Giải Nobel Hóa học 2025 được trao cho các nhà hóa học về phát triển dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Hằng Anh
11/10/2025, 09:37
Theo thông báo của Ủy ban Nobel Hóa học, GS. Omar M.Yaghi, cùng giáo sư Susumu Kitagawa và Richard Robson, đã được trao Giải Nobel Hóa học vì công trình phát triển dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới.
Trong các cấu trúc trên, các ion kim loại đóng vai trò như những “viên gạch nền móng”, được liên kết bởi các phân tử hữu cơ dài (dựa trên carbon). Sự kết hợp tạo thành các tinh thể có chứa những khoang rỗng lớn. Những vật liệu xốp này được gọi là khung kim loại- hữu cơ (MOFs).
Bằng cách thay đổi các “viên gạch” cấu thành MOFs, các nhà hóa học có thể thiết kế vật liệu để hấp thụ và lưu trữ các chất cụ thể. MOFs cũng có thể thúc đẩy các phản ứng hóa học hoặc dẫn điện.
Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học Heiner Linke cho biết “các khung kim loại- hữu cơ có tiềm năng to lớn, mang đến những cơ hội chưa từng có cho việc tạo ra các vật liệu tùy chỉnh với những chức năng mới”.
Trước đó, GS. Yaghi được vinh danh tại Giải thưởng VinFuture mùa đầu tiên (2021) bởi chính công trình tiên phong khám phá ra vật liệu khung cơ-kim (MOFs), tại hạng mục Giải Đặc biệt dành cho “Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới”.
Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng VinFuture năm 2021, vật liệu mới MOFs có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người đang sinh sống tại những nơi khan hiếm nguồn nước sạch, giúp tự chủ về nguồn nước và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.
19:19, 22/05/2025
Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ban tặng mạng lưới sông ngòi chằng chịt, hệ sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn phong phú, đan xen nhau. Thế nhưng, chính nguồn nước, yếu tố quan trọng từng tạo nên sự trù phú cho vùng đất này, đang trở thành thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững...
ASEAN là khu vực quan trọng và Việt Nam là "cửa ngõ" đang trên hành trình thích ứng với logistics xanh, kết nối đầu tư...
Khảo sát về mức độ quan tâm của doanh nghiệp nông nghiệp đối với thị trường tín chỉ carbon cho thấy, có 68,2% doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon, trong khi chỉ 18,2% đã có dự án cụ thể. Điều này phản ánh tiềm năng lớn để có thể khai thác giá trị cơ hội mới từ nền kinh tế carbon...
Bão số 10 đi qua, cát phủ kín mặt đường, rác thải ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn. Nhưng ngay sau đó, từ những đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh đến các em học sinh và nhân dân Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá tích cực thu dọn, đưa cát trở lại bãi biển, trả lại vẻ xanh - sạch - đẹp cho đô thị du lịch.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: