven sông, hệ thống thoát nước mưa và trạm bơm cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.

Thời gian qua, khu vực nút giao cầu Hòa Xuân – Cách Mạng Tháng Tám được xem là một trong những “điểm nóng” giao thông của thành phố, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm và nhận nhiều kiến nghị từ cử tri. Trước thực trạng này, chính quyền Đà Nẵng đã sớm định hướng mở rộng cầu Hòa Xuân, đồng thời tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc và hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án.