Trang chủ Thế giới

Bất chấp thuế quan, kim ngạch thương mại Mỹ - EU vẫn cao kỷ lục

Điệp Vũ

17/03/2026, 11:29

Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, bất chấp tình trạng căng thẳng thương mại và các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Một nghiên cứu của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại EU được công bố vào ngày 16/3 cho thấy thuế quan đã giúp giảm thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với EU trong năm ngoái, nhưng mức giảm chỉ đạt 7%, cho thấy sự phụ thuộc thương mại còn lớn giữa hai đối tác nằm hai bên bờ Đại Tây Dương.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Washington và Brussels vẫn đang bất đồng do chính sách thương mại quyết liệt của Nhà Trắng. Ông Trump - sau khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai - đã tăng gấp ba lần mức thuế quan đối với hàng hóa EU.

Một thỏa thuận thương mại bị cho là không cân xứng đã được ký kết vào mùa hè năm ngoái giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Trump. Theo đó, Mỹ áp mức thuế quan 15% đối với hàng hóa EU vào Mỹ, còn EU đồng ý loại bỏ thuế quan của khối này đối với hàng hóa Mỹ và tăng cường đầu tư vào Mỹ.

Hiện thỏa thuận này vẫn bị đóng băng, trong lúc các nhà lập pháp EU chờ đợi sự rõ ràng từ Washington. Chính sách thuế quan của Mỹ đang có nhiều bất định, khi nhà chức trách nước này mở một loạt cuộc điều tra thương mại mới nhằm mục đích áp thuế quan thay thế cho các biện pháp thuế quan đã bị Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa hồi tháng 2, bao gồm thuế quan đối ứng.

Giữa những căng thẳng và bất định đó, thương mại giữa Mỹ và EU vẫn duy trì mạnh mẽ. Báo cáo của AmCham cho thấy thương mại hàng hóa Mỹ-EU đạt kim ngạch 1,05 nghìn tỷ USD trong năm 2025, một con số lớn chưa từng thấy.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng việc phân ly thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương sẽ gây tốn kém cho người châu Âu. "Một số người châu Âu đúng khi muốn giảm bớt sự phụ thuộc quá mức, nhưng họ sai khi nghĩ rằng việc phân ly khỏi Mỹ sẽ gây ra tổn thất không đáng kể. Một số người Mỹ đúng khi muốn châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho an ninh, nhưng sai khi nghĩ rằng Mỹ không cần châu Âu”, báo cáo nhấn mạnh.

Bất chấp thuế quan, xuất khẩu của EU sang Mỹ hầu như không giảm - theo AmCham.

Mỹ đã xuất khẩu 414 tỷ USD hàng hóa sang EU và nhập khẩu 633 tỷ USD từ EU dẫn đến thâm hụt thương mại hàng hóa là 219 tỷ USD trong năm năm 2025, giảm khoảng 17 tỷ USD, tương đương giảm 7%, so với mức thâm hụt 236 tỷ USD ghi nhận vào năm 2024, dù hàng rào thuế quan mà ông Trump dựng lên là nhằm giảm mạnh sự chênh lệch này.

Tuy nhiên, mức thâm hụt thu hẹp đáng kể khi bao gồm cả dịch vụ, vì Mỹ có thặng dư trong lĩnh vực này. "Chúng tôi ước tính rằng tổng thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với EU vào năm 2025 là 150 tỷ USD - vẫn còn lớn, nhưng ít hơn nhiều so với mức thâm hụt thương mại hàng hóa là 219 tỷ USD”, nghiên cứu cho biết.

Theo AmCham, mức thâm hụt này nhỏ hơn bốn lần so với thâm hụt thương mại của Mỹ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Dữ liệu đầu tư nước ngoài cũng chỉ ra mối quan hệ thị trường chặt chẽ, với châu Âu và Mỹ cùng chiếm hơn một nửa đầu tư nước ngoài của nhau. Từ năm 2009 đến 2025, châu Âu chiếm 56% đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Mỹ trên toàn thế giới. Tỷ lệ FDI toàn cầu của châu Âu vào Mỹ theo chủ sở hữu cuối cùng cũng là 56% vào năm 2024.

"Mỹ là nguồn FDI vào EU lớn nhất, vượt qua cả các quốc gia châu Âu lớn nhất," báo cáo cho biết.

Từ khóa:

châu Âu EU kim ngạch thương mại Mỹ Thâm hụt thương mại thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

